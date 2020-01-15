مجدي الهواري يعلن عن رجوع «3 أيام فى الساحل»

تحرير:محمد عبد المنعم ١٥ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٢٢ م

3 أيام فى الساحل

روج المخرج مجدي الهواري لعودة مسرحيته "3 أيام في الساحل"، ونشر صورة لفريق عمل المسرحية عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، وعلق: "العصابة رجعت، 3 أيام في الساحل، مستينكم يوم الجمعة والسبت 17 و18 يناير". وحققت المسرحية نجاحا كبيرا خلال عرضها فى جدة، الفترة الماضية، حسب صفحة "كايرو شو" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". واستُقبل هنيدي وأسرة المسرحية بحفاوة من الجمهور، خلال تلك الرحلة إلى المملكة العربية السعودية، التي تعد أولى الجولات الخارجية لفريق المسرحية، حيث قدموا عروضا على "المسرح العربي"، الذي تم تشييده على أحدث طراز بمنطقة أبحر.

«3 أيام فى الساحل» تعرض على مسرح «كايرو شو»، وهي من إخراج مجدي الهواري، وتأليف حاتم حسين، ويشارك فى بطولة المسرحية محمد هنيدي، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، وندا موسى، ومها أبو عوف، ومحمد محمود وسامية الطرابلسي، مع وجوه جديدة من الشباب، وتتراوح أسعار التذاكر ما بين 150