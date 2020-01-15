رياضة

توخيل ينتقد جدولة مباريات باريس سان جيرمان

١٥ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:١٧ ص
توماس توخيل
توماس توخيل
أعرب توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، عن استيائه الشديد من أجندة مباريات فريقه المزدحمة باللقاءات التي سيخوضها خارج ملعبه الفترة المقبلة، حيث من المنتظر أن يخوض الفريق الباريسي 4 مباريات بعيدًا عن العاصمة الفرنسية، ويأتي ذلك في الوقت الذي يرحل فيه باريس سان جيرمان اليوم الأربعاء لمواجهة موناكو في مباراة مؤجلة من الجولة الـ15 من الدوري الفرنسي، ويسافر بعدها لمواجهة لوريان، في دور الـ32 لكأس فرنسا، ثم ريمس في نصف نهائي لكأس الرابطة، قبل ملاقاة ليل ضمن الجولة الـ21 من الدوري، وذلك أيام 19 و22 و26 يناير الجاري.
وعن ذلك قال توخيل، خلال مؤتمر صحفي: "إنه أمر صعب للغاية، في كل مباراة خارج ملعبنا، نعود إلى منازلنا في وقت متأخر، وننام ساعات قليلة للغاية.. من الصعب التأقلم على ذلك". وأضاف المدرب الألماني: "كذلك الجماهير لا تستطيع متابعة هذه المباريات، لأنها تقام في وقت متأخر للأطفال، الذين يرتبطون بالذهاب إلى المدارس
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شيكابالا يقود الزمالك للفوز على الجونة

حقق فريق الزمالك فوزًا ثمينًا على نظيره الجونة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب الأخير ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل محمود عبدالرازق شيكابالا هدف التقدم، وأضاف محمد أوناجم الهدف الثاني. الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 24 نقطة في المركز الثالث، بفارق خمس نقاط عن المقاولون العرب، الذي يحتل المركز الثاني، في المقابل تجمد رصيد الجونة عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر، بفارق نقطة عن نادي مصر صاحب المركز الخامس عشر، في جدول ترتيب مسابقة الدوري.
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (9)

اتحاد الكرة يعلن تفاصيل موقعة السوبر

وجه محمد فضل عضو اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الشكر لمجلس أبوظبي الرياضي ولشركة برزنتيشن على مساندة "للجبلاية" في تنظيم السوبر المصري، حيث يلتقي الأهلي والزمالك في السوبر يوم 20 فبراير المقبل بالإمارات، وعقد اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بتوقيع عقود السوبر، بأحد الفنادق بالقاهرة. وأضاف فضل في المؤتمر الصحفي أنه اختار ملعب محمد بن زايد والذى يسع إلى 37 ألف متفرج لاستضافة اللقاء، مشيرا إلى أنه من أفضل الملاعب في العالم، وأكد فضل تطبيق تقنية الفيديو في المباراة مشيرا إلى إقامة احتفالية خاصة بالسوبر بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.
مران الزمالك (1)

الزمالك يواجه مازيمبي 24 يناير في دوري الأبطال

وافق الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، على تقديم مباراة الزمالك ومازيمبي في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لمدة 24 ساعة، حيث قرر الكاف إقامة المباراة يوم 24 يناير الجاري بدلا من يوم 25 بناء على طلب اتحاد الكرة المصري. وكان قرر الاتحاد الإفريقي تأجيل مباراة الأهلي ونظيره النجم الساحلي التونسي، ضمن مواجهات نفس الجولة من دور المجموعات، حيث أبلغت الجهات الأمنية اتحاد الكرة بصعوبة إقامة المباراة يوم 24 يناير كما هو كان مقرر لها وطلب تأجيلها بعد يوم 25 يناير.
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كافانى

سيميوني يستهدف ضم كافاني من سان جيرمان

أبدى الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، رغبة شديدة في ضم المهاجم الأوروجوياني إدينسون كافاني من صفوف باريس سان جيرمان، وينتهي عقد كافاني مع فريقه الفرنسي بنهاية الموسم الجاري، إلا أن المسؤولين في باريس متمسكون باستمراره لنهاية عقده، حيث وضع ليوناردو، المدير الرياضي، مبلغًا تعجيزيًّا وصل إلى 30 مليون يورو للموافقة على بيعه، في حين عرض أتلتيكو 5 ملايين فقط، وبحسب موقع "le10sport" الفرنسي، فإن سيميوني يضغط بقوة على إدارة ناديه، من أجل إبرام الصفقة في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
كافاني

توخيل يتغنى بكافاني بعد هدفيه في مونتليري

أعرب توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، عن سعادته الكبيرة بالمستوى الذي قدمه مهاجم الفريق إدينسون كافاني، في الفوز الذي حققه الفريق العاصمي أمس الأحد على مونتليري بسداسية نظيفة في كأس فرنسا، وقال توخيل في تصريحات أبرزتها صحيفة ليكيب الفرنسية: "تعاملنا مع اللقاء بجدية وتواضع، ونستحق الفوز، ولم تكن مباراة سهلة، لأن المنافس أدى بقوة"، وأضاف المدرب الألماني: "كما قدمنا مباراة جماعية مميزة، وتعد بداية جيدة لعام 2020، لقد سجل كافاني هدفين، وهذا ما ننتظره منه، فالأهداف تمنحه ثقة، وهذا أفضل شيء".
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زوجة إيكاردي تكشف عن كواليس انتقاله لسان جيرمان

تحدث واندا نارا، زوجة ووكيلة أعمال المهاجم ماورو إيكاردي، عن كواليس انتقال الأرجنتيني لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي الصيف الماضي، قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي لمدة عام على سبيل الإعارة، مع وجود بند يتيح للفريق العاصمي شراءه بصورة نهائية، وذلك بعد المشاكل العديدة التي عانى منها مع إدارة وجماهير النيراتزوري، وقالت واندا في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "كل إيطاليا كانت تتحدث أنني أؤذي زوجي، وأنه كان يجب عليه الذهاب إلى يوفنتوس أو نابولي".
ارنولد‎ (1)

أرنولد يعلق على تقليده لنجم سان جيرمان

تحدث الظهير الأيمن لفريق ليفربول، ترينت ألكسندر أرنولد، عن كواليس تقليده للمهاجم الفرنسي كيليان مبابي ، بعد تسجيله هدفًا في مباراة ليستر سيتي في الجولة قبل الماضية من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي فاز بها الريدز برباعية نظيفة، وصرح أرنولد عبر شبكة مونت كارلو الفرنسية "كيليان مبابي لاعب عالمي، إنه يقوم بأشياء رائعة"، وأضاف "احتفل بهذه الطريقة في لعبة الفيفا، وألجأ إليها أيضًا في أوقات أخرى للمزاح مع زملائي"، ويعتمد الاحتفال على الركض ومن ثم التوقف مرة واحد ووضع اليدين أسفل الإبطين.
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