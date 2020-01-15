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السيسي يفتتح قاعدة «برنيس» العسكرية (بث مباشر)
١٥ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٩ ص
السيسي - أرشيفية
يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأربعاء قاعدة "برنيس"، أكبر قاعدة عسكرية بمنطقة البحر الأحمر، ويشهد المرحلة الختامية للمناورة قادر "2020".
الصحة: حملة قومية ضد شلل الأطفال فبراير المقبل
أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان خلال الفترة (16 - 19) فبراير 2020.
طارق شوقي: النظام الإلكتروني قلص الغش مقارنة بالأعوام الماضية
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المنظومة الإلكترونية للامتحانات الصف الثاني الثانوي العام، حققت نجاح بنسبة 100 % ، لافتا إلى أن التشكيك المتواصل من قبل الناس في المنظومة الإلكترونية أمر غير مقبول، مشيرًا إلى أن امتحانات أولى وثانية ثانوي نجاح ورسوب فقط، وتأقلم للطلاب على نوع مختلف من التقييم، مضيفًا أن امتحان الصف الثاني الثانوي لا يمكن أن يسرب.
الزراعة: البرتقال المصري يحتل المركز الأول في الصين
أكد الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي ، أن مصر احتلت المركز الأول من حيث تصدير البرتقال إلى الأسواق الصينية بقيمة 140 مليون دولار، فضلا عن تصدير منتجات أخرى مثل العنب والبلح وخلال هذا العام 2020 سوف يشهد بداية تصدير الرمان المصري إلى الأسواق الصينية. وأكد سليمان في بيان اليوم، أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وجه بضرورة فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير النقد الأجنبي.
ارتفاع الحرارة 5 درجات.. الأرصاد تُعلن طقس الأربعاء
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة غدا الأربعاء ليسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد وأمطار على غرب البلاد والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة، وتتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفة تصل لحد الضباب على بعض المناطق. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.
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وزير القوى العاملة: نستهدف خفض البطالة إلى 6.3%
أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، في بيان له، اليوم الإثنين، عقب تجديد الثقة فيه كوزير لحقيبة القوى العاملة، أن تكليف القيادة السياسية للوزراء والقيادات بالدولة يعتبر دافعا للاستمرار في انجاز الملفات الجسيمة خلال المرحلة المقبلة، وبذل المزيد من الجهد في خدمة الوطن وعمال مصر، قائلا: "لقد رفعت الوزارة شعار 2019 عاما للتدريب المهني، كي تعمل كل يد لتبني وتعمر للنهوض بالدولة المصرية، والوصول إلي ما تصبو إليه من تقدم، وذلك بإعداد شباب قادر علي العمل والبناء من خلال الحرف والمهن التي يحتاجها سوق العمل للبناء والتعمير".
مصر: على المجتمع الدولي مواجهة كافة تنظيمات الإرهاب
أكد السفير إيهاب فهمي نائب مساعد وزير الخارجية مدير وحدة مكافحة الإرهاب الدولي، على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمواجهة كافة التنظيمات الإرهابية دون استثناء، نظرا لانبثاقها عن ذات المصدر الأيديولوجي القائم على الفِكر التكفيري الدموي الذي أرسته جماعة الإخوان الإرهابية، جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها، اليوم الإثنين، أمام المؤتمر الإقليمي رفيع المستوى، الذي نظمته دولة الإمارات بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب حول تمكين الشباب وتعزيز التسامح من أجل مُكافحة التطرف المؤدي إلى الإرهاب الذى استضافته أبو ظبي.
السيسي يوجه الوزراء الجدد بالتواصل المنتظم مع المواطنين
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الوزراء ونواب الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية، إذ صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالوزراء ونواب الوزراء الجدد، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في المساهمة في تحقيق خطط الدولة التنموية، بما يرقى لطموحات الشعب المصري ويحقق مصالحه، كما أكد الرئيس السيسي أهمية إدراك حجم المسئولية الملقاة على عاتق الوزراء ونواب الوزراء الجدد في ظل التحديات التي تواجه مصر.
نائب وزير التعليم: المعلم «أوركسترا» تطوير المنظومة الجديدة
قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إنه سيبذل قصارى جهده من أجل إثبات الثقة الغالية من القيادة السياسية والدكتور طارق شوقي وزير التعليم، في حل مشكلات المعلمين. وأكد حجازي في تصريحات لـ"التحرير"، أنه يهتم ببناء كوادر المعلمين ومفهوم التنمية المهنية قائلًا: "التدريب واحد من التنمية المهنية وليس كل شيء والمعلمين لديهم مهارات جيدة للغاية سيتم نقلها وتبادلها بينهم، مشددًا على أن المعلم هو العمود الفقري والقوة الدافعة والأوركسترا في تطوير العملية التعليمية ومنظومة التعليم بأكملها وسأعمل علي حل مشكلاتهم"، موضحًا اهتمامه الفترة المقبلة بتأهيل المعلمين مهنيا وبناء كوادر جديدة.
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