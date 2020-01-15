تناول الماء الدافئ مع العسل يحسن من الدورة الدموية

يرجع السبب الرئيسي لحدوث الإمساك إلى قلة الماء بالجسم، فعليك بتناول كوب من الماء الدافئ مع العسل في الصباح على معدة فارغة، حيث يساعد في تحسين حركة الأمعاء

تحرير:إسراء سليمان ١٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٢٠ م

فوائد الماء بالعسل

العسل من أكثر المكونات الصحية التي يمكن إدراجها في أي نظام غذائي، كما يستخدم كعلاج طبيعي للبشرة، حيث يعمل على مكافحة حب الشباب، لأنه يعمل كمطهر طبيعي، ويمنح البشرة الترطيب المرجو، إضافة إلى أنه يعالج جفاف البشرة، وخاصة في ليالي الشتاء الباردة، وليس ذلك فقط بل يحمي من التجاعيد وخطوط الوجه، التي تظهر عند التقدم بالعمر، لذا هل يعتبر الماء بالعسل صحيا؟ بالفعل يمنحك العديد من الفوائد الصحية والعلاجية، كالمساعدة في فقدان الوزن، وذلك نقلًا عن موقع "boldsky".

ربما سمعت مسبقًا عن الفوائد المتعددة للعسل، ومع ذلك هل تعرف ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الماء الدافئ والعسل؟ فتناول كوب في الصباح أو قبل الذهاب للنوم، يعمل على التعزيز من المناعة، ويساعد أيضًا في الحفاظ على الصحة، من خلال معالجة الأمراض الطفيفة، فتناول الماء مع العسل يعتبر إحدى الطرق العلاجية التي