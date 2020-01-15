تفاصيل بدء ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر

أعلن وزير البترول طارق الملا ونظيره الإسرائيلي يوفال شتاينس، عن البدء رسميًّا في استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل، وهو ما يأتي بعد عامين من توقيع الاتفاقية

تحرير:محمد صلاح ١٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٢٣ م

الغاز الطبيعي

صرح مصدر مسؤول بالشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، بأن مصر عبر خط الأنابيب المملوك لشركة غاز الشرق سوف تبدأ تلقي 200 مليون قدم مكعب يوميًّا من الغاز الإسرائيلي لمدة 6 أشهر، ثم يتم زيادتها إلى 450 مليون قدم مكعب يوميًّا. وأضاف المسئول فى تصريحات خاصة "التحرير"، أنه بعد مرور عامين ونصف من بدء توريد 450 مليون قدم مكعب يوميًّا سترتفع الكميات إلى 600 مليون قدم مكعب يوميًّا لمدة تنفيذ الاتفاق. وبموجب الاتفاق، تشتري شركة دولفينوس القابضة 85 مليار متر مكعب من الغاز بقيمة 19.5 مليار دولار من حقلي لوثيان وتمار الإسرائيليين على مدى 15 عامًا.

وأعلن فجر اليوم الأربعاء، كل من وزيري البترول والطاقة في مصر وإسرائيل عن باكورة ضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر اليوم، وهو ما يمثل تطورًا مهمًّا يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين، حيث سيمكن هذا التطور إسرائيل من نقل كميات من الغاز الطبيعي لديها إلى أوروبا عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال المصرية،