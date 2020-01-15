ميسي: كانت المباريات مميزة أمام الريال بوجود رونالدو
١٥ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠١ ص
ليونيل ميسي
أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن افتقاده لغريمه التقليدي كريستيانو رونالدو، بعد رحيل الأخير عن صفوف ريال مدريد في صيف 2018 متجهًا إلى يوفنتوس الإيطالي، لينهي بالتالي منافسة شرسة استمرت بين الثنائي على مدار 9 سنوات في الدوري الإسباني، واعترف ميسي بالقيمة الكبيرة لرونالدو، عندما كان لاعبًا في ريال مدريد، وتأثير ذلك على المنافسة في الليجا، وقال ميسي في تصريحات لشبكة "DAZN": "عندما كان في ريال مدريد، كانت المباريات مميزة"، وأضاف: "مبارياتنا أمام الريال دائمًا ما تكون رائعة، لكن في وجود كريستيانو فالأمر مختلف".
وتابع: "في وجود كريستيانو مواجهات ريال مدريد كانت أقوى وأكثر تميزا.. لكن ذلك الآن أصبح من الماضي".
وشهدت فترة تواجد رونالدو في ريال مدريد منافسة شرسة للغاية بينه وبين ليونيل ميسي على جميع الجوائز الفردية.
وأثناء تواجد رونالدو مع ريال مدريد، توج البرتغالي بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 4 مرات
وتابع: "في وجود كريستيانو مواجهات ريال مدريد كانت أقوى وأكثر تميزا.. لكن ذلك الآن أصبح من الماضي".
وشهدت فترة تواجد رونالدو في ريال مدريد منافسة شرسة للغاية بينه وبين ليونيل ميسي على جميع الجوائز الفردية.
وأثناء تواجد رونالدو مع ريال مدريد، توج البرتغالي بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 4 مرات أعوام 2013 و2014 و2016 و2017، بينما حصدها ميسي 4 مرات أعوام 2010 و2011 و2012 و2015.
وتوج رونالدو بلقب الدوري الإسباني مرتين عامي 2012 و2017، مقابل 6 مرات لميسي أعوام 2010 و2011 و2013 و2015 و2016 و2017.
وتفوق رونالدو بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات أعوام 2014 و2016 و2017 و2018، مقابل لقبين لميسي عامي 2011 و2015.