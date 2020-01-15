رياضة

هندرسون يعلق على تتويجه بجائزة أفضل لاعب إنجليزي

١٥ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:١٠ ص
جوردان هندرسون
جوردان هندرسون
أعرب جوردان هندرسون، متوسط ميدان ليفربول، عن فخره الشديد بتتويجه بجائزة أفضل لاعب إنجليزي هذا العام، وتفوق اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا، على العديد من الأسماء البارزة من رحيم سترلينج جناح مانشستر سيتي وهاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير ليتوج بالجائزة، بعدما لعب دورًا بارزًا في تأهل منتخب إنجلترا إلى نهائيات يورو 2020، إلى جانب احتلال المركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية الذي توجت به البرتغال الصيف الماضي، كما قاد ليفربول للتتويج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، إضافة إلى السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية هذا الموسم.
وقال هندرسون عبر "تويتر": "أشعر بفخر كبير وتواضع، لحصولي على جائزة (بي تي) كأفضل لاعب في إنجلترا". وأضاف: "الأكثر من ذلك، هو التفكير في مدى قوة تشكيلة المنتخب الإنجليزي الحالية". كما هنأ لوسي برونز التي فازت بالجائزة في فئة السيدات، متفوقة على إلين وايت وبيث ميد. وساعدت لوسي، لاعبة ليون، المنتخب
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الزمالك- والجونة (1)

شيكابالا يقود الزمالك للفوز على الجونة

حقق فريق الزمالك فوزًا ثمينًا على نظيره الجونة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب الأخير ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل محمود عبدالرازق شيكابالا هدف التقدم، وأضاف محمد أوناجم الهدف الثاني. الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 24 نقطة في المركز الثالث، بفارق خمس نقاط عن المقاولون العرب، الذي يحتل المركز الثاني، في المقابل تجمد رصيد الجونة عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر، بفارق نقطة عن نادي مصر صاحب المركز الخامس عشر، في جدول ترتيب مسابقة الدوري.
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (9)

اتحاد الكرة يعلن تفاصيل موقعة السوبر

وجه محمد فضل عضو اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الشكر لمجلس أبوظبي الرياضي ولشركة برزنتيشن على مساندة "للجبلاية" في تنظيم السوبر المصري، حيث يلتقي الأهلي والزمالك في السوبر يوم 20 فبراير المقبل بالإمارات، وعقد اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بتوقيع عقود السوبر، بأحد الفنادق بالقاهرة. وأضاف فضل في المؤتمر الصحفي أنه اختار ملعب محمد بن زايد والذى يسع إلى 37 ألف متفرج لاستضافة اللقاء، مشيرا إلى أنه من أفضل الملاعب في العالم، وأكد فضل تطبيق تقنية الفيديو في المباراة مشيرا إلى إقامة احتفالية خاصة بالسوبر بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.
مران الزمالك (1)

الزمالك يواجه مازيمبي 24 يناير في دوري الأبطال

وافق الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، على تقديم مباراة الزمالك ومازيمبي في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لمدة 24 ساعة، حيث قرر الكاف إقامة المباراة يوم 24 يناير الجاري بدلا من يوم 25 بناء على طلب اتحاد الكرة المصري. وكان قرر الاتحاد الإفريقي تأجيل مباراة الأهلي ونظيره النجم الساحلي التونسي، ضمن مواجهات نفس الجولة من دور المجموعات، حيث أبلغت الجهات الأمنية اتحاد الكرة بصعوبة إقامة المباراة يوم 24 يناير كما هو كان مقرر لها وطلب تأجيلها بعد يوم 25 يناير.
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هندرسون

هندرسون أفضل لاعب في إنجلترا عام 2019

حصد جوردان هندرسون، لاعب وسط فريق ليفربول، جائزة أفضل لاعب خلال عام 2019 في منتخب إنجلترا، متفوقًا على رحيم ستيرلنج نجم فريق مانشستر سيتي، الذي حل ثانيًا، وهاري كين مهاجم توتنهام، الذي جاء في المركز الثالث. لاعب الوسط البالغ 29 عامًا لعب في 2019، 7 مباريات بقميص الأسود الثلاثة،ووصل إلى 50 مباراة دولية خلال فوزه في مواجهة الجبل الأسود بشهر مارس الماضي، وساهم في احتلال منتخب إنجلترا للمركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية والتأهل لنهائيات يورو 2020.
هاري كين (2)

توتنهام يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة ليفربول

أعلن نادي توتنهام عن غياب لاعبه هاري كين حتى شهر أبريل المقبل بسبب عملية جراحية سيخضع لها، وأشار الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي اليوم الخميس إلى أن كين خضع لفحوصات طبية أثبتت حاجته لإجراء عملية جراحية في العضلة الخلفية للفخذ في القدم اليسرى، لإصلاح وتر تمزق في أوتار الركبة اليسرى، وأوضح التقرير أنه بناء على ذلك فإن المهاجم الإنجليزي من المتوقع أن يغيب حتى شهر أبريل المقبل. وتعد هذه ليست الإصابة الوحيدة الطويلة في صفوف توتنهام، فسبق أن تعرض موسى سيسوكو للإصابة مؤخرًا، وسيخضع لعملية جراحية وسيبتعد حتى أبريل هو الآخر.
ايدرسون

إيدرسون عن اللحاق بليفربول: سنقدم أفضل ما لدينا

علق إيدرسون حارس مرمى فريق مانشستر سيتي، على المواجهة بين الفريقين على لقب الدوري الإنجليزي، مشيرًا إلى أن الصراع بين مانشستر سيتي وليفربول يبقى على أرض الملعب ولا يؤثر على علاقته مع زملائه في المنتخب البرازيلي في أنفيلد. وقال إيدرسون في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "أمتلك علاقة جيدة بأليسون بيكر، وفيرمينو وفابينو، عندما يكون هناك إجازة نقضيها معًا، يكون صعبًا أحيانًا أن نلتقي بسبب المباريات التي نخوضها، لكن دائمًا الصراع يكون في الملعب فقط وليس خارجه".
ليفربول- ايفرتون

تعرف على تشكيل ليفربول المتوقع أمام الثعالب

يخوض فريق ليفربول مباراة قوية أمام نظيره ليستر سيتي، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً، اليوم الخميس، على ملعب كينج باور، ضمن مواجهات الجولة الـ19 «البوكسينج داي» من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج). ويدخل الريدز المباراة باحثين عن التأكيد على صدارة البريميرليج، حيث ينفرد ليفربول بالمركز الأول برصيد 49 نقطة «جمعها من 17 مباراة فاز في 16 وتعادل في مباراة وحيدة». بينما يبحث ليستر عن تقليص الفارق مع أبناء كلوب، حيث يحتل الثعالب المركز الثاني برصيد 39 نقطة «جمعها من 18 مباراة فاز في 12 وتعادل في 3 وخسر في مثلهم».
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