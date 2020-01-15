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ميكنة وتدريب موظفين.. الحكومة تستعد للانتقال إلى العاصمة الجديدة

١٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٥٧ م
رئيس الحكومة مصطفى مدبولي
رئيس الحكومة مصطفى مدبولي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمتابعة الإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها بشأن ميكنة العمل بالوزارات والجهات الحكومية مع انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، والعميد توفيق عبد الرحيم ممثلا عن إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة.
وكلّف مدبولي، في بداية الاجتماع، بتدريب الموظفين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، على البرامج الإلكترونية والتطبيقات التي سيتم استخدامها في الوزارات والجهات الحكومية المختلفة. وأشار وزير الاتصالات، إلى أن عملية ميكنة العمل بالوزارات والجهات الحكومية تعتمد على خمسة محاور أساسية هي:
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عقبة وحيدة لفرض الضرائب.. وخبراء: سوق الأونلاين غير منظم

يقول الدكتور هانى الحسينى خبير الضرائب، إن الحكومة لا بد أن تضع قواعد أساسية تمكنها من تطبيق ضرائب على التجارة الإلكترونية، وإعلانات الإنترنت وعمليات البيع والشراء من خلالها، لافتا إلى أن هذا السوق غير منظم، وبالتالى ففرض ضرائب عليه يساهم فى تحصيل حق الدولة.
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مليار جنيه سنويا.. الحكومة تخطط لفرض ضرائب على التسوق الإلكتروني

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