استخدام الهواتف ليلُا يؤدي إلى الاكتئاب وسرطان الثدي

الضوء الأزرق المنبعث من الهاتف المحمول، وبشكل أكثر تحديدا الهواتف الذكية تؤثر على الرؤية بشكل كبير، وعند الإفراط في الاستخدام، ينتج عنه تلف الشبكية.

تحرير:إسراء سليمان ١٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٠٠ م

أضرار الهواتف

مازالت الأبحاث والدراسات تحذر من استخدم أجهزة الموبايل والتابلت لساعات طولة، وخاصة بالنسبة للأطفال، لأنها تؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية، وآخر ما توصل إليه الباحثون أن استخدم الموبايل في المساء، يزيد من التعرض لتلف العينين، وزيادة الشعور بالاكتئاب، مع الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، لذا لابد من استبدال هذه العادة السيئة بقراءة كتاب مفيد، أو الاستماع إلى برنامج إذاعي، من أجل التعزيز من المهارات وصحة الذاكرة على المدى البعيد، نقلًا عن موقع "boldsky".

أصبحت الهواتف المحمولة من الأشياء الضرورية في حياة كل فرد، والعديد يتعامل معها كإدمان، لا يستطيع التوقف عن فتح منصات التواصل الاجتماعي، فبداية من وقت استيقاظك إلى وقت النوم، لا يستطيع العديد من الأشخاص التوقف عن استخدام هواتفهم المحمولة، وكأنها جزء لا ينفصل عنهم، ومن الأوقات التي نفضلها لاستخدام الموبايل