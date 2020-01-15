انخفاض جديد في سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ١٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٤٦ م

الدولار

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقدت العملة الخضراء حوالي 3 قروش، ليسجل أقل سعر في البنوك نحو 15.90 جنيه، مقابل 15.93 جنيه. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرشين ليسجل نحو 15.93 جنيه للبيع، و15.83 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك الكويت الوطني بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 15.94 جنيه للبيع، و15.84 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك كريدي إجريكول ليسجل نحو 15.92 جنيه للبيع، و15.82 جنيه للشراء.

وتراجع سعر الدولار في كل من بنك إتش إس بي سي، وبنك التعمير والإسكان، والبنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو 15.92 جنيه للبيع، و15.82 جنيه للشراء.كما انخفض سعر الدولار في كل من بنك التنمية الصناعية، والبنك العربي الإفريقي، وبنك المشرق ليسجل نحو 15.91 جنيه للبيع، و15.81 جنيه للشراء.وانخفض أيضا سعر الدولار في