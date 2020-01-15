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في أول اجتماع خلال 2020.. ما مصير أسعار الفائدة؟

تحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي غدا، الخميس، مصير أسعار الفائدة وسط تباين الأراء بالإبقاء على معدلاتها الحالية أو القيام بخفض جديد مع بداية عام 2020
تحرير:رنا عبد الصادق ١٥ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:١٧ م
طارق عامر محافظ البنك المركزي
طارق عامر محافظ البنك المركزي
تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدًا، الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وهو يعد أول اجتماع للجنة خلال عام 2020، حيث أجل المركزي اجتماع ديسمبر 2019 إلى الخميس 16 يناير بعد إعادة تشكيل لجنة السياسات النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي. ويعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد، وهو عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة. كما إنه يعتبر إحدى أدوات الحكومة لتحقيق معدل نمو اقتصادى جيد، بالإضافة إلى مساهمته فى ضبط معدلات التضخم.
وتباينت أراء المحللين وبنوك الاستثمار حول مصير سعر الفائدة وجاءت وفقا لما يلي:توقعات بتثبيت أسعار الفائدة على معدلاتها الحاليةتوقع بنك استثمار «فاروس»، قيام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية غدًا.وقال فاروس، إن البنك المركزي سيبقى على سعر الفائدة على خلفية النمو في
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مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء-وزير-الاسكان

10 شركات جديدة تطلب الاستثمار في السوق المصرية

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء، التي عرضت خلال الاجتماع ما تم من إجراءات لمتابعة توصيات الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مع مجموعة تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، الأسبوع الماضي، وما أثاره المستثمرون خلال الاجتماع من طلبات ومقترحات من شأنها تيسير إجراءات الاستثمار، وإزالة عدد من المعوقات التي تؤثر على البيئة الاستثمارية.
الدولار-مقابل-الجنيه

انخفاض جديد في سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقدت العملة الخضراء حوالي 3 قروش، ليسجل أقل سعر في البنوك نحو 15.90 جنيه، مقابل 15.93 جنيه. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرشين ليسجل نحو 15.93 جنيه للبيع، و15.83 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك الكويت الوطني بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 15.94 جنيه للبيع، و15.84 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك كريدي إجريكول ليسجل نحو 15.92 جنيه للبيع، و15.82 جنيه للشراء.
الغاز

تفاصيل بدء ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر

صرح مصدر مسؤول بالشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، بأن مصر عبر خط الأنابيب المملوك لشركة غاز الشرق سوف تبدأ تلقي 200 مليون قدم مكعب يوميًّا من الغاز الإسرائيلي لمدة 6 أشهر، ثم يتم زيادتها إلى 450 مليون قدم مكعب يوميًّا. وأضاف المسئول فى تصريحات خاصة "التحرير"، أنه بعد مرور عامين ونصف من بدء توريد 450 مليون قدم مكعب يوميًّا سترتفع الكميات إلى 600 مليون قدم مكعب يوميًّا لمدة تنفيذ الاتفاق. وبموجب الاتفاق، تشتري شركة دولفينوس القابضة 85 مليار متر مكعب من الغاز بقيمة 19.5 مليار دولار من حقلي لوثيان وتمار الإسرائيليين على مدى 15 عامًا.
اسعار-الذهب-دهب (5)

أسعار الذهب تستقر في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب استقرارًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلي، وذلك على الرغم من صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1550 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
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الدولار-الجنيه

بلومبرج: الجنيه المصري سيواصل ارتفاعه أمام الدولار

أكدت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن الجنيه المصري سيواصل ارتفاعه أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى استمرار ارتفاع الجنيه في الأيام الأولى من 2020، حيث بلغت التدفقات النقدية خلال الأسبوع الماضي فقط أكثر من 1.5 مليار دولار. وأضافت بلومبرج، أن البنك المركزي المصري قال إن الجنيه سجل ارتفاعًا بنسبة 0.9% بحلول يوم الإثنين الماضي، ليصل لأعلى مستوى له منذ شهر مارس من عام 2017، حيث شهدت البنوك المحلية تدفقات نقدية قيمتها 1.7 مليار دولار حتى يوم 13 يناير.
البنك-المركزى-المصرى

إتش سي تتوقع خفض أسعار الفائدة 1% يوم الخميس المقبل

توقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يخفض البنك المركزي، سعر الفائدة 1%، في اجتماع لجنة السياسة النقدية، يوم الخميس المقبل. وذكر التقرير، أن متوسط معدل التضخم من المتوقع أن يحقق 5.7% على مدار الستة أشهر المقبلة، وهو ما يعد أقل من التضخم المستهدف من البنك المركزي عند مستوى 9% للربع الرابع من 2020، مما يسمح باستمرار تطبيق سياسة التيسير النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المال آخذا في الاعتبار أيضا سياسات التيسير النقدي المتبعة حاليا على مستوى العالم.
طارق-عامر-محافظ-البنك-المركزى-اقتصاد

توقعات بخفض المركزي أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل

توقع عدد من بنوك الاستثمار والمحللين قيام البنك المركزي المصري بمواصلة دورة التيسير النقدي من خلال خفض جديد لأسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل. وشهد عام 2019، قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بواقع 4 مرات، لتنخفض بمقدار 4.5% على مدار هذا العام، حيث تم خفضها خلال شهر فبراير الماضي، وفي اجتماعات اللجنة خلال أشهر أغسطس وسبتمبر، ونوفمبر 2019. كما قررت لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها الأخير في نوفمبر الماضي، خفض سعر الفائدة بنسبة 1%، لتصل إلى مستوى 12.25% و13.25% للإيداع والإقراض على التوالي.
البنك-المركزى

برايم: توقعات باستمرار خفض سعر الفائدة حتى عام 2021

توقع بنك استثمار برايم، في تقرير له اليوم، الإثنين، أن يواصل البنك المركزي سياسة خفض أسعار الفائدة خلال العامين المقبلين، وهي السياسة التي بدأ في انتهاجها خلال عام 2018، وشهدت تسارعا في تنفيذها خلال العام الحالي. وقالت منى بدير محلل أول اقتصاد كلي ببرايم: "مستقبل السياسة النقدية في مصر يظل لصالح تبني سياسات تيسيرية نحو خفض مستمر لأسعار الفائدة، على مدى العامين القادمين، حيث من المتوقع أن يظل التضخم في نطاق المستهدف المعلن حتى نهاية عام 2020، ومن غير المرجح أن يتعرض هذا الهدف إلى أي مخاطر كبيرة".
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