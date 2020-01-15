ليست آية قرآنية.. التعليم تحقق مع المسؤول عن امتحان العربي بالبحيرة

تحرير:?أمينة محمود ١٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٣٢ م

وزير التعليم طارق شوقي

رصدت لجنة متابعة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطأ لغويًا في سؤال بامتحان مادة اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي بمحافظة البحيرة، إذ ذكر السؤال عبارة "مصر مهد الحضارة وكنانة الله في أرضه"، مسبوقة بكلمة "قوله تعالى" وهي ليست من آيات القرآن الكريم، وأوضحت الوزارة أنه قد تم تحويل المسؤول عن وضع الامتحان للتحقيق للوقوف على مسئولية الخطأ، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسئول سواء فنيًا أو إداريًا.

وأثارت الواقعة ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تم تداول صورة الامتحان على نطاق واسع وسط حالة من الاستنكار الشديد لهذا الخطأ الفادح الذين اعتبروه غير مقبول على الإطلاق.وأعلن الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، قد أعلن في وقت سابق، إحالة المتسبب في واقعة ورقة