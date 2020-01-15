الضرائب: نقدم كل التيسيرات للممولين مع بدء الموسم

تحرير:رنا عبد الصادق ١٥ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٥٠ ص

أعلن رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، الاستعداد للموسم الضريبى للعام المالى المنتهى في 31/12/2019، والذى يبدأ تقديم الإقرارات الضريبية عنه إبتداءً من 1/1/2020 حتى 30/4/2020. وأضاف عبد القادر في بيان له اليوم الأربعاء، أن المصلحة تقدم كافة التيسيرات للممولين خلال موسم تقديم الإقرارات من خلال مركز الاتصال المتكامل التابع للمصلحة والذي يقوم بدور فعال خلال هذه الفترة، وذلك من خلال إستقبال كافة الاستفسارات الخاصة بخطوات تقديم الإقرار الضريبى، وكذلك كيفية ملء نماذج (41 ) والخاصة بالخصم والتحصيل، وطرق السداد الخاصة بتلك النماذج وغيرها.

وأشار عبد القادر إلى أن مركز الاتصال المتكامل يقوم أيضًا بإستقبال الاستفسارات عن القانون، واللائحة التنفيذية والتعليمات والكتب الدورية، موضحًا أن كل هذه الخدمات يقدمها المركز من خلال الرقم المختصر (16395 )، ومن خلال البريد الإلكتروني [email protected]، لمدة 16 ساعة يوميا / 6 أيام في الأسبوع ، من خلال فريق عمل مسئول ومدرب على أعلى مستوى.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أن الإقرارات ستكون خلال هذا الموسم كالآتى بالنسبة للإقرار الضريبى للشخص الطبيعى سواء كان مؤيدًا بحسابات، أو غير مؤيد بحسابات فيتم تقديمه جوازيًا على شبكة الإنترنت، أو يتم تقديمه من خلال الإقرار الورقى للأكواد (101،103،105 ).

وأشار إلى أنه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية سواء المؤيد بحسابات أو غير مؤيد بحسابات فهى ملزمة بتقديم الإقرار الضريبى عبر الشبكة الإلكترونية.