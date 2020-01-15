رسميًا.. تأجيل موقعة الأهلي والنجم الساحلي 48 ساعة

١٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٥٢ م

الأهلي - النجم الساحلي

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره النجم الساحلي التونسي، ضمن مواجهات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، 48 ساعة وذلك بناءا على طلب الجهات الأمنية المصرية. وابلغت الجهات الأمنية اتحاد الكرة بصعوبة إقامة المباراة يوم 24 يناير كما هو كان مقرر لها وطلب تأجيلها بعد يوم 25 يناير، بدوره أخطر اتحاد الكرة فاكسا رسميا بصعوبة إقامة المباراةيوم 24 يناير، ووافق الكاف على تأجيلها 48 ساعة لتقام يوم 26 من الشهر ذاته.

وقررت لجنة المسابقات تأجيل مباراة الأهلي وانبي في الاسبوع الـ13 بمسابقة الدوري المصري الممتاز، لأجل غير مسمى بعدما كان محدد إقامتها يوم 27 يناير الجاري.ويستضيف النادي الأهلي نظيره طنطا، مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الـ13 من مسابقة الدوري الممتاز.ويخوض الأهلي هذه المباراة

وقررت لجنة المسابقات تأجيل مباراة الأهلي وانبي في الاسبوع الـ13 بمسابقة الدوري المصري الممتاز، لأجل غير مسمى بعدما كان محدد إقامتها يوم 27 يناير الجاري.



ويستضيف النادي الأهلي نظيره طنطا، مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الـ13 من مسابقة الدوري الممتاز.



ويخوض الأهلي هذه المباراة ويطمح في مواصلة سلسلة انتصاراته في المسابقة المحلية ليصل للفوز رقم 11 على التوالي حيث خاض المارد الأحمر 10 مباريات فاز في جميعهم، سجل 28 هدفًا وتلقت شباكه هدفين فقط، متصدرًا جدول ترتيب الدوري العام برصيد 30 نقطة.



ويأمل الأهلي لمصالحة جماهيره خاصة بعد أن تعادل المارد الأحمر أمام بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي بهدفا لكلا منهما ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

