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استخدام الهواتف ليلُا يؤدي إلى الاكتئاب وسرطان الثدي

الضوء الأزرق المنبعث من الهاتف المحمول، وبشكل أكثر تحديدا الهواتف الذكية تؤثر على الرؤية بشكل كبير، وعند الإفراط في الاستخدام، ينتج عنه تلف الشبكية.
تحرير:إسراء سليمان ١٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٠٠ م
أضرار الهواتف
أضرار الهواتف
مازالت الأبحاث والدراسات تحذر من استخدم أجهزة الموبايل والتابلت لساعات طولة، وخاصة بالنسبة للأطفال، لأنها تؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية، وآخر ما توصل إليه الباحثون أن استخدم الموبايل في المساء، يزيد من التعرض لتلف العينين، وزيادة الشعور بالاكتئاب، مع الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، لذا لابد من استبدال هذه العادة السيئة بقراءة كتاب مفيد، أو الاستماع إلى برنامج إذاعي، من أجل التعزيز من المهارات وصحة الذاكرة على المدى البعيد، نقلًا عن موقع "boldsky".
أصبحت الهواتف المحمولة من الأشياء الضرورية في حياة كل فرد، والعديد يتعامل معها كإدمان، لا يستطيع التوقف عن فتح منصات التواصل الاجتماعي، فبداية من وقت استيقاظك إلى وقت النوم، لا يستطيع العديد من الأشخاص التوقف عن استخدام هواتفهم المحمولة، وكأنها جزء لا ينفصل عنهم، ومن الأوقات التي نفضلها لاستخدام الموبايل
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الحفاظ-على-الأطفال-أثناء-الدراسة

تقتل الجراثيم.. فوائد استخدام أدوات طعام من الفضة

الأطفال هم جيل المستقبل، لذا يحتاجون دائمًا إلى رعاية كبيرة ومستمرة، فالآباء الجدد يقعون في بعض الأخطاء بدون وعي، على سبيل المثال تحدثنا مسبقًا أنه توجد بعض من الأطعمة التي يجب تقديمها للطفل في عامه الأول، والاكتفاء بالرضاعة الطبيعية فقط، إضافة إلى ذلك قال بعض الخبراء: يجب إطعام الأطفال في أواني مصنوعة من الفضة، وذلك لأنها تكافح انتقال الأمراض، وتحمي من الأمراض الموسمية، وتعمل على تنقية الماء بشكل كبير، وذلك حسبما صرح الموقع الهندي "timesofindia".
منتجات-يجب-تجنب-استخدامها-للأطفال

دراسة: إدمانك للهاتف وإهمال رضيعك يؤثر على مخه

يحتاج الأطفال منذ الولادة إلى الرعاية والاهتمام، ولكن آباء الأجيال الحالية ليسوا على دراية كاملة بالتربية السليمة، وأشار بحث علمي جديد إلى أن الآباء المدمنين للهواتف الذكية ولا يقضون وقتا مع أطفالهم للتحدث إليهم يمكن أن يجعل دماغ هؤلاء الأطفال أصغر، حيث وجد العلماء أن حجم المخ أصغر بنسبة 8.6%. وبخلاف التغذية الخاطئة في كثير من الأحيان، فإن ترك الأطفال الرضع وما هم أكبر قليلا دون التفاعل معهم يؤذي عقلهم في مرحلة البلوغ، فهذه الدراسة هي الأولى التي تُظهر تأثيرها الصارخ على حجم المخ في مرحلة البلوغ.
زيت-التامانو

زيت بذور القرع.. يحافظ على البشرة ويكافح حب الشباب

يعتبر حب الشباب من المشكلات الجلدية، التي تواجه العديد من الأشخاص، وخاصة في مرحلة المراهقة، لذا ينصح بشراء منتجات تحتوي على مكونات مضادة للالتهابات والبكتيريا المسببة لهذه الحبوب، وعلى الجانب الآخر، يميل البعض إلى استخدام المكونات الطبيعية، مثل استخدام خل التفاح، لأنه يساعد على مكافحة البكتيريا، ويقلل من الالتهاب الناتج عن زيادة الحبوب، كما يعتبر ماسك العسل والقرفة أكثرها فاعلية، لأنه يطهر البشرة ويرطبها، ولكن هل تعلم أن زيت القرع فعال أيضًا؟ نقلا عن "healthline".
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العسل-والقرفة

هل تساعد القرفة في فقدان الوزن؟ تنشط الدهون البنية

تتميز التوابل بعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك الكركم، حيث يحتوي على مركب الكركمين، الذي يعمل على مكافحة السرطان والجذور الحرة، وبالنسبة للقرفة توجد العديد من الأبحاث التي توضح أهميتها، فهي تعمل على تنظيم السكر بالدم، كما تعزز من الجهاز المناعي بشكل كبير، حيث تتميز بخصائص مضادة للفيروسات والفطريات، كما أنها تحسن من عملية الهضم، وتحمي من الإمساك والتشنجات، وتعزز أيضًا من وظائف المخ، ولكن هل تساعد في فقدان الوزن، وذلك نقلًا عن موقع "timesofindia".
السمسم-والفراولة-6-أطعمة-تحمي-أسنانك-من-التسوس

لفقدان الوزن بشكل سريع.. أضف الفراولة لنظامك الغذائي

عند التفكير في فقدان الوزن، توجد بعض الأساسيات التي يسير عليها العديد من الأشخاص، على سبيل المثال تناول قدر كافٍ من الماء وممارسة الرياضة بانتظام لحرق الدهون، وفقد العديد من الكيلوجرامات، كما أن اتباع نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية، وخالي من مسببات الزيادة من أفضل الأساليب الممكنة، مع إدراج مجموعة متنوعة من الخضراوات والفواكه، ولكن هل تعلم أن "الفراولة" من أهم الفواكه التي تساعد في فقدان الوزن؟ لأنها سهلة الهضم وغنية بالعناصر الهامة، نقلًا عن "timesofindia".
الحفاظ-على-الأطفال-أثناء-الدراسة

تقتل الجراثيم.. فوائد استخدام أدوات طعام من الفضة

الأطفال هم جيل المستقبل، لذا يحتاجون دائمًا إلى رعاية كبيرة ومستمرة، فالآباء الجدد يقعون في بعض الأخطاء بدون وعي، على سبيل المثال تحدثنا مسبقًا أنه توجد بعض من الأطعمة التي يجب تقديمها للطفل في عامه الأول، والاكتفاء بالرضاعة الطبيعية فقط، إضافة إلى ذلك قال بعض الخبراء: يجب إطعام الأطفال في أواني مصنوعة من الفضة، وذلك لأنها تكافح انتقال الأمراض، وتحمي من الأمراض الموسمية، وتعمل على تنقية الماء بشكل كبير، وذلك حسبما صرح الموقع الهندي "timesofindia".
علامات-الخرف-قبل-فقدان-الذاكرة

"غلق العين" يساعد على التحفيز من الذاكرة بنسبة 23%

التقدم بالعمر أمر لا مفر منه، ويعتبر فقدان الذاكرة من أكثر الأشياء المزعجة عند بلوغ مرحلة الشيخوخة، ينصح بعض الأطباء بممارسة الرياضة بانتظام، مع تناول الأطعمة التي تحفز من الذاكرة، على سبيل المثال الليمون والمكسرات والشوكولاتة والسبانخ والتفاح والمأكولات البحرية والبيض، ولكن كل هذه الأشياء قد يكون تأثيرها مؤقت أو بسيط، كشف الأطباء عن بعض الحيل، التي تتميز بقدرتها على التعزيز من الذاكرة بنسبة تصل إلى 23%، وذلك حسبما صرح الموقع الهندي "timesofindia".
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