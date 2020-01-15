تعرف على الأفلام المشاركة في «مهرجان جمعية الفيلم»

تحرير:محمد عبد المنعم ١٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٥ م

نادي الرجال السري

أعلنت إدارة مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية برئاسة مدير التصوير محمود عبد السميع، في دورته الـ46، التي ستقام في الفترة من 25 يناير وحتى الأول من فبراير، عن الأفلام الثمانية والتي سيتم عرضها بالمهرجان حسب ترتيب العرض التجاري، وهي: "الضيف" للمخرج هادي الباجوري، و"نادي الرجال السري" للمخرج خالد الحلفاوي، و"الممر" للمخرج شريف عرفة، و"الفيل الأزرق 2"، إخراج مروان حامد، و"الكنز 2" للمخرج شريف عرفة، و"ولاد رزق 2" للمخرج طارق العريان، و"خيال مآتة" للمخرج خالد مرعي، وسيكون آخر فيلم سيتم عرضه "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت.

وقال عبد السميع "المهرجان دائما يرفع شعار نحو سينما مصرية مصرية، ومن خلال استفتاء بين أعضاء الجمعية والنقاد وعدد من المتخصصين، تم اختيار 8 أفلام لتتنافس عناصرها على جوائز المهرجان من بين 33 فيلما عرضت تجاريا خلال عام 2019. وسيعرض فيلم (122) على لجنة التحكيم فقط للتحكيم في فرع الإخراج عمل أول مرة حيث