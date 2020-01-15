مصرع وإصابة 13 شخصا في انقلاب ميكروباص يحمل طلاب طب بحلوان

١٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٢٣ م

أرشيفية

شهد طريق الكريمات قرب منطقة حلوان انقلاب سيارة ميكروباص، يستقلها طلاب بكلية الطب بجامعة المنيا، مما تسبب فى مصرع طالبتين والسائق وإصابة 10 آخرين، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى حلوان باعتبارها أقرب مستشفى إلى مكان الحادث، علاوة على نقل جثماني المتوفيتين إلى مشرحة المستشفى، وانتقل إلى مكان الحادث رجال المرور والنجدة، لرفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور لمنع التكدس، فيما تم نشر تعزيزات أمنية للرقابة على التزام السائقين بالسرعات المقررة على الطرق السريعة.

وتشن قوات الإدارة العامة لمرور القاهرة حملات مرورية متنوعة، على الطرق السريعة والشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها. وسجلت الحملات المخالفات المرورية

وتشن قوات الإدارة العامة لمرور القاهرة حملات مرورية متنوعة، على الطرق السريعة والشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.



وسجلت الحملات المخالفات المرورية المتنوعة، لتوقيع الإجراءات القانونية اللازمة، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.



