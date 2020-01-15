هندرسون يعلق على تتويجه بجائزة أفضل لاعب إنجليزي

١٥ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:١٠ ص

جوردان هندرسون

أعرب جوردان هندرسون، متوسط ميدان ليفربول، عن فخره الشديد بتتويجه بجائزة أفضل لاعب إنجليزي هذا العام، وتفوق اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا، على العديد من الأسماء البارزة من رحيم سترلينج جناح مانشستر سيتي وهاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير ليتوج بالجائزة، بعدما لعب دورًا بارزًا في تأهل منتخب إنجلترا إلى نهائيات يورو 2020، إلى جانب احتلال المركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية الذي توجت به البرتغال الصيف الماضي، كما قاد ليفربول للتتويج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، إضافة إلى السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية هذا الموسم.

وقال هندرسون عبر "تويتر": "أشعر بفخر كبير وتواضع، لحصولي على جائزة (بي تي) كأفضل لاعب في إنجلترا". وأضاف: "الأكثر من ذلك، هو التفكير في مدى قوة تشكيلة المنتخب الإنجليزي الحالية". كما هنأ لوسي برونز التي فازت بالجائزة في فئة السيدات، متفوقة على إلين وايت وبيث ميد. وساعدت لوسي، لاعبة ليون، المنتخب