رياضة

سيميوني يستهدف ضم كافاني من سان جيرمان

١٥ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٤ ص
إدينسون كافاني
إدينسون كافاني
أبدى الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، رغبة شديدة في ضم المهاجم الأوروجوياني إدينسون كافاني من صفوف باريس سان جيرمان، وينتهي عقد كافاني مع فريقه الفرنسي بنهاية الموسم الجاري، إلا أن المسؤولين في باريس متمسكون باستمراره لنهاية عقده، حيث وضع ليوناردو، المدير الرياضي، مبلغًا تعجيزيًّا وصل إلى 30 مليون يورو للموافقة على بيعه، في حين عرض أتلتيكو 5 ملايين فقط، وبحسب موقع "le10sport" الفرنسي، فإن سيميوني يضغط بقوة على إدارة ناديه، من أجل إبرام الصفقة في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
ويعود ذلك إلى عدم رضا المدير الفني الأرجنتيني عن المستويات التي يقدمها لاعباه ألفارو موراتا وجواو فيليكس. وسيحاول ميجيل أنخيل جيل مارين، الرئيس التنفيذي لأتلتيكو، الموجود في باريس، التوصل إلى اتفاق خلال الساعات المقبلة مع سان جيرمان، من أجل تلبية طلب سيميوني. ويعد كافاني الهداف التاريخي لفريقه، برصيد
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مران الزمالك (1)

الزمالك يواجه مازيمبي 24 يناير في دوري الأبطال

وافق الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، على تقديم مباراة الزمالك ومازيمبي في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لمدة 24 ساعة، حيث قرر الكاف إقامة المباراة يوم 24 يناير الجاري بدلا من يوم 25 بناء على طلب اتحاد الكرة المصري. وكان قرر الاتحاد الإفريقي تأجيل مباراة الأهلي ونظيره النجم الساحلي التونسي، ضمن مواجهات نفس الجولة من دور المجموعات، حيث أبلغت الجهات الأمنية اتحاد الكرة بصعوبة إقامة المباراة يوم 24 يناير كما هو كان مقرر لها وطلب تأجيلها بعد يوم 25 يناير.
الاهلي- والنجم (4)

رسميًا.. تأجيل موقعة الأهلي والنجم الساحلي 48 ساعة

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره النجم الساحلي التونسي، ضمن مواجهات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، 48 ساعة وذلك بناءا على طلب الجهات الأمنية المصرية. وابلغت الجهات الأمنية اتحاد الكرة بصعوبة إقامة المباراة يوم 24 يناير كما هو كان مقرر لها وطلب تأجيلها بعد يوم 25 يناير، بدوره أخطر اتحاد الكرة فاكسا رسميا بصعوبة إقامة المباراةيوم 24 يناير، ووافق الكاف على تأجيلها 48 ساعة لتقام يوم 26 من الشهر ذاته.
حازم-امام

حازم إمام عن عودة الزمالك للمنافسة: «كل شيء وارد»

أكد حازم إمام عضو اتحاد الكرة السابق، أن بطولة الدوري لم تحسم رغم البداية القوية من الأهلي، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته عبر شاشة "إم بي سي مصر". وقال نجم الزمالك السابق: "الأهلي يمر بفترة رائعة بعد فوزه في أول عشر جولات، وكل شيء وارد حول عودة الزمالك للمنافسة، وفي الموسم الماضي الزمالك كان متفوقًا طوال المسابقة وفي النهاية الأهلي توّج باللقب". وحول أداء فريق الزمالك مؤخرًا، قال: "الفريق أمامه العديد من المباريات الصعبة في الفترة المقبلة محليًا وقاريًا ومع هذه المباريات سيضتح لنا أسلوب باتريس كارتيرون وتعامله مع المباريات الثقيلة".
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فالفيردي

رسميًا.. كيكي سيتين مدربًا لبرشلونة خلفًا لفالفيردي

أعلن نادي برشلونة رسميا إقالة إرنستو فالفيردي من منصب المدير الفني للفريق، باتفاق ودي بين الطرفين، وقال البارسا، خلال بيان رسمي: "توصل برشلونة لاتفاق مع إرنستو فالفيردي من أجل إنهاء عقده كمدرب للفريق الأول.. شكرًا لك على كل شيء إرنستو، ونتمنى لك حظًا سعيدًا في المستقبل". وتسببت الخسارة ضد أتلتيكو مدريد بنتيجة (3-2) في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، في اهتزاز ثقة إدارة البارسا في فالفيردي، كما لم تغفر له الجماهير توديع دوري الأبطال في آخر نسختين أمام روما وليفربول.
كافاني

توخيل يتغنى بكافاني بعد هدفيه في مونتليري

أعرب توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، عن سعادته الكبيرة بالمستوى الذي قدمه مهاجم الفريق إدينسون كافاني، في الفوز الذي حققه الفريق العاصمي أمس الأحد على مونتليري بسداسية نظيفة في كأس فرنسا، وقال توخيل في تصريحات أبرزتها صحيفة ليكيب الفرنسية: "تعاملنا مع اللقاء بجدية وتواضع، ونستحق الفوز، ولم تكن مباراة سهلة، لأن المنافس أدى بقوة"، وأضاف المدرب الألماني: "كما قدمنا مباراة جماعية مميزة، وتعد بداية جيدة لعام 2020، لقد سجل كافاني هدفين، وهذا ما ننتظره منه، فالأهداف تمنحه ثقة، وهذا أفضل شيء".
قرعة دوري الأبطال (1)

مواجهات نارية في دور الـ16 بدوري الأبطال

أجريت اليوم الإثنين، قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بمدينة نيون السويسرية. وتأهل في الصدارة كل من برشلونة، بايرن ميونخ، يوفنتوس، لايبزيج، ليفربول، مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان وفالنسيا. فيما صعد إلى دور الـ16 من الدور الثاني كل من أتالانتا، أتلتيكو مدريد، تشيلسي، بوروسيا دورتموند، ليون، نابولي، ريال مدريد وتوتنهام هوتسبير. وضمنت الفرق التي تأهلت في الصدارة خوض مواجهة الإياب في ثمن النهائي على ملعبها، ما يعني أن لقاء الذهاب سيكون على ملعب الفريق، الذي تأهل كوصيف.
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