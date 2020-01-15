عبد الغني: كهربا ليس مارادونا ولازلت عند موقفي

١٥ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:١٦ م

كهربا

يرى مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة السابق، أن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية لم يستفد من النادي الأهلي. وقال عبد الغني: "الصلح خير بكل تأكيد، لكن من الصعب الحكم على الأمور طالما لم أكن متواجداً في الأزمة، وبالطبع ما حدث كان بمثابة مفاجأة بالنسبة لي، الخلاف كان كبير. بالتأكيد كل طرف قدم تنازلات لكي يتم هذا الصلح، الأزمة كانت صعبة لكن انتهت، ومن وجهة نظري أن الأهلي هو من تنازل بشكل أكبر لأن كان هناك بعض الاتهامات لم يتم الرد عليها، تركي آل الشيخ لم يستفد من الأهلي رغم كل ما قدمه".

وفي سياق آخر، رفض عبد الغني وصف محمود عبد المنعم "كهربا"، بالهارب، قائلآ: "الأهلي ليس طرفا في مشكلة كهربا مع نادي الزمالك، وكهربا فسخ تعاقده من طرف واحد مع الزمالك، وسيتم عقابه مثلما عُوقب عصام الحضري وسليماني كوليبالي من جانب الاتحاد الدولي".وهل يتم وصف كهربا بالهارب من الزمالك رد عبد الغني: "كهربا

وفي سياق آخر، رفض عبد الغني وصف محمود عبد المنعم "كهربا"، بالهارب، قائلآ: "الأهلي ليس طرفا في مشكلة كهربا مع نادي الزمالك، وكهربا فسخ تعاقده من طرف واحد مع الزمالك، وسيتم عقابه مثلما عُوقب عصام الحضري وسليماني كوليبالي من جانب الاتحاد الدولي".



وهل يتم وصف كهربا بالهارب من الزمالك رد عبد الغني: "كهربا فسخ تعاقده من طرف واحد، والأهلي ليس طرفا في القصة، وكهربا ليس مارادونا فهو يجلس كبديل، هناك العديد من اللاعبين في نفس مركزه بالأهلي، يكفي أن وليد أزارو هداف الفريق يجلس على مقاعد البدلاء".



وردا على تغريم كهربا أو إيقافه، قال عضو اتحاد الكرة السابق: "سيتم تغريمه وفقا للعقد مع الزمالك، ولازلت عند موقفي كان العقد صحيحا، والأهلي تم تغريمه مليون دولار بسبب البرازيلي هندريك بعدما ضمه لمدة 3 أشهر".

