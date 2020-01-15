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«ريا وسكينة» في الإسكندرية يومين لهذا السبب

تحرير:محمد عبد المنعم ١٥ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٢ م
عرض ريا وسكينة
عرض ريا وسكينة
تقدم فرقة فرسان الشرق للتراث تحت إشراف مديرها الفني الدكتور عصام عزت، عرض "ريا وسكينة" تصميم وإخراج كريمة بدير، وذلك على مدار يومين متتاليين في الثامنة مساء السبت والأحد 18، 19 يناير على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".. العرض تأليف محمد فؤاد، ديكور وملابس أنس إسماعيل، ويتضمن قراءة إنسانية لقضية جنائية شهيرة، إذ يتناول شخصيتي ريا وسكينة، اللتان عاشتا خلال أوائل القرن العشرين ودارت حولهما الكثير من الأقاويل، بمعالجة جديدة تعتمد على التحليل النفسي والبحث في الظروف الاقتصادية والمناخ الثقافي آنذاك.
فرقة فرسان الشرق، أسستها وزارة الثقافة عام 2009، بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية ثم انضمت إلى منظومة فرق دار الأوبرا المصرية، وظهرت أول أعمالها عام 2010 باسم الشارع الأعظم بعدها توالت عروضها التي لاقت استحسان
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مجدى الهوارى

مجدي الهواري يعلن عن رجوع «3 أيام فى الساحل»

روج المخرج مجدي الهواري لعودة مسرحيته "3 أيام في الساحل"، ونشر صورة لفريق عمل المسرحية عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، وعلق: "العصابة رجعت، 3 أيام في الساحل، مستينكم يوم الجمعة والسبت 17 و18 يناير". وحققت المسرحية نجاحا كبيرا خلال عرضها فى جدة، الفترة الماضية، حسب صفحة "كايرو شو" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". واستُقبل هنيدي وأسرة المسرحية بحفاوة من الجمهور، خلال تلك الرحلة إلى المملكة العربية السعودية، التي تعد أولى الجولات الخارجية لفريق المسرحية، حيث قدموا عروضا على "المسرح العربي"، الذي تم تشييده على أحدث طراز بمنطقة أبحر.
نشوى-مصطفى

نشوى مصطفى تؤدي مناسك العمرة وتدعو لـ 17 من الفنانين

بعد أدائها مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية، حرصت الفنانة نشوى مصطفى، على الدعاء لعدد من الفنانين الراحلين من أمام الكعبة المشرفة، إذ نشرت صورا بأسماء من أخصتهم بالدعاء من الحرم المكي، على حسابها الشخصي عبر "إنستجرام"، وعلقت عليها: "ألف رحمة ونور.. عملت العمرة ودعيت للأحباب ألف رحمة ونور". وشملت قائمة الأسماء التي حرصت "مصطفى" على الدعاء لهم: «الراحل هيثم أحمد زكي، ووالده الفنان أحمد زكي، والساحر محمود عبد العزيز، والفنان نور الشريف، ومحسن حلمي، وعزت أبو عوف».
أروي جودة

أروى جودة: أتمنى تقديم شخصية «نفرتيتي»

نشأت في منزل فني بالدرجة الأولى، راحت تتحسس أولى خطواتها في الثانية عشرة من عمرها كأصغر عارضة أزياء قبل أن تتجه إلى عالم التمثيل عبر بوابة فيلم "الحياة منتهى اللذة" عام 2005، واستطاعت أن تلفت إليها الأنظار لتشق طريقها بسرعة البرق كممثلة واعدة تحظى بخفة ظل وروح دعابة لتقدم الفنانة أروى جودة العديد من الأعمال السينمائية قبل أن تتجه للدراما التليفزيونية تاركة بصمة واضحة بمشاهد ستظل عالقة فى عقول الجمهور خاصة "شيرين" في "أبو عمر المصري"، ومؤخرا "أصداف" فى "أهو ده اللي صار" الذي حقق نجاحًا كبيرًا منحها تكريما بحفل "الدير جيست".
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على-الحجار

وزيرة الثقافة تكرم علي الحجار لحصوله على جائزة قابوس

تكرم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، الفنان علي الحجار بمناسبة حصوله على جائزة السلطان الراحل قابوس للثقافة والفنون والآداب فى مجال الطرب العربي كأول فنان مصرى ينالها، وذلك فى الثامنة مساء الخميس 16 يناير على المسرح الكبير بحضور الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا. ويقدم "الحجار" -خلال الحفل- باقة من أشهر أغانيه بمصاحبة أوركسترا "صوت مصر" بقيادة المايسترو أحمد عاطف منها (عارفة، مسألة مبدأ، زى الهوى، المال والبنون، أنا كنت عيدك، لما الشتاء يدق البيبان، من غير ما تتكلمي، تجيش نعيش، يا طالع الشجرة، انكسر جوانا شيء، في قلب الليل).
ايمن-بهجت-قمر (2)

أيمن بهجت قمر يرفض رفع رسوم المصنفات الفنية

غضب الشاعر أيمن بهجت قمر من القرارات الجديدة التي اتخذتها وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، برفع رسوم الرقابة على المصنفات الفنية المحلية والأجنبية، اعتبارًا من يوم 27 ديسمبر 2019، ونشر أيمن صورة من القرار، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، وعلق عليها قائلا: "السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الوزيرة الفنانة إيناس عبد الدايم، هام جدا، مين من الشعراء الجدد أو الناس البسيطه يقدر يدفع 500 جنيه للترخيص و500 للمراقبة وهو في عرض بيع أغنية في وقت الصناعه فيه خربانه؟
الدكتورة-إيناس-عبد-الدايم

وزيرة الثقافة: فرقة رضا رمزًا بارزًا في تاريخ الإبداع

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية تعد رمزا بارزا فى تاريخ الإبداع ومن أعرق الفرق الإستعراضية فى الشرق الاوسط، وامتدت شهرتها إلى مختلف أنحاء العالم، ولذا فهي أحد سفراء الفنون المصرية. وأكدت عبدالدايم، خلال احتفال وزارة الثقافة بمرور 60 عاما علي تأسيس فرقة رضا والذي أقيم على مسرح البالون، استمرار دعم فرقة رضا لاسترداد أمجادها واستعادة بريقها خاصة بعد إلتحاق عدد من العارضين الجدد بها وتخصيص اوركسترا موسيقى لمصاحبتها فى العروض.
الباليه الأمريكي

«كسارة البندق» في احتفالات الأوبرا بالكريسماس

ضمن احتفالات دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدي صابر بأعياد الكريسماس والعام الجديد تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو أحمد فرج رائعة المؤلف الروسي العالمي تشايكوفسكي "كسارة البندق" من إخراج الدكتور عبد المنعم كامل وإعادة الإخراج لأرمينيا كامل وذلك فى 6 حفلات مسائية وصباحية على المسرح الكبير وذلك فى الثامنة مساء أيام الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، الأحد 25، 26، 27، 28، 29 ديسمبر، ويقام الحفل الصباحي في الحادية عشرة صباح الأحد 29 ديسمبر.
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