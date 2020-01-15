«ريا وسكينة» في الإسكندرية يومين لهذا السبب

تحرير:محمد عبد المنعم ١٥ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٢ م

عرض ريا وسكينة

تقدم فرقة فرسان الشرق للتراث تحت إشراف مديرها الفني الدكتور عصام عزت، عرض "ريا وسكينة" تصميم وإخراج كريمة بدير، وذلك على مدار يومين متتاليين في الثامنة مساء السبت والأحد 18، 19 يناير على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".. العرض تأليف محمد فؤاد، ديكور وملابس أنس إسماعيل، ويتضمن قراءة إنسانية لقضية جنائية شهيرة، إذ يتناول شخصيتي ريا وسكينة، اللتان عاشتا خلال أوائل القرن العشرين ودارت حولهما الكثير من الأقاويل، بمعالجة جديدة تعتمد على التحليل النفسي والبحث في الظروف الاقتصادية والمناخ الثقافي آنذاك.

فرقة فرسان الشرق، أسستها وزارة الثقافة عام 2009، بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية ثم انضمت إلى منظومة فرق دار الأوبرا المصرية، وظهرت أول أعمالها عام 2010 باسم الشارع الأعظم بعدها توالت عروضها التي لاقت استحسان