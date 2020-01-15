انقلاب سيارة بفيصل وضبط 29 حالة تعاطي بالطرق السريعة

١٥ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٢ ص

أرشيفية

شهدت منطقة المساحة فى فيصل، انقلاب سيارة ملاكي، بسبب السرعة الزائدة لقائدها، الذى تعرض لإصابات بالغة من كسور وكدمات وجروح، وتبين أن قائد السيارة شاب فى العقد الثالث من العمر، اختلت عجلة القيادة فى يده، ولم يتمكن من السيطرة عليها وإيقاف السيارة بسبب السرعة المرتفعة التى كان يقود عليها، مما تسبب فى انقلاب السيارة، وعلى الفور تجمهر الأهالي حوله واتصلوا بالإسعاف وتم نقل المصاب إلى مستشفى الهرم باعتبارها الأقرب إلى مكان الحادث، فيما تولى رجال المرور رفع السيارة لتيسير الحركة ومنع التكدس فى تلك المنطقة الكثيفة.

وفى سياق متصل نظمت الإدارة العامة للمرور، حملات مفاجئة على الطرق السريعة، لضبط حركة المرور، والتصدي للمخالفات المتنوعة وأبرزها تحميل الركاب والعمال فى سيارات نصف نقل، بعد عدة حوادث الأيام الماضية راح ضحيتها الكثير من العمال بسبب مخالفات المرور بالركوب فى سيارات نصف نقل مكشوفة. وتضمنت جهود الحملة قوافل

وفى سياق متصل نظمت الإدارة العامة للمرور، حملات مفاجئة على الطرق السريعة، لضبط حركة المرور، والتصدي للمخالفات المتنوعة وأبرزها تحميل الركاب والعمال فى سيارات نصف نقل، بعد عدة حوادث الأيام الماضية راح ضحيتها الكثير من العمال بسبب مخالفات المرور بالركوب فى سيارات نصف نقل مكشوفة.



وتضمنت جهود الحملة قوافل للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة منعًا لوقوع أى حوادث، واستمرت أعمال الكشف عن تعاطي المخدرات بين السائقين لمدة 24 ساعة، خضع خلالها للتحليل الطبى لـ 180 سائقًا، وثبت تعاطى 29 منهم للمواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.



