مروان محسن يقود تشكيل الأهلي المتوقع أمام طنطا
١٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٧ ص
الأهلي
استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة طنطا مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الـ13 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
ويخوض الأهلي هذه المباراة ويطمح في مواصلة سلسلة انتصاراته في المسابقة المحلية ليصل للفوز رقم 11 على التوالي حيث خاض المارد الأحمر 10 مباريات فاز في جميعهم، سجل 28 هدفًا وتلقت شباكه هدفين فقط، متصدرًا جدول ترتيب الدوري العام برصيد 30 نقطة.
وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:-- حراسة المرمى : محمد الشناوي.- خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - محمود متولي - علي معلول.- خط الوسط : عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - جونيور أجاي.- خط الهجوم : حسين الشحات - محمود عبد المنعم "كهربا" - مروان محسن.والتقى الأهلي مع نظيره طنطا 24 مرة من قبل في تاريخ
وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:-
- حراسة المرمى : محمد الشناوي.
- خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - محمود متولي - علي معلول.
- خط الوسط : عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - جونيور أجاي.
- خط الهجوم : حسين الشحات - محمود عبد المنعم "كهربا" - مروان محسن.
والتقى الأهلي مع نظيره طنطا 24 مرة من قبل في تاريخ المواجهات بينهما في الدوري المصري، ويرجح التاريخ كفة الأحمر حيث حقق الفوز في 19 لقاء، فيما سيطر التعادل في 5 مواجهات، ولم يفز طنطا على الأهلي في أي مناسبة على مدار تاريخ الفريقين.
وتشير الأرقام إلى أن المارد الأحمر سجل 47 هدفًا، في حين تلقت الشباك الحمراء 8 أهداف فقط، ويعد طه إسماعيل لاعب الأهلي الأسبق، هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد 4 أهداف.