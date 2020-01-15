محمد شوقي يطالب اللاعبين بالقتال من أجل الأولمبياد

١٥ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٠ م

محمد شوقي

يرى محمد شوقي المدرب المساعد لمنتخب مصر الأولمبي، أن أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان المعارين للجونة من النادي الأهلي، قادران على اللعب بشكل أساسي في القلعة الحمراء، وذلك حسبما أفاد لقناة "أون سبورت". وقال نجم الأهلي السابق: "فاجأني أكثر من لاعب خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية مثل رمضان صبحي وأكرم توفيق وأحمد فتوح، بالإضافة إلى عمار حمدي الذي كان يُطلب منه أدوارا مختلفة عن مركزه الأصلي، وأكرم توفيق يستطيع اللعب أساسيا في الأهلي، والأمر متروك لما يطلبه منه المدير الفني".

واستدرك: "تجربة انتقال أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان للجونة كان مفيدة لهما، وأحمد ياسر ريان يستطيع أيضا اللعب في الأهلي".وأشار إلى أن الفوز على غانا 3-2 في ثاني مبارياته في بطولة كأس الأمم تحت 23 عاما منحه الثقة في قدرة الفراعنة على التأهل لأولمبياد طوكيو، قائلآ: "تأكدت من قدرتنا على التأهل لأولمبياد

واستدرك: "تجربة انتقال أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان للجونة كان مفيدة لهما، وأحمد ياسر ريان يستطيع أيضا اللعب في الأهلي".



وأشار إلى أن الفوز على غانا 3-2 في ثاني مبارياته في بطولة كأس الأمم تحت 23 عاما منحه الثقة في قدرة الفراعنة على التأهل لأولمبياد طوكيو، قائلآ: "تأكدت من قدرتنا على التأهل لأولمبياد طوكيو بعد مباراة غانا، لأنني كنت أشعر بالقلق بعد المباراة الأولى".



وتحدث عن الاستعداد للأولمبياد قائلا: "سنضم اللاعبين الجاهزين وسنفضلهم لو كان الفارق كبيرا مع الذين لا يشاركون بشكل أساسي مع فرقهم، ولذلك أطالب اللاعبين بالقتال من أجل المشاركة".



وأتم: "رسالتي للاعبين هي بالتمرين الجيد قد لا يكون الفارق كبيرا مع المنتخبات الأخرى في الأولمبياد، في النهاية هذه كرة القدم ولو أدى اللاعبون الأدوار المضاعفة المطلوبة منهم سنحقق المطلوب".

