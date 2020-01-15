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السودان بين الانقلاب والتمرد.. و«قوش» في قفص الاتهام

الحكومة السودانية الانتقالية وصفت ما حدث أمس بأنه تمرد، وفي بيان للناطق باسمها وزير الثقافه والإعلام فيصل محمد صالح أكد أن السلطات تسعى للتعامل مع الأحداث بدقة.
تحرير:وفاء بسيوني ١٥ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٥٧ ص
عناصر من الجيش السوداني
عناصر من الجيش السوداني
شهد السوادن تاريخ حافل من الانقلابات على مدار عشرات السنين، فمنذ الاستقلال عام 1956 شهد هذا البلد أكثر من 10 انقلابات، نجح منها 4 انقلابات، وأمس شهد السودان محاولة "تمرد" مخابراتية شهدتها العاصمة السودانية خلال الساعات الماضية، نفذها عناصر مما يعرف بهيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات السودانية. وبعد عدة ساعات من الاشتباكات بين الجيش وعناصر من هيئة العمليات في عدد من مقار الأخيرة، أعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني في خطاب في وقت مبكر اليوم الأربعاء، أن كل مباني المخابرات باتت تحت سيطرة الجيش.
اتهام قوش الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" عضو المجلس السيادي السوداني، اتهم المدير السابق للمخابرات السودانية صلاح قوش بتنفيذ مخطط تخريبي فى البلاد، والوقوف وراء "تمرد" عناصر داخل مقرات تابعة لجهاز المخابرات الوطني الثلاثاء، وتبادل إطلاق النار بينها وبين القوات المسلحة النظامية. ووصف دقلو في مؤتمر
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السودان

النائب العام السوداني يطالب بإعادة هيكلة جهاز المخابرات

طالب النائب العام السوداني، تاج السر على الحبر، برفع الحصانات وتقديم المتهمين للمحكمة عن الجرائم التي ارتكبوها في حق المواطنين، إذ قال النائب العام: «نطالب برفع الحصانات وتقديم المتهمين للمحاكمات عن الجرائم التي ارتكبوها في حق المواطنين»، مشيرًا إلى أن ما حدث من منتسبي جهاز المخابرات العامة المسرحين يشكل جريمة تمرد بكامل أركانها، مؤكدا ضرورة إجراء تحقيقات للكشف عما حدث اليوم وإعادة هيكلة جهاز المخابرات وفقا للوثيقة الدستورية، وفقًا لسبوتنيك.
الجيش-السودانى (2)

الجيش السوداني يسيطر على «مقر المتمردين» في الخرطوم

أعلن الجيش السوداني، مساء الثلاثاء، فرض سيطرته على مقر هيئة العمليات بحي كافوري شمالي الخرطوم، بعد تجدد الاشتباكات مع العناصر المتمردة. وسبق ذلك إرسال الجيش السوداني لدبابات إلى منطقة كافوري شمالي الخرطوم للسيطرة على الأوضاع، بعد إطلاق نار كثيف و"تمرد" عناصر من جهاز المخابرات العامة السوداني ضد خطة إعادة هيكلة، ما أدى إلى إغلاق مطار الخرطوم. واندلع إطلاق النار في قاعدة الرياض القريبة من مطار الخرطوم، وقاعدة بحري شمال العاصمة التابعتين لجهاز المخابرات العامة، الذي كان يعرف سابقا بجهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، وكان مثيرا للجدل خلال عهد الرئيس السابق عمر البشير.
علم السودان

قوات متمردة بـ«المخابرات السوداني» تسيطر على حقلي نفط غرب كردفان

بسطت قوات متمردة تابعة لجهاز المخابرات العامة السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، سيطرتها على حقلي نفط جنوب البلاد، إذ سيطرت قوات من هيئة العمليات لجهاز المخابرات على حقلي حديدة وأبو سفيان النفطيين في ولاية غرب كردفان. وأعلن الجيش السوداني، في وقت سابق من اليوم، عن "تمرد" مجموعة عناصر من هيئة العمليات لجهاز المخابرات العامة في الخرطوم، بينما أغلقت السلطات المجال الجوي فوق العاصمة بعد إطلاق نار في قاعدة قرب مطار المدينة، وفقًا لروسيا اليوم.
حرائق في العراق

قصف معسكر تدريب التاجي في العراق بـ5 صواريخ كاتيوشا

أفاد مصدر أمني عراقي، مساء اليوم الثلاثاء، تعرض معسكر للجيش، وتمركز القوات الأمريكية، لقصف صاروخي عنيف، شمالي العاصمة بغداد. وأكدت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان لها، استهداف معسكر تدريب التاجي شمالي العاصمة بغداد بصواريخ كاتيوشا، دون خسائر بشرية تذكر، وبحسب المصدر الأمني، أن المعسكر تعرض لقصف بنحو خمسة صواريخ كاتيوشا على الأقل، بحسب سبوتنيك. وفي وقت سابق، تعرضت قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين في العراق، لقصف بصواريخ الكاتيوشا، مما أدى إلى إصابة ضابط وثلاثة من منتسبي القوة الجوية العراقية.
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السودان

النائب العام السوداني يطالب بإعادة هيكلة جهاز المخابرات

طالب النائب العام السوداني، تاج السر على الحبر، برفع الحصانات وتقديم المتهمين للمحكمة عن الجرائم التي ارتكبوها في حق المواطنين، إذ قال النائب العام: «نطالب برفع الحصانات وتقديم المتهمين للمحاكمات عن الجرائم التي ارتكبوها في حق المواطنين»، مشيرًا إلى أن ما حدث من منتسبي جهاز المخابرات العامة المسرحين يشكل جريمة تمرد بكامل أركانها، مؤكدا ضرورة إجراء تحقيقات للكشف عما حدث اليوم وإعادة هيكلة جهاز المخابرات وفقا للوثيقة الدستورية، وفقًا لسبوتنيك.
علم السودان

قوات متمردة بـ«المخابرات السوداني» تسيطر على حقلي نفط غرب كردفان

بسطت قوات متمردة تابعة لجهاز المخابرات العامة السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، سيطرتها على حقلي نفط جنوب البلاد، إذ سيطرت قوات من هيئة العمليات لجهاز المخابرات على حقلي حديدة وأبو سفيان النفطيين في ولاية غرب كردفان. وأعلن الجيش السوداني، في وقت سابق من اليوم، عن "تمرد" مجموعة عناصر من هيئة العمليات لجهاز المخابرات العامة في الخرطوم، بينما أغلقت السلطات المجال الجوي فوق العاصمة بعد إطلاق نار في قاعدة قرب مطار المدينة، وفقًا لروسيا اليوم.
سامح-شكرى (1)

مصر ترد على بيان إثيوبيا عن سد النهضة: مغالطات وتضليل.. ولن نتهاون

أصدرت مصر بيانا شديد اللهجة، أدانت فيه رد الفعل الصادر من أديس أبابا بشأن المفاوضات الأخيرة بخصوص سد النهضة والتي آلت نتائجها إلى الفشل، إذ أكدت جمهورية مصر العربية أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأثيوبية، بشأن الاجتماع الوزاري حول سد النهضة الذي عُقد يومي 8-9 يناير الجاري، في أديس أبابا، قد تضمن العديد من المغالطات المرفوضة جملة وتفصيلا، وانطوى على تضليل متعمد وتشويه للحقائق، وقدم صورة منافية تماما لمسار المفاوضات ولمواقف مصر وأطروحاتها الفنية ولواقع ما دار في هذا الاجتماع وفي الاجتماعات الوزارية الثلاثة التي سبقته والتي عقدت على مدار الشهرين الماضيين، لمناقشة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
رئيس-الوزراء-السوداني-عبد-الله-حمدوك (2)

عبد الله حمدوك يقبل استقالة رئيس مجمع الفقه الإسلامي

أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، بناء على توصية وزير الشئون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح، قرارا اليوم الأحد، بقبول استقالة الدكتور عبد الرحيم علي محمد من وظيفة رئيس مجمع الفقه الإسلامي، إذ ذكر بيان لمجلس الوزراء، أن القرار وجه وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي، والشئون الدينية والأوقاف، والعمل والتنمية الاجتماعية، والجهات المعنية الأخرى، باتخاذ إجراءات التنفيذ. وفي سبتمبر الماضي، أصدر المجلس السيادي في السودان، مرسومًا دستوريًا باعتماد 19 وزيرًا و6 وزراء دولة في أول حكومة منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
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