السودان بين الانقلاب والتمرد.. و«قوش» في قفص الاتهام

الحكومة السودانية الانتقالية وصفت ما حدث أمس بأنه تمرد، وفي بيان للناطق باسمها وزير الثقافه والإعلام فيصل محمد صالح أكد أن السلطات تسعى للتعامل مع الأحداث بدقة.
شهد السوادن تاريخ حافل من الانقلابات على مدار عشرات السنين، فمنذ الاستقلال عام 1956 شهد هذا البلد أكثر من 10 انقلابات، نجح منها 4 انقلابات، وأمس شهد السودان محاولة "تمرد" مخابراتية شهدتها العاصمة السودانية خلال الساعات الماضية، نفذها عناصر مما يعرف بهيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات السودانية.
وبعد عدة ساعات من الاشتباكات بين الجيش وعناصر من هيئة العمليات في عدد من مقار الأخيرة، أعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني في خطاب في وقت مبكر اليوم الأربعاء، أن كل مباني المخابرات باتت تحت سيطرة الجيش.
اتهام قوش
الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" عضو المجلس السيادي السوداني، اتهم المدير السابق للمخابرات السودانية صلاح قوش بتنفيذ مخطط تخريبي فى البلاد، والوقوف وراء "تمرد" عناصر داخل مقرات تابعة لجهاز المخابرات الوطني الثلاثاء، وتبادل إطلاق النار بينها وبين القوات المسلحة النظامية.
ووصف دقلو في مؤتمر
اتهام قوش
الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" عضو المجلس السيادي السوداني، اتهم المدير السابق للمخابرات السودانية صلاح قوش بتنفيذ مخطط تخريبي فى البلاد، والوقوف وراء "تمرد" عناصر داخل مقرات تابعة لجهاز المخابرات الوطني الثلاثاء، وتبادل إطلاق النار بينها وبين القوات المسلحة النظامية.
ووصف دقلو في مؤتمر صحفي في جوبا، بشأن توضيح الحقائق، بأن ما حدث مخطط للفتنة مدروس يقف وراءه قوش عبر ضباط في الخدمة والمعاش ضمن مخطط الزحف الأخضر.
صلاح عبد الله قوش، ولد في عام 1957، 63 عاما، وينحدر من قبيلة الشايقية بشمال السودان.
تخرج من كلية الهندسة جامعة الخرطوم، والتحق بالعمل الاستخباراتي بعد تولي مجلس قيادة ثورة الإنقاذ بقيادة البشير مقاليد الحكم في عام 1989.
تولى في عام 2004 منصب مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وأعفاه البشير من منصبه في 2009، ليشغل منصب مستشار البشير، قبل أن يقال في 2011، بدعوى التورط في محاولة انقلاب على البشير بمساعدة ضباط آخرين.
وفي 2012، حكم على قوش بالسجن بعد إدانته بالتخطيط للانقلاب، لكن أفرج عنه بموجب عفو رئاسي في 2013، وعاد لمنصب مدير المخابرات مرة أخرى بقرار من البشير في أغسطس 2018.
اعترف قوش في لقاء تلفزيونى بأن الحكومة السودانية تسلح مليشيات الجنجويد في دارفور وأقر في المقابلة أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان حدثت في دارفور.
صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية كشفت أن اسم قوش الملقب بـ"عقل الحكومة السودانية" ضمن لائحة قدمت إلى مجلس الأمن تضم 17 شخصا يعتبرون من أهم الشخصيات المتهمة بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور ويعرقلون السلام في الإقليم.
ويتهم قوش بمسئوليته عن اعتقالات تعسفية والتضييق والتعذيب وإنكار حق المعتقلين في محاكمات عادلة.
وفي أغسطس 2019، أدرجت الولايات المتحدة قوش ضمن قائمة الممنوعين من دخول أراضيها، وذلك بسبب ضلوعه في انتهاكات لحقوق الإنسان.
رصاص وهلع
وأمس كان لا صوت يعلو فوق صوت الرصاص ومشاعر الهلع في أحياء كافوري والرياض وحي المطار بالعاصمة السودانية الخرطوم، وذلك على مدار الساعات الماضية بسبب إطلاق نار وسقوط قتيل على الأقل، بعد تمرد لمنتسبين سابقين في جهاز المخابرات.
الحكومة السودانية الانتقالية وصفت ما حدث بأنه تمرد، وفي بيان للناطق باسمها وزير الثقافه والإعلام فيصل محمد صالح أكد أن السلطات تسعى للتعامل مع الأحداث بدقة.
وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية إصابة 5 أشخاص خلال عمليات إطلاق النار في منطقة كافوري حيث يقع مبنيين لجهاز المخابرات، شهدا التمرد المسلح من الأفراد السابقين بالجهاز.
فيما ذكرت صحيفة "المشهد" السوداني أن أحد أفراد الجيش قتل بالرصاص خلال الاشتباكات مع المتمردين، في وقت كثفت فيه القوات المسلحة وقوات الدعم السريع من وجودهما بالمنطقة.
وكإجراء احترازي كانت السلطات السودانية أغلقت الأجواء لمدة خمس ساعات انتهت في الثامنة مساء، لمنع أي شخص من الهروب ربما يكون قد تورط في الأحداث.
وانتشرت مدرعات ودبابات الجيش إلى منطقتي الكافوري والرياض لقمع التمرد الذي قاده المنتسبون السابقون، احتجاجا على شروط إنهاء خدماتهم.
الرد الحكومي جاء سريعًا من المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح، الذي أذاع بيانا تلفزينيا قال فيه إن المسلحين الذين يقودون التمرد هم "عاملون سابقون رفضوا المقابل المادي الذي أقرته الجهات الرسمية مقابل التسريح".
مضيفا "تواصل الجهات المسؤولة مساعيها لإقناع الوحدات المتمردة بتسليم أنفسهم وسلاحهم للقوات النظامية".
وأغلقت القوات الأمنية الطرق المؤدية إلى المباني التي تشهد التمرد، وحذرت المواطنين من الاقتراب منه إلى حين التعامل وإنهاء الأمور.
ويقود السودان مجلس سيادي انتقالي بقيادة الجيش والمدنيين بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، والذي يقبع في السجن لاتهامات بالفساد.
محاولة لإجهاض الثورة
نائب رئيس المجلس السيادي محمد حمدان دقلو، قال إن ما حدث هو مخطط قام به رئيس المخابرات السابق صلاح قوش، مضيفًا "ما حدث مخطط قام به صلاح قوش وعدد من الضباط".
وتابع "إن الكثير من كبار ضباط جهاز الأمن موالين لصلاح قوش، ويسعى الأخير إلى إحداث ارتباك واشتباكات بالدولة".
لكن قائد قوات الدعم السريع أيضًا، عاد وأوضح أن ما جرى "ليس محاولة انقلاب"، محذرا من أن ما جرى لن يمر مرور الكرام.
رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان أكد الأربعاء، أن ما حدث في الخرطوم هو محاولة لإجهاض الثورة، مشددا على عدم السماح بحدوث انقلاب في البلاد.
وأعلن البرهان عن عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها في مطار الخرطوم، بعد أن تمت السيطرة على جميع المقار من قبل القوات المسلحة السودانية. مؤكدا أن القوات المسلحة متماسكة لحماية المرحلة الانتقالية.
ما نود الإشارة إليه أنه بعد عزل الرئيس عمر البشير في أبريل الماضي الذي استمر على رأس السلطة 30 عامًا، دخل السودان منعطفا جديدا وشهد خلال تلك الفترة محاولات انقلاب إلا أن جميعها كان مصيرها الفشل.