رياضة

محمد شوقي يطالب اللاعبين بالقتال من أجل الأولمبياد

١٥ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٠ م
محمد شوقي
محمد شوقي
يرى محمد شوقي المدرب المساعد لمنتخب مصر الأولمبي، أن أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان المعارين للجونة من النادي الأهلي، قادران على اللعب بشكل أساسي في القلعة الحمراء، وذلك حسبما أفاد لقناة "أون سبورت". وقال نجم الأهلي السابق: "فاجأني أكثر من لاعب خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية مثل رمضان صبحي وأكرم توفيق وأحمد فتوح، بالإضافة إلى عمار حمدي الذي كان يُطلب منه أدوارا مختلفة عن مركزه الأصلي، وأكرم توفيق يستطيع اللعب أساسيا في الأهلي، والأمر متروك لما يطلبه منه المدير الفني".
واستدرك: "تجربة انتقال أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان للجونة كان مفيدة لهما، وأحمد ياسر ريان يستطيع أيضا اللعب في الأهلي".وأشار إلى أن الفوز على غانا 3-2 في ثاني مبارياته في بطولة كأس الأمم تحت 23 عاما منحه الثقة في قدرة الفراعنة على التأهل لأولمبياد طوكيو، قائلآ: "تأكدت من قدرتنا على التأهل لأولمبياد
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مران الزمالك (1)

الزمالك يواجه مازيمبي 24 يناير في دوري الأبطال

وافق الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، على تقديم مباراة الزمالك ومازيمبي في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لمدة 24 ساعة، حيث قرر الكاف إقامة المباراة يوم 24 يناير الجاري بدلا من يوم 25 بناء على طلب اتحاد الكرة المصري. وكان قرر الاتحاد الإفريقي تأجيل مباراة الأهلي ونظيره النجم الساحلي التونسي، ضمن مواجهات نفس الجولة من دور المجموعات، حيث أبلغت الجهات الأمنية اتحاد الكرة بصعوبة إقامة المباراة يوم 24 يناير كما هو كان مقرر لها وطلب تأجيلها بعد يوم 25 يناير.
الاهلي- والنجم (4)

رسميًا.. تأجيل موقعة الأهلي والنجم الساحلي 48 ساعة

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره النجم الساحلي التونسي، ضمن مواجهات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، 48 ساعة وذلك بناءا على طلب الجهات الأمنية المصرية. وابلغت الجهات الأمنية اتحاد الكرة بصعوبة إقامة المباراة يوم 24 يناير كما هو كان مقرر لها وطلب تأجيلها بعد يوم 25 يناير، بدوره أخطر اتحاد الكرة فاكسا رسميا بصعوبة إقامة المباراةيوم 24 يناير، ووافق الكاف على تأجيلها 48 ساعة لتقام يوم 26 من الشهر ذاته.
حازم-امام

حازم إمام عن عودة الزمالك للمنافسة: «كل شيء وارد»

أكد حازم إمام عضو اتحاد الكرة السابق، أن بطولة الدوري لم تحسم رغم البداية القوية من الأهلي، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته عبر شاشة "إم بي سي مصر". وقال نجم الزمالك السابق: "الأهلي يمر بفترة رائعة بعد فوزه في أول عشر جولات، وكل شيء وارد حول عودة الزمالك للمنافسة، وفي الموسم الماضي الزمالك كان متفوقًا طوال المسابقة وفي النهاية الأهلي توّج باللقب". وحول أداء فريق الزمالك مؤخرًا، قال: "الفريق أمامه العديد من المباريات الصعبة في الفترة المقبلة محليًا وقاريًا ومع هذه المباريات سيضتح لنا أسلوب باتريس كارتيرون وتعامله مع المباريات الثقيلة".
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محمد-صلاح (4)

مجدي عبد الغني: محمد صلاح حُر فيما يفعله

أبدى مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ورئيس جمعية اللاعبين المحترفين، استعداده لحل أزمة محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي مع الجبلاية، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته لبرنامج "الماتش". وقال عضو اتحاد الكرة السابق: "مستعد للذهاب إلى محمد صلاح ونقل طلباته لاتحاد الكرة، وعلاقتي مع محمد صلاح قوية جدًا وأعلم أن طلباته ليس مبالغًا فيها لأنه متواضع ويحب بلده وأعطى الكثير لمنتخب مصر، وإذا طُلب مني سأتدخل لحل أزمة محمد صلاح مع اتحاد الكرة بحكم رئاستي لجمعية اللاعبين المحترفين، خاصةً أنه صديق لي على المستوى الشخصي".
حوار -مجدى- عبد-الغنى (11)

عبد الغني: لن أعمل بقناة الزمالك..ولم أرفض الاستقالة

أكد مجدي عبد الغني نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، أنه ينوي الترشح مجدداً لانتخابات اتحاد الكرة والعودة من جديد، نظرا لكون حياته مرتبطة بكرة القدم. وقال عضو اتحاد الكرة السابق: "لم أرفض تقديم استقالتي بعد اخفاق أمم أفريقيا، والخروج من البطولة كان سريع، ولا يوجد ما يجعلنا نتمسك بالمنصب طالما أن الرحيل سيجعل هناك هدوء في المنظمومة، أنا رجل دولة في النهاية، إدارة اتحاد الكرة ليست سهلة، لا يمكن أن يكون هناك تغيير سريع، عندما كان هناك اتحاد مستقر تأهلنا لمونديال 90، وهذا الأمر تكرر في 2018، الوصول لكأس العالم انجاز".
كهربا

عبد الغني: كهربا ليس مارادونا ولازلت عند موقفي

يرى مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة السابق، أن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية لم يستفد من النادي الأهلي. وقال عبد الغني: "الصلح خير بكل تأكيد، لكن من الصعب الحكم على الأمور طالما لم أكن متواجداً في الأزمة، وبالطبع ما حدث كان بمثابة مفاجأة بالنسبة لي، الخلاف كان كبير. بالتأكيد كل طرف قدم تنازلات لكي يتم هذا الصلح، الأزمة كانت صعبة لكن انتهت، ومن وجهة نظري أن الأهلي هو من تنازل بشكل أكبر لأن كان هناك بعض الاتهامات لم يتم الرد عليها، تركي آل الشيخ لم يستفد من الأهلي رغم كل ما قدمه".
محمد-صلاح

رمضان صبحي: تتويج ماني لا يقلل من محمد صلاح

أكد رمضان صبحي، نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي المعار من هيدرسفيلد الإنجليزي، أن إعارته مستمرة حتى شهر يونيو المقبل مع القلعة الحمراء، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لقناة "ام بي سي مصر". وأوضح أن مستقبله سيتحدد عقد شهر يونيو المقبل، بعد انتهاء إعارته، مضيفا أنه يركز في الوقت الراهن على العودة من الإصابة للمشاركة مع النادي الأهلي وبذل أقصى مجهود مع الفريق. وأشار إلى أنه أنهى 3 أسابيع من العلاج والتأهيل ويتبقى له أسبوعين للعودة للملاعب، مضيفا: "الإصابات العضلية تحتاج للعلاج بشكل جيد.. الأمور الآن باتت مستقرة، وأسير بشكل منتظم في التأهيل".
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