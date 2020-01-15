رياضة

رسميًا.. تأجيل موقعة الأهلي والنجم الساحلي 48 ساعة

١٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٥٢ م
الأهلي - النجم الساحلي
الأهلي - النجم الساحلي
قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره النجم الساحلي التونسي، ضمن مواجهات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، 48 ساعة وذلك بناءا على طلب الجهات الأمنية المصرية. وابلغت الجهات الأمنية اتحاد الكرة بصعوبة إقامة المباراة يوم 24 يناير كما هو كان مقرر لها وطلب تأجيلها بعد يوم 25 يناير، بدوره أخطر اتحاد الكرة فاكسا رسميا بصعوبة إقامة المباراةيوم 24 يناير، ووافق الكاف على تأجيلها 48 ساعة لتقام يوم 26 من الشهر ذاته.
وقررت لجنة المسابقات تأجيل مباراة الأهلي وانبي في الاسبوع الـ13 بمسابقة الدوري المصري الممتاز، لأجل غير مسمى بعدما كان محدد إقامتها يوم 27 يناير الجاري.ويستضيف النادي الأهلي نظيره طنطا، مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الـ13 من مسابقة الدوري الممتاز.ويخوض الأهلي هذه المباراة
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الزمالك يواجه مازيمبي 24 يناير في دوري الأبطال

وافق الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، على تقديم مباراة الزمالك ومازيمبي في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لمدة 24 ساعة، حيث قرر الكاف إقامة المباراة يوم 24 يناير الجاري بدلا من يوم 25 بناء على طلب اتحاد الكرة المصري. وكان قرر الاتحاد الإفريقي تأجيل مباراة الأهلي ونظيره النجم الساحلي التونسي، ضمن مواجهات نفس الجولة من دور المجموعات، حيث أبلغت الجهات الأمنية اتحاد الكرة بصعوبة إقامة المباراة يوم 24 يناير كما هو كان مقرر لها وطلب تأجيلها بعد يوم 25 يناير.
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حازم إمام عن عودة الزمالك للمنافسة: «كل شيء وارد»

أكد حازم إمام عضو اتحاد الكرة السابق، أن بطولة الدوري لم تحسم رغم البداية القوية من الأهلي، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته عبر شاشة "إم بي سي مصر". وقال نجم الزمالك السابق: "الأهلي يمر بفترة رائعة بعد فوزه في أول عشر جولات، وكل شيء وارد حول عودة الزمالك للمنافسة، وفي الموسم الماضي الزمالك كان متفوقًا طوال المسابقة وفي النهاية الأهلي توّج باللقب". وحول أداء فريق الزمالك مؤخرًا، قال: "الفريق أمامه العديد من المباريات الصعبة في الفترة المقبلة محليًا وقاريًا ومع هذه المباريات سيضتح لنا أسلوب باتريس كارتيرون وتعامله مع المباريات الثقيلة".
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محمد شوقي يطالب اللاعبين بالقتال من أجل الأولمبياد

يرى محمد شوقي المدرب المساعد لمنتخب مصر الأولمبي، أن أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان المعارين للجونة من النادي الأهلي، قادران على اللعب بشكل أساسي في القلعة الحمراء، وذلك حسبما أفاد لقناة "أون سبورت". وقال نجم الأهلي السابق: "فاجأني أكثر من لاعب خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية مثل رمضان صبحي وأكرم توفيق وأحمد فتوح، بالإضافة إلى عمار حمدي الذي كان يُطلب منه أدوارا مختلفة عن مركزه الأصلي، وأكرم توفيق يستطيع اللعب أساسيا في الأهلي، والأمر متروك لما يطلبه منه المدير الفني".
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مروان محسن يقود تشكيل الأهلي المتوقع أمام طنطا

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة طنطا مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الـ13 من مسابقة الدوري المصري الممتاز. ويخوض الأهلي هذه المباراة ويطمح في مواصلة سلسلة انتصاراته في المسابقة المحلية ليصل للفوز رقم 11 على التوالي حيث خاض المارد الأحمر 10 مباريات فاز في جميعهم، سجل 28 هدفًا وتلقت شباكه هدفين فقط، متصدرًا جدول ترتيب الدوري العام برصيد 30 نقطة.
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الأهلي يسعى لمواصلة سلسلة الانتصارات أمام طنطا

يستضيف النادي الأهلي، نظيره طنطا مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الـ13 من مسابقة الدوري الممتاز. ويخوض الأهلي هذه المباراة ويطمح في مواصلة سلسلة انتصاراته في المسابقة المحلية ليصل للفوز رقم 11 على التوالي حيث خاض المارد الأحمر 10 مباريات فاز في جميعهم، سجل 28 هدفًا وتلقت شباكه هدفين فقط، متصدرًا جدول ترتيب الدوري العام برصيد 30 نقطة. ويأمل الأهلي لمصالحة جماهيره خاصة بعد أن تعادل المارد الأحمر أمام بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي بهدفا لكلا منهما ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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اتحاد الكرة: تأجيل القمة ضرب الدوري في مقتل

كشف حسام الزناتي، رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، تفكيره في الاستقالة حين تأجلت قمة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز. وقال الزناتي: "تأجيل القمة كان قرارا أمنيا، لم يكن بيدي شيء لأفعله. القرار الأمني لا يمكن تجاوزه أو حتى مناقشته. بمجرد علمي بوجود نية للتأجيل، كان رد فعلي أني غير قادر على الاستمرار، شعرت أن القرار ضرب المسابقة في مقتل، وما صفق لنا الناس له في البداية لم يتحقق، لقد أجرينا القرعة بشكل غير موجه، وإذا كانت لدي نية في إراحة نفسي لأجرينا قرعة موجهة، ليتقابل الأهلي والزمالك في الجولة الأخيرة من كل دور".
نادي مصر

نادي مصر يهرب من منطقة الهبوط بالفوز على طنطا

حقق فريق نادي مصر، فوزًا ثمينًأ على نظيره طنطا، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، على ملعب استاد الكلية الحربية، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع مصر رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني عشر، في المقابل تجمد رصيد أبناء السيد البدوي عند 10 نقاط في المركز الثالث عشر. ونجح فريق نادي مصر، في تحقيق فوزه الثاني بالدوري، فيما ظل طنطا بلا فوز للمباراة العاشرة على التوالي، منذ فوزه على وادي دجلة بهدف نظيف، في الجولة الأولى.
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