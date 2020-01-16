استخدام الهواتف ليلُا يؤدي إلى الاكتئاب وسرطان الثدي

الضوء الأزرق المنبعث من الهاتف المحمول، وبشكل أكثر تحديدا الهواتف الذكية تؤثر على الرؤية بشكل كبير، وعند الإفراط في الاستخدام، ينتج عنه تلف الشبكية.
مازالت الأبحاث والدراسات تحذر من استخدم أجهزة الموبايل والتابلت لساعات طولة، وخاصة بالنسبة للأطفال، لأنها تؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية، وآخر ما توصل إليه الباحثون أن استخدم الموبايل في المساء، يزيد من التعرض لتلف العينين، وزيادة الشعور بالاكتئاب، مع الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، لذا لابد من استبدال هذه العادة السيئة بقراءة كتاب مفيد، أو الاستماع إلى برنامج إذاعي، من أجل التعزيز من المهارات وصحة الذاكرة على المدى البعيد، نقلًا عن موقع "boldsky".
أصبحت الهواتف المحمولة من الأشياء الضرورية في حياة كل فرد، والعديد يتعامل معها كإدمان، لا يستطيع التوقف عن فتح منصات التواصل الاجتماعي، فبداية من وقت استيقاظك إلى وقت النوم، لا يستطيع العديد من الأشخاص التوقف عن استخدام هواتفهم المحمولة، وكأنها جزء لا ينفصل عنهم، ومن الأوقات التي نفضلها لاستخدام الموبايل
أصبحت الهواتف المحمولة من الأشياء الضرورية في حياة كل فرد، والعديد يتعامل معها كإدمان، لا يستطيع التوقف عن فتح منصات التواصل الاجتماعي، فبداية من وقت استيقاظك إلى وقت النوم، لا يستطيع العديد من الأشخاص التوقف عن استخدام هواتفهم المحمولة، وكأنها جزء لا ينفصل عنهم، ومن الأوقات التي نفضلها لاستخدام الموبايل "وقت المساء"، حيث نقوم بالتحديق في الشاشة، بدون وعي بالأضرار التي تسببها الآشعة الصادرة، وبالتالي وضحت الدراسات أنها تعتبر عادة مدمرة لصحتك، وبالرغم من الشعور بالسعادة لأنك تتحدث مع أصدقائك، أو ربما تتصفح مواقع الشراء، فاستخدام الموبايل في المساء يؤثر بالسلب على صحتك، وخاصة الرؤية وشبكية العين.
حيث أن الضوء الأزرق الصارد من الأجهزة الإلكترونية، وخاصة الهواتف يزداد في المساء بشكل كبير، فهو لم يؤثر على الرؤية فقط، ولكن يؤثر أيضًا على إنتاج هرمون الميلاتونين المسئول عن النوم، فقبل الذهاب للنوم حاملًا هاتفك المحمول، عليك بوضع الآثار السلبية الآتية في الاعتبار:
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1-تلف شبكية العين
الضوء الأزرق المنبعث من الهاتف المحمول، وبشكل أكثر تحديدا الهواتف الذكية يؤثر على الرؤية، وعند الإفراط في الاستخدام، يمكن أن يؤدي إلى تلف الشبكية، فوفقًا للرابطة الأمريكية للتنكس البقعي، يتسبب الضوء الأزرق المنبعث من الهواتف في تلف شبكية العين، التي يمكن أن تصل إلى التنكس البقعي.
2-زيادة الاكتئاب
التحديق في الموبايل قبل النوم مباشرة، لا يؤثر فقط على الصحة البدنية، ولكن يترك أيضًا آثار سلبية على صحتك النفسية، فعندما يتسبب الضوء الأزرق في حدوث خلل بالهرمونات والنوم، تصبح أكثر عرضة للشعور بالألم النفسي أو الجسدي، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تؤدي مستويات الطاقة المنخفضة خلال اليوم ، بالإضافة إلى التفكير المشوش بسبب الحرمان من النوم ، إلى الشعور بالضعف العاطفي والعقلي.
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3-زيادة خطورة الإصابة بالسرطان
ذكرت جمعية الصحة العالمية أن الهواتف المحمولة يمكن أن تكون مسببة للسرطان للعديد من الأشخاص، لأنها تنبعث منها الإشعاعات الكهرومغناطيسية المرتبطة بأنواع معينة من السرطان، كما تبين أن التعرض الطويل للضوء الأزرق يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي والبروستاتا.
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4-يؤثر على الذاكرة
يتناقض التعرض لهذه الهواتف الذكية مع عقلك، فيؤدي استخدام الهاتف في الليل والنوم المضطرب إلى عدم التفكير بوضوح بعد ليلة بدون نوم، مما يؤثر على الذاكرة بشكل كبير.
5-يجهد عينيك
عند التعرض للضوء الأزرق المنبعث من الهاتف المحمول، يؤدي ذلك إلى إصابة العينين بشكل مباشر، وعند الإفراط في الاستخدام، ينتج عنه مضاعفات تتمثل في تلف الرؤية بشكل كبير.
التقدم التكنولوجي هو في الواقع نعمة، ولكن يجب أن يكون المرء مدركًا لاستخدامه لتعزيز حياتنا وعدم التأثير عليها سلبًا.
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