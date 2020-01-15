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ليست آية قرآنية.. التعليم تحقق مع المسؤول عن امتحان العربي بالبحيرة

تحرير:?أمينة محمود ١٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٣٢ م
وزير التعليم طارق شوقي
وزير التعليم طارق شوقي
رصدت لجنة متابعة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطأ لغويًا في سؤال بامتحان مادة اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي بمحافظة البحيرة، إذ ذكر السؤال عبارة "مصر مهد الحضارة وكنانة الله في أرضه"، مسبوقة بكلمة "قوله تعالى" وهي ليست من آيات القرآن الكريم، وأوضحت الوزارة أنه قد تم تحويل المسؤول عن وضع الامتحان للتحقيق للوقوف على مسئولية الخطأ، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسئول سواء فنيًا أو إداريًا.
وأثارت الواقعة ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تم تداول صورة الامتحان على نطاق واسع وسط حالة من الاستنكار الشديد لهذا الخطأ الفادح الذين اعتبروه غير مقبول على الإطلاق.وأعلن الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، قد أعلن في وقت سابق، إحالة المتسبب في واقعة ورقة
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طارق شوقي: النظام الإلكتروني قلص الغش مقارنة بالأعوام الماضية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المنظومة الإلكترونية للامتحانات الصف الثاني الثانوي العام، حققت نجاح بنسبة 100 % ، لافتا إلى أن التشكيك المتواصل من قبل الناس في المنظومة الإلكترونية أمر غير مقبول، مشيرًا إلى أن امتحانات أولى وثانية ثانوي نجاح ورسوب فقط، وتأقلم للطلاب على نوع مختلف من التقييم، مضيفًا أن امتحان الصف الثاني الثانوي لا يمكن أن يسرب.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

شوقي: حالات الغش ضئيلة.. والمنظومة الإلكترونية نجحت

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، إننا نشهد الآن، أكبر منظومة امتحانات إلكترونية في تاريخ البلاد، لأكثر من نصف مليون طالب، في وقت واحد، مضيفًا في تصريح صحفي له خلال حديثه مع بعض المعلمين عن الامتحانات الإلكترونية، أن هناك حالات غش فردية، تعد على الأصابع، وهي ضئيلة جدًا، ويتم متابعتها بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن الحدث الأهم، هو نجاح المنظومة والبنية التحتية، والأسئلة الجديدة والطلاب المحترمين الذين لا يغشون.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

«التعليم» تؤجل امتحانات مدارس المسار المصري في عُمان

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تأجيل امتحانات مدارس المسار المصري في سلطنة عُمان، نظرًا للظروف الأليمة التي تمر بها السلطنة لرحيل المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عُمان، الذي وافته المنية اليوم. وتقام امتحانات مدارس المسار المصري بـ"مسقط" و"صلالة" في سلطنة عُمان، والتي تقام في الفترة من 11 إلى 16 يناير 2020.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

التعليم: أداء 90% من طلبة الصف الثاني الثانوي امتحان اللغة العربية إلكترونيًّا

انطلقت صباح اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2019/ 2020، حيث يؤدي الامتحانات 587 ألفًا و108 طلاب وطالبات بالصف الثاني الثانوي في مادة اللغة العربية. ويتكون امتحان اللغة العربية للصف الثاني الثانوي من 35 سؤالا مقسمة إلى 27 سؤال اختيار من متعدد، و8 أسئلة مقالية تقيس الفهم وليس الحفظ وهذا هو أساس عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم وباستخدام الكتاب المفتوح (Open book)، وتُعقد الامتحانات في الفترة من 11 إلى 22 يناير 2020.
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