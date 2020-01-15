جريمة

مصرع وإصابة 13 شخصا في انقلاب ميكروباص يحمل طلاب طب بحلوان

١٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٢٣ م
أرشيفية
أرشيفية
شهد طريق الكريمات قرب منطقة حلوان انقلاب سيارة ميكروباص، يستقلها طلاب بكلية الطب بجامعة المنيا، مما تسبب فى مصرع طالبتين والسائق وإصابة 10 آخرين، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى حلوان باعتبارها أقرب مستشفى إلى مكان الحادث، علاوة على نقل جثماني المتوفيتين إلى مشرحة المستشفى، وانتقل إلى مكان الحادث رجال المرور والنجدة، لرفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور لمنع التكدس، فيما تم نشر تعزيزات أمنية للرقابة على التزام السائقين بالسرعات المقررة على الطرق السريعة.
وتشن قوات الإدارة العامة لمرور القاهرة حملات مرورية متنوعة، على الطرق السريعة والشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.   وسجلت الحملات المخالفات المرورية
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حملة-مرورية (3)

انقلاب سيارة بفيصل وضبط 29 حالة تعاطي بالطرق السريعة

شهدت منطقة المساحة فى فيصل، انقلاب سيارة ملاكي، بسبب السرعة الزائدة لقائدها، الذى تعرض لإصابات بالغة من كسور وكدمات وجروح، وتبين أن قائد السيارة شاب فى العقد الثالث من العمر، اختلت عجلة القيادة فى يده، ولم يتمكن من السيطرة عليها وإيقاف السيارة بسبب السرعة المرتفعة التى كان يقود عليها، مما تسبب فى انقلاب السيارة، وعلى الفور تجمهر الأهالي حوله واتصلوا بالإسعاف وتم نقل المصاب إلى مستشفى الهرم باعتبارها الأقرب إلى مكان الحادث، فيما تولى رجال المرور رفع السيارة لتيسير الحركة ومنع التكدس فى تلك المنطقة الكثيفة.
جثة (5)

«الشهم والأندال».. مصرع شاب طارد لصوص أثناء سرقة سيدة بالدقهلية

وقف "محمد" يمارس عمله بـ"الكافتيريا"، لم يقطع لحظات إنشغاله بالعمل سوى صوت لسيدة تثتغيث بالمارة من شابين يستقلان «توكتوك» خطفا حقيبة يدها من أمام شارع العوضي بطلخا، ما دعاه لإستقلال "موتوسيكل"، ومطاردة الشابين، إلا أنه لقي مصرعه دهسا تحت عجلات سيارة ربع نقل. اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مركز طلخا، يفيد بمصرع شاب يدعى «محمد العزيزي»، 31 عاما، مقيم ميت عنتر التابعة لمركز طلخا، إثر دهس سيارة له أثناء مطاردة لصوص سرقوا حقيبة من إحدى السيدات.
حريق مركب - أرشيفية

بـ7 سيارات إطفاء.. السيطرة على حريق في مركب بالجيزة

اندلع حريق هائل في مركب على كورنيش النيل بشارع البحر الأعظم في الجيزة، مساء اليوم الثلاثاء، دون وقوع خسائر أو إصابات بشرية. غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، تلقت إشارة من شرطة النجدة، تفيد بنشوب حريق هائل داخل مركب نيلي بدائرة قسم الجيزة. اللواء هاني سعيد، مدير الحماية المدنية بالجيزة، دفع بـ7 سيارات إطفاء لمحاصرة النيران والسيطرة على الحريق. قوة من قسم شرطة الجيزة انتقلت إلى محل الحريق، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، وتمكن قسم الإطفاء بقيادة العقيد علاء خلوصي، مساعدة لنشات الإطفاء النهري السيطرة على الحريق.
جثة (3)

«خناقة وجثة ورصاصة».. كواليس مقتل عامل كارتة بالعياط

مشاجرة وقعت بين عامل جمع الكارتة في موقف سيارات بالعياط قبلي وبين سائق لخلاف بينهم على أولوية تحميل الركاب، انتهت بمقتل "عامل الكارتة" بطلق ناري في الوجه، سقط على إثرها قتيلا في الحال. اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، يفيد بورود بلاغا للرائد مؤمن فرج رئيس مباحث مركز العياط، بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية ووجود متوفي بموقف العياط القبلي. قوة أمنية انتقلت لمكان البلاغ وتبين من التحقيقات، أن خلافا نشب بين شقيقين توأم، عاملان كارتة داخل موقف العياط قبلي، وبين سائق.
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حادث- تصادم- في- المكسيك

مصرع عامل وإصابة 7 آخرين بالبحيرة وتكدس بالدائرى

بسبب الشبورة المائية الكثيفة، شهدت عدة طرق حوادث مرورية، أولها وقع صباح اليوم على الطريق الصحراوي من القاهرة إلى الإسكندرية، فى نطاق محافظة البحيرة إذ انقلبت سيارة عمال مما تسبب فى مصرع عامل وإصابة 7 آخرين، كما أعلى طريق الأوتوستراد، وقوع حادث تصادم في اتجاه المطار أعلى كوبري الأباحية، بالقرب من القلعة، وتسبب الحادث في ظهور شلل مروري في الاتجاهين، وتم نشر الخدمات المرورية بالطريق، وذلك لرفع آثار الحادثين وتيسير حركة المرور ومنع تكدس السيارات بالتزامن مع ساعات الزروة الصباحية.
حادث-تصادم-في-المنوفية ‎ (1)

مصرع وإصابة 10 أشخاص فى تصادم بشارع جامعة القاهرة

شهد شارع جامعة القاهرة حادث تصادم مروع، إذ اصطدمت سيارة نقل "لوري" تابعة لهيئة النقل العام، تسير عكس الاتجاه بسرعة عالية، بسيارة أجرة "ميكروباص"، قادمة من فيصل اتجاه جامعة القاهرة، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 7 آخرين، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، ولإيداع الجثث بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ويتولى رجال المرور رفع السيارتين وحطام الحادث من عرض الطريق، لتيسيير حركة المرور ومنع التكدس فى ذلك الشارع الحيوي، خاصة بالتزامن مع امتحانات الطلاب الجامعيين.
انقلاب ميكروباص في ترعة

15 مصابا إثر سقوط ميكروباص بترعة في قنا

أصيب 15 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص وسقوطها بترعة "ألشيخ عيسى" بمركز دشنا في محافظة قنا، اليوم الخميس، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان الحادث، وانتشلت الركاب قب مصرعهم غرقا، وجرى نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى أقرب مستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، ودفعت إدارتا الحماية المدنية والمرور بمديرية أمن قنا بالمعدات اللازمة؛ لانتشال السيارة، وإجراء مسح بمكان الحادث؛ للتحقق من استخراج أي راكب عالق، وشكل ضباط البحث الجنائي فريق بحث للوقوف على أسباب الحادث.
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