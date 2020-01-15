توخيل ينتقد جدولة مباريات باريس سان جيرمان

١٥ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:١٧ ص

توماس توخيل

أعرب توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، عن استيائه الشديد من أجندة مباريات فريقه المزدحمة باللقاءات التي سيخوضها خارج ملعبه الفترة المقبلة، حيث من المنتظر أن يخوض الفريق الباريسي 4 مباريات بعيدًا عن العاصمة الفرنسية، ويأتي ذلك في الوقت الذي يرحل فيه باريس سان جيرمان اليوم الأربعاء لمواجهة موناكو في مباراة مؤجلة من الجولة الـ15 من الدوري الفرنسي، ويسافر بعدها لمواجهة لوريان، في دور الـ32 لكأس فرنسا، ثم ريمس في نصف نهائي لكأس الرابطة، قبل ملاقاة ليل ضمن الجولة الـ21 من الدوري، وذلك أيام 19 و22 و26 يناير الجاري.

وعن ذلك قال توخيل، خلال مؤتمر صحفي: "إنه أمر صعب للغاية، في كل مباراة خارج ملعبنا، نعود إلى منازلنا في وقت متأخر، وننام ساعات قليلة للغاية.. من الصعب التأقلم على ذلك". وأضاف المدرب الألماني: "كذلك الجماهير لا تستطيع متابعة هذه المباريات، لأنها تقام في وقت متأخر للأطفال، الذين يرتبطون بالذهاب إلى المدارس