حازم إمام عن عودة الزمالك للمنافسة: «كل شيء وارد»

١٥ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٦ م

حازم إمام

أكد حازم إمام عضو اتحاد الكرة السابق، أن بطولة الدوري لم تحسم رغم البداية القوية من الأهلي، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته عبر شاشة "إم بي سي مصر". وقال نجم الزمالك السابق: "الأهلي يمر بفترة رائعة بعد فوزه في أول عشر جولات، وكل شيء وارد حول عودة الزمالك للمنافسة، وفي الموسم الماضي الزمالك كان متفوقًا طوال المسابقة وفي النهاية الأهلي توّج باللقب". وحول أداء فريق الزمالك مؤخرًا، قال: "الفريق أمامه العديد من المباريات الصعبة في الفترة المقبلة محليًا وقاريًا ومع هذه المباريات سيضتح لنا أسلوب باتريس كارتيرون وتعامله مع المباريات الثقيلة".

وبسؤاله عن احتياجات الزمالك في سوق الانتقالات الشتوية، قال حازم إمام : "الزمالك ليس أمامه سوى مقعد وحيد في القائمة لذا أرى أن مركز الظهير الأيمن يجب تدعيمه، لابد من وجود لاعب بجوار حازم إمام رغم تصعيد كارتيرون أحمد عيد من فريق الشباب".ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري برصيد 30 نقطة بعدما حقق الفريق الأحمر

وبسؤاله عن احتياجات الزمالك في سوق الانتقالات الشتوية، قال حازم إمام : "الزمالك ليس أمامه سوى مقعد وحيد في القائمة لذا أرى أن مركز الظهير الأيمن يجب تدعيمه، لابد من وجود لاعب بجوار حازم إمام رغم تصعيد كارتيرون أحمد عيد من فريق الشباب".



ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري برصيد 30 نقطة بعدما حقق الفريق الأحمر الفوز في عشر مباريات، فيما يحتل الزمالك بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 21 نقطة، جمعهم من 11 لقاء، فاز 6 وتعادل 3 وخسر 2، وسجل الفريق 15 هدفًا فيما استقبلت شباكه 9 أهداف.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق الزمالك 21.3 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.1 عام، ويمتلك الفريق 13 لاعبا دوليا بالمنتخب الأول، و4 لاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 5 لاعبين أجانب.

