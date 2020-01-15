مروان محسن يقود تشكيل الأهلي المتوقع أمام طنطا

١٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٧ ص

الأهلي

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة طنطا مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الـ13 من مسابقة الدوري المصري الممتاز. ويخوض الأهلي هذه المباراة ويطمح في مواصلة سلسلة انتصاراته في المسابقة المحلية ليصل للفوز رقم 11 على التوالي حيث خاض المارد الأحمر 10 مباريات فاز في جميعهم، سجل 28 هدفًا وتلقت شباكه هدفين فقط، متصدرًا جدول ترتيب الدوري العام برصيد 30 نقطة.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:-- حراسة المرمى : محمد الشناوي.- خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - محمود متولي - علي معلول.- خط الوسط : عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - جونيور أجاي.- خط الهجوم : حسين الشحات - محمود عبد المنعم "كهربا" - مروان محسن.والتقى الأهلي مع نظيره طنطا 24 مرة من قبل في تاريخ