ميسي: كانت المباريات مميزة أمام الريال بوجود رونالدو

١٥ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠١ ص

ليونيل ميسي

أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن افتقاده لغريمه التقليدي كريستيانو رونالدو، بعد رحيل الأخير عن صفوف ريال مدريد في صيف 2018 متجهًا إلى يوفنتوس الإيطالي، لينهي بالتالي منافسة شرسة استمرت بين الثنائي على مدار 9 سنوات في الدوري الإسباني، واعترف ميسي بالقيمة الكبيرة لرونالدو، عندما كان لاعبًا في ريال مدريد، وتأثير ذلك على المنافسة في الليجا، وقال ميسي في تصريحات لشبكة "DAZN": "عندما كان في ريال مدريد، كانت المباريات مميزة"، وأضاف: "مبارياتنا أمام الريال دائمًا ما تكون رائعة، لكن في وجود كريستيانو فالأمر مختلف".

وتابع: "في وجود كريستيانو مواجهات ريال مدريد كانت أقوى وأكثر تميزا.. لكن ذلك الآن أصبح من الماضي". وشهدت فترة تواجد رونالدو في ريال مدريد منافسة شرسة للغاية بينه وبين ليونيل ميسي على جميع الجوائز الفردية. وأثناء تواجد رونالدو مع ريال مدريد، توج البرتغالي بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 4 مرات