«حفل تأبين» يسبب أزمة دبلوماسية بين إيران وبريطانيا

بريطانيا وصفت اعتقال سفيرها لدى إيران خلال مشاركته في مظاهرات شهدتها العاصمة احتجاجا على إسقاط الحرس الثوري الإيراني للطائرة الأوكرانية بالانتهاك الصارخ للقانون الدولي

تحرير:وفاء بسيوني ١٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٠ م

تشهد العلاقات بين بريطانيا وإيران أزمة منذ ما يقرب من أسبوع، وأصبح السفير البريطاني روب ماكير شخصًا غير مرغوب فيه داخل طهران، وهو ما تسبب في مغادرة السفير البريطاني لإيران. وأعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي أن سفير بريطانيا في طهران هو شخص غير مرغوب فيه وفق القوانين الدولية، قائلا: "مشاركة سفير لندن فى تجمع غير قانوني، وتصوير مكان التجمع وتأدية دور المحرض لتشكيل تجمعات واستمرارها بشكل غير قانوني، يعتبر أمرا غير مقبول". وتعود الأزمة إلى احتجاز إيران السفير البريطاني لفترة وجيزة بمزاعم التحريض على التظاهر ضد الحرس الثوري.

إلا أن السفير نفى مشاركته فى المظاهرات، وقال في تغريدات على تويتر: "ذهبت إلى حفل تأبين للأشخاص الذين وقعوا فى كارثة بعد تحطم الطائرة، وبالطبع، كان بعض البريطانيين بين الضحايا الذين قتلوا وتركت المكان بعد 5 دقائق، عندما بدأ البعض يرددون الهتافات". وتظاهرت مجموعة من الباسيج الأحد الماضي، أمام السفارة

إلا أن السفير نفى مشاركته فى المظاهرات، وقال في تغريدات على تويتر: "ذهبت إلى حفل تأبين للأشخاص الذين وقعوا فى كارثة بعد تحطم الطائرة، وبالطبع، كان بعض البريطانيين بين الضحايا الذين قتلوا وتركت المكان بعد 5 دقائق، عندما بدأ البعض يرددون الهتافات".

وتظاهرت مجموعة من الباسيج الأحد الماضي، أمام السفارة البريطانية في طهران رافعين شعارات مناهضة للمملكة المتحدة، بالإضافة إلى (حفاضات الأطفال) "البامبرز" بعد أن زعمت صحيفة "كيهان" في تقاريرها حدوث تبول لا إرادي للسفير مرتين ليلة إلقاء القبض عليه.

وطالبت مواقع متشددة النظام فى إيران بطرد السفير البريطاني، ودعا إبراهيمي عضو الهيئة العلمية لكلية القانون جامعة طهران، لطرد سفير بريطانيا، قائلا :"إيران قادرة على طرد سفير بريطانيا باعتباره عنصرا غير مرغوب فيه"، معتبرا أن طرده يأتي متسقًا مع الأعراف الدولية، بحسب وكالة "تسنيم".

عضو البرلمان الإيراني محمد جواد أبطحي، كشف عن وضع البرلمان على جدول أعماله، خطة لتقليص العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا على خلفية اتهام طهران للسفير البريطاني بالمشاركة في احتجاجات مناهضة للنظام في طهران.

واعتبرت بريطانيا اعتقال طهران لسفيرها انتهاكا للقانون الدولي، وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، اعتقل السفير البريطاني لدى إيران روب ماكير لفترة وجيزة خلال مشاركته في مظاهرات شهدتها العاصمة احتجاجا على إسقاط الحرس الثوري الإيراني للطائرة الأوكرانية قبل أن يطلق سراحه.

وأضاف أن "الحكومة الإيرانية في لحظة فارقة.. بإمكانها الاستمرار في وضع المنبوذ مع كل ما يستتبع ذلك من عزلة سياسية واقتصادية أو اتخاذ خطوات لوقف تصعيد التوتر وانتهاج طريق دبلوماسي مستقبلا".

من جهتها، دعت الولايات المتحدة إيران إلى الاعتذار عن احتجاز السفير البريطاني.

وكتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجن أورتيغاس على تويتر أن هذا الاعتقال "ينتهك اتفاقية فيينا التي يمتلك النظام تاريخا سيئا في خرقها".

وأضافت: "ندعو النظام الإيراني إلى الاعتذار رسميًّا للمملكة المتحدة لانتهاك حقوق السفير، وإلى احترام حقوق جميع الدبلوماسيين".

ومنذ اندلاع الأزمة خرجت تحذيرات متبادلة بين طهران ولندن، ففي بداية الأزمة حذرت إيران من أنها سترد بقوة إذا ارتكبت بريطانيا "أخطاء جديدة"، في حين حذرت لندن من انزلاق طهران إلى "مزيد من العزلة السياسية والاقتصادية".

وقال بيان وزارة الخارجية الإيرانية إن مشاركة السفير البريطاني في مظاهرة بطهران تعد تدخلا واضحا في شؤون إيران الداخلية، موضحا أن حضور السفير يثير الشكوك ويتعارض مع الأعراف الدبلوماسية.

في المقابل، حذر وزير الخارجية البريطاني النظام الإيراني من الانزلاق إلى مزيد من العزلة.

وقال راب أمام البرلمان البريطاني إن توقيف السفير انتهاك صارخ للقانون الدولي، مضيفا أن النظام في طهران يقف عند مفترق طرق.

واستدعت الخارجية البريطانية السفير الإيراني في لندن للإعراب عن اعتراضاتها القوية على توقيف سفيرها.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني إن التوقيف "انتهاك غير مقبول لاتفاقية فيينا"، مضيفا أن المملكة المتحدة طلبت من السفير حميد بعيدي نجاد ضمانات بألا يتكرر ذلك.

ويبدو أن الأزمة لن تقتصر على السفير البريطاني، فقد دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى إجراء تغييرات في الاتفاق النووي مع إيران.

وقال جونسون أمس إن التغييرات في الاتفاق يجب أن تُلبي مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي ينظر إلى الاتفاق الحالي على أنه "معلول".