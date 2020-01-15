الزمالك ضيفًا ثقيلآ على الجونة في الدوري

١٥ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:١٥ ص

الزمالك

يحتضن استاد الجونة، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي الجونة أمام الزمالك، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أمين عمر، ويعاونه الثنائي أحمد توفيق طلب وعدى عيد، بينما سيكون علاء حسين حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

ويحتل الزمالك، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 21 نقطة، جمعهم من 11 لقاء، فاز 6 وتعادل 3 وخسر 2، وسجل الفريق 15 هدفًا فيما استقبلت شباكه 9 أهداف.وتبلغ القيمة السوقية لفريق الزمالك 21.3 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.1 عام، ويمتلك الفريق 13 لاعبا دوليا بالمنتخب الأول، و4 لاعبين

ويحتل الزمالك، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 21 نقطة، جمعهم من 11 لقاء، فاز 6 وتعادل 3 وخسر 2، وسجل الفريق 15 هدفًا فيما استقبلت شباكه 9 أهداف.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق الزمالك 21.3 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.1 عام، ويمتلك الفريق 13 لاعبا دوليا بالمنتخب الأول، و4 لاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 5 لاعبين أجانب.



فيما يحتل فريق الجونة، المركز الثاني عشر في جدول الدوري الممتاز، برصيد 12 نقطة، جمعهم من 12 مباراة فاز 3 وتعادل 3 وخسر 6، وسجل الفريق 9 أهداف فيما استقبلت شباكه 17 هدفًا.



وتبلغ القيمة السوقية للجونة 4.78 مليون يورو، كما يبلغ معدل أعمار لاعبي الجونة 26.7 عام، ويمتلك الجونة لاعبا دوليا وحيدا، كما يملك الجونة 6 دوليين في منتخبات الشباب، كما لدى الجونة 4 أجانب.

