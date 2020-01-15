رياضة

ميسي: كانت المباريات مميزة أمام الريال بوجود رونالدو

١٥ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠١ ص
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن افتقاده لغريمه التقليدي كريستيانو رونالدو، بعد رحيل الأخير عن صفوف ريال مدريد في صيف 2018 متجهًا إلى يوفنتوس الإيطالي، لينهي بالتالي منافسة شرسة استمرت بين الثنائي على مدار 9 سنوات في الدوري الإسباني، واعترف ميسي بالقيمة الكبيرة لرونالدو، عندما كان لاعبًا في ريال مدريد، وتأثير ذلك على المنافسة في الليجا، وقال ميسي في تصريحات لشبكة "DAZN": "عندما كان في ريال مدريد، كانت المباريات مميزة"، وأضاف: "مبارياتنا أمام الريال دائمًا ما تكون رائعة، لكن في وجود كريستيانو فالأمر مختلف".
وتابع: "في وجود كريستيانو مواجهات ريال مدريد كانت أقوى وأكثر تميزا.. لكن ذلك الآن أصبح من الماضي". وشهدت فترة تواجد رونالدو في ريال مدريد منافسة شرسة للغاية بينه وبين ليونيل ميسي على جميع الجوائز الفردية. وأثناء تواجد رونالدو مع ريال مدريد، توج البرتغالي بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 4 مرات
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مران الزمالك (1)

الزمالك يواجه مازيمبي 24 يناير في دوري الأبطال

وافق الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، على تقديم مباراة الزمالك ومازيمبي في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لمدة 24 ساعة، حيث قرر الكاف إقامة المباراة يوم 24 يناير الجاري بدلا من يوم 25 بناء على طلب اتحاد الكرة المصري. وكان قرر الاتحاد الإفريقي تأجيل مباراة الأهلي ونظيره النجم الساحلي التونسي، ضمن مواجهات نفس الجولة من دور المجموعات، حيث أبلغت الجهات الأمنية اتحاد الكرة بصعوبة إقامة المباراة يوم 24 يناير كما هو كان مقرر لها وطلب تأجيلها بعد يوم 25 يناير.
الاهلي- والنجم (4)

رسميًا.. تأجيل موقعة الأهلي والنجم الساحلي 48 ساعة

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره النجم الساحلي التونسي، ضمن مواجهات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، 48 ساعة وذلك بناءا على طلب الجهات الأمنية المصرية. وابلغت الجهات الأمنية اتحاد الكرة بصعوبة إقامة المباراة يوم 24 يناير كما هو كان مقرر لها وطلب تأجيلها بعد يوم 25 يناير، بدوره أخطر اتحاد الكرة فاكسا رسميا بصعوبة إقامة المباراةيوم 24 يناير، ووافق الكاف على تأجيلها 48 ساعة لتقام يوم 26 من الشهر ذاته.
حازم-امام

حازم إمام عن عودة الزمالك للمنافسة: «كل شيء وارد»

أكد حازم إمام عضو اتحاد الكرة السابق، أن بطولة الدوري لم تحسم رغم البداية القوية من الأهلي، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته عبر شاشة "إم بي سي مصر". وقال نجم الزمالك السابق: "الأهلي يمر بفترة رائعة بعد فوزه في أول عشر جولات، وكل شيء وارد حول عودة الزمالك للمنافسة، وفي الموسم الماضي الزمالك كان متفوقًا طوال المسابقة وفي النهاية الأهلي توّج باللقب". وحول أداء فريق الزمالك مؤخرًا، قال: "الفريق أمامه العديد من المباريات الصعبة في الفترة المقبلة محليًا وقاريًا ومع هذه المباريات سيضتح لنا أسلوب باتريس كارتيرون وتعامله مع المباريات الثقيلة".
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ريال مدريد

ريال مدريد يعود لطريق الانتصارات عبر بوابة خيتافي

حقق فريق ريال مدريد فوزًا كبيرًا على نظيره خيتافي بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «واندا ميتروبوليتانو»، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة، من منافسات بطولة الدوري الإسباني، ليرفع الملكي، الذي عاد لطريق الانتصارات في الليجا، بعد 3 تعادلات في الجولات الماضية ضد فالنسيا وبرشلونة وأتلتيك بيلباو، رصيده إلى 40 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن برشلونة الذي يواجه أتليتك بلباو في وقت لاحق من مساء اليوم، في المقابل تجمد رصيد خيتافي عند 30 نقطة في المركز السابع.
تيرشتيجن

رسميًا.. برشلونة يُعلن عن إصابة حارس مرماه تير شتيجن

أعلن نادي برشلونة الإسباني، عن إصابة حارس مرماه الألماني أندريه تير شتيجن في الركبة اليمنى، موضحًا أن اللاعب يخضع حاليًا للعلاج بعد إصابته في الفخذ، خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس، التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني، بأربعة أهداف مقابل هدف، ولم يكشف النادي الإسباني عن الفترة التي سيغيبها اللاعب الألماني. كما كشف النادي الكتالوني أن لاعب وسطه البرازيلي آرثر سيغيب لثلاثة أسابيع للتعافي من آلام أسفل البطن ولن يكون جاهزا للعودة إلى الملاعب قبل نهاية يناير.
أتليتكو مدريد

أتلتيكو مدريد يفوز على ريال بيتيس في الدوري الإسباني

حقق فريق أتلتيكو مدريد، فوزًا ثمينًا على نظيره ريال بيتيس، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب «استاد بينتو فيامارين»، ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإسباني، سجل آنخل مارتين كوريا، هدف التقدم للأتليتي، وأضاف ألفارو موراتا الهدف الثاني، وقلص مارك بارترا الفارق لبيتيس، ليرفع الروخي بلانكوس رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين عن إشبيلية صاحب المركز الثالث، في المقابل تجمد رصيد بيتيس عند 23 نقطة في المركز الثالث عشر.
ريال مدريد

ريال مدريد يستهدف قمة الليجا أمام بلباو

تتواصل اليوم الأحد مباريات الجولة رقم 18 من الدوري الإسباني، وذلك عندما يستقبل ريال مدريد نظيره أتلتيك بلباو على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في تمام الساعة العاشرة مساء، ويحتل الفريق الملكي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 36 نقطة، بينما يتواجد الفريق الباسكي في المركز الثامن برصيد 27 نقطة، وسبق وأن تواجه الفريقان في الدوري الإسباني في 176 مباراة سابقة، حقق خلالها ريال مدريد الانتصار في 90 مباراة وتعرض للهزيمة في 51 لقاء وتعادلا في 35 مواجهة، وسجل لاعبو الريال في تلك المباريات 352 هدفًا واستقبلت شباك الريال 240 هدفًأ.
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