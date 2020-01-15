تناول الماء الدافئ مع العسل يحسن من الدورة الدموية

يرجع السبب الرئيسي لحدوث الإمساك إلى قلة الماء بالجسم، فعليك بتناول كوب من الماء الدافئ مع العسل في الصباح على معدة فارغة، حيث يساعد في تحسين حركة الأمعاء
العسل من أكثر المكونات الصحية التي يمكن إدراجها في أي نظام غذائي، كما يستخدم كعلاج طبيعي للبشرة، حيث يعمل على مكافحة حب الشباب، لأنه يعمل كمطهر طبيعي، ويمنح البشرة الترطيب المرجو، إضافة إلى أنه يعالج جفاف البشرة، وخاصة في ليالي الشتاء الباردة، وليس ذلك فقط بل يحمي من التجاعيد وخطوط الوجه، التي تظهر عند التقدم بالعمر، لذا هل يعتبر الماء بالعسل صحيا؟
بالفعل يمنحك العديد من الفوائد الصحية والعلاجية، كالمساعدة في فقدان الوزن، وذلك نقلًا عن موقع "boldsky".
ربما سمعت مسبقًا عن الفوائد المتعددة للعسل، ومع ذلك هل تعرف ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الماء الدافئ والعسل؟ فتناول كوب في الصباح أو قبل الذهاب للنوم، يعمل على التعزيز من المناعة، ويساعد أيضًا في الحفاظ على الصحة، من خلال معالجة الأمراض الطفيفة، فتناول الماء مع العسل يعتبر إحدى الطرق العلاجية التي
ربما سمعت مسبقًا عن الفوائد المتعددة للعسل، ومع ذلك هل تعرف ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الماء الدافئ والعسل؟ فتناول كوب في الصباح أو قبل الذهاب للنوم، يعمل على التعزيز من المناعة، ويساعد أيضًا في الحفاظ على الصحة، من خلال معالجة الأمراض الطفيفة، فتناول الماء مع العسل يعتبر إحدى الطرق العلاجية التي يجب اتباعها بشكل يومي، فمن المعروف أن الماء يعمل كـ"ديتوكس" لتنظيف الجسم، ويبقيه رطبا لفترة طويلة، ولكن الذي لا تعرفه أن الماء الدافئ يمنحك فوائد أكثر، وذلك لأنه يعمل على إزالة الرواسب الضارة، والعسل أيضًا يتميز بعديد من الفوائد العلاجية.
ما يلي بعض من الفوائد المتعددة التي يمدك بها تناول الماء مع العسل بشكل يومي:
1-تحسين الجهاز الهضمي
كوب من العسل والماء الدافئ يساعد في عملية الهضم، حيث يحتوي العسل على مكونات مطهرة، تعمل على تخفيف آلام المعدة من الحموضة، إضافة إلى ذلك يحمي من الالتهابات، ويساعد في تنظيم حركة الأمعاء.
2-المساعدة في فقدان الوزن
يحتوي العسل على سكر طبيعي، لا يسبب زيادة في الوزن على الإطلاق، لذا عليك بتناول كوب من الماء الدافئ والعسل، للحد من استهلاك السعرات الحرارية، والمساعدة أيضًا في فقدان الوزن، وبخاصة الدهون المتراكمة في منطقة البطن، فوفقًا لدراسة نشرت عام 2010، يساعد العسل في السيطرة على الشهية، وعند تناوله قبل الذهاب للنوم مباشرة، يبدأ الجسم في حرق الدهون خلال الساعات الأولى من النوم.
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3-علاج الإمساك
يرجع السبب الرئيسي لحدوث الإمساك المتكرر إلى قلة الماء بالجسم، فعليك بتناول كوب من الماء الدافئ مع العسل في الصباح على معدة فارغة وقبل الذهاب للنوم، يساعد ذلك بشكل كبير في تحسين حركة الأمعاء، ومعالجة مشكلة الإمساك والآلام التي تتبعها.
4-التعزيز من الجهاز المناعي
يتميز العسل بخصائص مضادة للبكتيريا، تساعد بشكل كبير في مكافحة الجسيمات الغريبة، إضافة إلى ذلك يحتوي أيضًا على معدلات عالية من المعادن والفيتامينات، التي تعزز من الجهاز المناعي بالجسم، كما تعمل مضادات الأكسدة التي توجد بالعسل على وقف نمو الجذور الحرة المسببة للسرطان.
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5-مكافحة نزلات البرد والسعال
استهلاك الماء الدافئ مع العسل يعمل على بناء درع واقية من البكتيريا والفيروسات، التي تسبب نزلات البرد والسعال، إضافة إلى ذلك، يساعد العسل في تحويل البلغم إلى سائل، وبالتالي تتم إزالته، فيمنحك قدرة على التنفس بشكل طبيعي.
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6-التحسين من الدورة الدموية
تعتبر من أفضل الفوائد التي يقدمها الماء والعسل، يعملان معًا على حرق الدهون الموجودة بالجسم، إضافة إلى التخلص من الدهون بالجهاز العصبي، وبالتالي يحسن من الدورة الدموية، ويخلص الجسم من السموم.
ما سبق مجموعة من الفوائد المهمة لاستهلاك العسل مع الماء الدافئ، لذا عليك بإدراجها في روتين يومك، كعادة صحية تحافظ على صحتك.
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