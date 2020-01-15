سيميوني يستهدف ضم كافاني من سان جيرمان

١٥ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٤ ص

إدينسون كافاني

أبدى الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، رغبة شديدة في ضم المهاجم الأوروجوياني إدينسون كافاني من صفوف باريس سان جيرمان، وينتهي عقد كافاني مع فريقه الفرنسي بنهاية الموسم الجاري، إلا أن المسؤولين في باريس متمسكون باستمراره لنهاية عقده، حيث وضع ليوناردو، المدير الرياضي، مبلغًا تعجيزيًّا وصل إلى 30 مليون يورو للموافقة على بيعه، في حين عرض أتلتيكو 5 ملايين فقط، وبحسب موقع "le10sport" الفرنسي، فإن سيميوني يضغط بقوة على إدارة ناديه، من أجل إبرام الصفقة في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويعود ذلك إلى عدم رضا المدير الفني الأرجنتيني عن المستويات التي يقدمها لاعباه ألفارو موراتا وجواو فيليكس. وسيحاول ميجيل أنخيل جيل مارين، الرئيس التنفيذي لأتلتيكو، الموجود في باريس، التوصل إلى اتفاق خلال الساعات المقبلة مع سان جيرمان، من أجل تلبية طلب سيميوني. ويعد كافاني الهداف التاريخي لفريقه، برصيد