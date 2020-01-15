عبد الغني: لن أعمل بقناة الزمالك..ولم أرفض الاستقالة

١٥ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٢٠ م

مجدي عبد الغني

أكد مجدي عبد الغني نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، أنه ينوي الترشح مجدداً لانتخابات اتحاد الكرة والعودة من جديد، نظرا لكون حياته مرتبطة بكرة القدم. وقال عضو اتحاد الكرة السابق: "لم أرفض تقديم استقالتي بعد اخفاق أمم أفريقيا، والخروج من البطولة كان سريع، ولا يوجد ما يجعلنا نتمسك بالمنصب طالما أن الرحيل سيجعل هناك هدوء في المنظمومة، أنا رجل دولة في النهاية، إدارة اتحاد الكرة ليست سهلة، لا يمكن أن يكون هناك تغيير سريع، عندما كان هناك اتحاد مستقر تأهلنا لمونديال 90، وهذا الأمر تكرر في 2018، الوصول لكأس العالم انجاز".

وتابع عضو اتحاد الكرة السابق: "لا أتمنى أن يتصارع هاني أبوريدة وأحمد شوبير على مقعد رئاسة الجبلاية، ووجهة نظري أنه لا يصح أن لا يكون هناك منصب لأبوريدة في مصر وهو يتواجد ضمن صناع القرار في فيفا وكاف".واستمر عبد الغني: "كرة القدم لن تطور وتتقدم طالما رئيس النادي يصرف من أموال ليست أمواله، كرة القدم يجب

وتابع عضو اتحاد الكرة السابق: "لا أتمنى أن يتصارع هاني أبوريدة وأحمد شوبير على مقعد رئاسة الجبلاية، ووجهة نظري أنه لا يصح أن لا يكون هناك منصب لأبوريدة في مصر وهو يتواجد ضمن صناع القرار في فيفا وكاف".



واستمر عبد الغني: "كرة القدم لن تطور وتتقدم طالما رئيس النادي يصرف من أموال ليست أمواله، كرة القدم يجب أن يتم فصلها عن الاشتراكات والألعاب الأخرى، يجب أن يدخل الاستثمار كرة القدم وتنتهي السمسرة ويكون هناك حساب، ولن يحدث انتظام في الدوري إلا عندما يكون هناك 14 نادياً فقط في المسابقة".



واختتم عضو اتحاد الكرة السابق: "رفضت العمل في قناة الأهلي عندما كنت في مجلس إدارة اتحاد الكرة، لا يمكن أن أعمل في قناة الزمالك لأنني أهلاوي ومنتمي للأهلي، يمكن أن أعمل في قناة الأهلي لو لا اشغل منصب في اتحاد الكرة".

