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انخفاض جديد في سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ١٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٤٦ م
الدولار
الدولار
شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقدت العملة الخضراء حوالي 3 قروش، ليسجل أقل سعر في البنوك نحو 15.90 جنيه، مقابل 15.93 جنيه. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرشين ليسجل نحو 15.93 جنيه للبيع، و15.83 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك الكويت الوطني بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 15.94 جنيه للبيع، و15.84 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك كريدي إجريكول ليسجل نحو 15.92 جنيه للبيع، و15.82 جنيه للشراء.
وتراجع سعر الدولار في كل من بنك إتش إس بي سي، وبنك التعمير والإسكان، والبنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو 15.92 جنيه للبيع، و15.82 جنيه للشراء.كما انخفض سعر الدولار في كل من بنك التنمية الصناعية، والبنك العربي الإفريقي، وبنك المشرق ليسجل نحو 15.91 جنيه للبيع، و15.81 جنيه للشراء.وانخفض أيضا سعر الدولار في
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مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء-وزير-الاسكان

10 شركات جديدة تطلب الاستثمار في السوق المصرية

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء، التي عرضت خلال الاجتماع ما تم من إجراءات لمتابعة توصيات الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مع مجموعة تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، الأسبوع الماضي، وما أثاره المستثمرون خلال الاجتماع من طلبات ومقترحات من شأنها تيسير إجراءات الاستثمار، وإزالة عدد من المعوقات التي تؤثر على البيئة الاستثمارية.
الغاز

تفاصيل بدء ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر

صرح مصدر مسؤول بالشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، بأن مصر عبر خط الأنابيب المملوك لشركة غاز الشرق سوف تبدأ تلقي 200 مليون قدم مكعب يوميًّا من الغاز الإسرائيلي لمدة 6 أشهر، ثم يتم زيادتها إلى 450 مليون قدم مكعب يوميًّا. وأضاف المسئول فى تصريحات خاصة "التحرير"، أنه بعد مرور عامين ونصف من بدء توريد 450 مليون قدم مكعب يوميًّا سترتفع الكميات إلى 600 مليون قدم مكعب يوميًّا لمدة تنفيذ الاتفاق. وبموجب الاتفاق، تشتري شركة دولفينوس القابضة 85 مليار متر مكعب من الغاز بقيمة 19.5 مليار دولار من حقلي لوثيان وتمار الإسرائيليين على مدى 15 عامًا.
اسعار-الذهب-دهب (5)

أسعار الذهب تستقر في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب استقرارًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلي، وذلك على الرغم من صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1550 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
طارق-عامر-محافظ-البنك-المركزى-اقتصاد

في أول اجتماع خلال 2020.. ما مصير أسعار الفائدة؟

تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدًا، الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وهو يعد أول اجتماع للجنة خلال عام 2020، حيث أجل المركزي اجتماع ديسمبر 2019 إلى الخميس 16 يناير بعد إعادة تشكيل لجنة السياسات النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي. ويعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد، وهو عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة. كما إنه يعتبر إحدى أدوات الحكومة لتحقيق معدل نمو اقتصادى جيد، بالإضافة إلى مساهمته فى ضبط معدلات التضخم.
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دولار

سعر الدولار اليوم الأربعاء 15 يناير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.83 جنيه، ونحو 15.93 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك قناة السويس ليسجل نحو 15.91 جنيه للبيع، و15.81 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو 15.96 جنيه للبيع، و15.86 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر نحو 15.95 جنيه للبيع، و15.85 جنيه للشراء.
دولار

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه في البنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقدت العملة الخضراء حوالي 15 قرش، ليسجل أقل سعر في البنوك نحو 15.93 جنيه، مقابل نحو 16.08 جنيه. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك التعمير والإسكان بحوالي قرشين ليسجل نحو 15.95 جنيه للبيع، و15.85 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك المشرق بواقع قرش واحد فقط ليسجل أيضا نحو 15.95 جنيه للبيع، و15.85 جنيه للشراء.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 يناير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.86 جنيه، ونحو 15.96 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في المصرف العربي الدولي ليسجل نحو 15.95 جنيه للبيع، و15.85 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك قناة السويس ليسجل نحو 16.08 جنيه للبيع، و15.98 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك الكويت الوطني، وبنك البركة نحو 16 جنيه للبيع، و15.90 جنيه للشراء.
دولارات

الدولار ينخفض لأقل من 16 جنيه لأول مرة في البنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار لأول مرة في البنوك لأقل من 16 جنيه مسجلا نحو 15.99 جنيه للبيع، و15.89 جنيه للشراء في البنك العربي الإفريقي، وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع 4 قروش ليسجل نحو 16.01 جنيه للبيع، و15.91 جنيه للشراء، كما تراجع سعر الدولار في بنك الأسكندرية بواقع 4 قروش أيضا مسجلا نحو 16 جنيه للبيع، و15.90 جنيه للشراء.
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