تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع أمام الجونة

١٥ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٧ ص

مصطفى محمد

يحتضن استاد الجونة، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي الجونة أمام الزمالك، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أمين عمر، ويعاونه الثنائي أحمد توفيق طلب وعدى عيد، بينما سيكون علاء حسين حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للزمالك: - حراسة المرمى: محمد أبو جبل.- خط الدفاع: عبد الله جمعة، محمود علاء، محمد عبد الغني، حازم إمام.- خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، يوسف أوباما أو "إسلام جابر".- خط الهجوم: مصطفى محمد.ويحتل الزمالك بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون،