مجدي عبد الغني: محمد صلاح حُر فيما يفعله

١٥ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٢٤ م

محمد صلاح

أبدى مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ورئيس جمعية اللاعبين المحترفين، استعداده لحل أزمة محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي مع الجبلاية، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته لبرنامج "الماتش". وقال عضو اتحاد الكرة السابق: "مستعد للذهاب إلى محمد صلاح ونقل طلباته لاتحاد الكرة، وعلاقتي مع محمد صلاح قوية جدًا وأعلم أن طلباته ليس مبالغًا فيها لأنه متواضع ويحب بلده وأعطى الكثير لمنتخب مصر، وإذا طُلب مني سأتدخل لحل أزمة محمد صلاح مع اتحاد الكرة بحكم رئاستي لجمعية اللاعبين المحترفين، خاصةً أنه صديق لي على المستوى الشخصي".

وتابع: "عندما شاهدت صلاح لأول مرة تعجبت من قصر قامته وتنمرت عليه، وتغيرت وجهة نظري في صلاح حين شاهدت هدفه مع المقاولون في مرمى الأهلي حيث أحرزه جاء بمهارة كبيرة".وأكد: "لأول مرة في تاريخ مصر نملك لاعبا مثل محمد صلاح من حيث الأرقام، ونريد حل الأزمة، صلاح حُر فيما يفعله عبر حسابه الشخصي على إنستجرام،

وتابع: "عندما شاهدت صلاح لأول مرة تعجبت من قصر قامته وتنمرت عليه، وتغيرت وجهة نظري في صلاح حين شاهدت هدفه مع المقاولون في مرمى الأهلي حيث أحرزه جاء بمهارة كبيرة".



وأكد: "لأول مرة في تاريخ مصر نملك لاعبا مثل محمد صلاح من حيث الأرقام، ونريد حل الأزمة، صلاح حُر فيما يفعله عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، وأبلغني بعد غيابه عن حفل الأفضل في أفريقيا برفضه التواجد هناك دون الكشف عن مبرراته".



وأتم: "تتمثل أزمة صلاح في ما حدث بأمم إفريقيا، حيث أغضبه عدم الانضباط في فندق الإقامة، أرى أن تواجد أي ممثل من اتحاد الكرة داخل المعسكر كان سيحل العديد من الأزمات، وأسطورتي في كأس العالم لم تنته، خاصةً أن الهدف الذي أحرزته في 1990 حقق لمنتخب مصر نقطة، عكس أهداف صلاح في مونديال روسيا حيث خسرنا جميع المباريات".