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«حفل تأبين» يسبب أزمة دبلوماسية بين إيران وبريطانيا

بريطانيا وصفت اعتقال سفيرها لدى إيران خلال مشاركته في مظاهرات شهدتها العاصمة احتجاجا على إسقاط الحرس الثوري الإيراني للطائرة الأوكرانية بالانتهاك الصارخ للقانون الدولي
تحرير:وفاء بسيوني ١٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٠ م
بريطانيا وإيران
بريطانيا وإيران
تشهد العلاقات بين بريطانيا وإيران أزمة منذ ما يقرب من أسبوع، وأصبح السفير البريطاني روب ماكير شخصًا غير مرغوب فيه داخل طهران، وهو ما تسبب في مغادرة السفير البريطاني لإيران. وأعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي أن سفير بريطانيا في طهران هو شخص غير مرغوب فيه وفق القوانين الدولية، قائلا: "مشاركة سفير لندن فى تجمع غير قانوني، وتصوير مكان التجمع وتأدية دور المحرض لتشكيل تجمعات واستمرارها بشكل غير قانوني، يعتبر أمرا غير مقبول". وتعود الأزمة إلى احتجاز إيران السفير البريطاني لفترة وجيزة بمزاعم التحريض على التظاهر ضد الحرس الثوري.
إلا أن السفير نفى مشاركته فى المظاهرات، وقال في تغريدات على تويتر: "ذهبت إلى حفل تأبين للأشخاص الذين وقعوا فى كارثة بعد تحطم الطائرة، وبالطبع، كان بعض البريطانيين بين الضحايا الذين قتلوا وتركت المكان بعد 5 دقائق، عندما بدأ البعض يرددون الهتافات". وتظاهرت مجموعة من الباسيج الأحد الماضي، أمام السفارة
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رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-11

تنقيب بالمتوسط وإرسال جنود.. أردوغان يستفز الجميع في ليبيا

واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استفزازنه وتحديه لجميع جهود حل الأزمة الليبية، قبل أيام من مؤتمر برلين الذي سيجتمع فيه مع عدد من الزعماء، لبحث الصراع الراهن، إذ كرر تأكيداته بأن بلاده سترسل قوات إلى الأراضي الليبية لدعم حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، مشيرا إلى أن بلاده ستستمر في استخدام كل الوسائل الدبلوماسية والعسكرية لضمان الاستقرار إلى الجنوب من أراضيها بما في ذلك ليبيا -على حد زعمه-.
بوتين (1)

«الدوما» يوافق على تعيين ميشوستين رئيسا للحكومة الروسية

وافق مجلس الدوما الروسي "النواب الروسي" اليوم الخميس، بأغلبية الأصوات على اقتراح الرئيس فلاديمير بوتين بترشيح ميخائيل ميشوستين لمنصب رئاسة الحكومة. وصوت 383 نائبا لصالح تكليف ميشوستين وامتناع 41 نائبا "نواب الحزب الشيوعي الروسي"، وذلك من أصل 450 نائبا هم أعضاء مجلس الدوما. وجاء هذا التصويت بعد سلسلة اجتماعات عقدها ميشوستين مع الكتل النيابية الأربع صباح اليوم، حيث أجمعت كتلة حزب "روسيا الموحدة" الحاكم على تأييد ترشيحه، وعبر حزبا الليبرالي الديمقراطي و"روسيا العادلة" أيضا عن دعمهما لميشوستين، بينما أعلن الحزب الشيوعي أنه يعتزم الامتناع عن التصويت.
بوتين (2)

قصرت في تحقيق الأهداف.. «بوتين» يوافق على استقالة الحكومة

أفادت وكالة "تاس" الإخبارية الروسية، بأن رئيس الوزراء الروسي ديميتري ميدفيديف، تقدم باستقالته للرئيس فلاديمير بوتن، اليوم الأربعاء، لافته إلى أن بوتن شكر ميدفيديف على خدماته، لكنه نوّه إلى أن حكومة رئيس الوزراء قصرت في تحقيق الأهداف المحددة لها. وقالت وسائل الإعلام الروسية، إن بوتن يعتزم تكليف ميدفيديف بمنصب نائب مجلس الأمن الرئاسي، بحسب سكاي نيوز.
إصابة 7 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة بالعراق

انفجار في مصنع للبتروكيماويات بإسبانيا

وقع انفجار قوي في مصنع للبتروكيماويات مساء اليوم الثلاثاء، في مقاطعة تاراجونا، التابعة للحكم الذاتي في كاتالونيا بإسبانيا، وذلك بحسب بيان لهيئة الحماية المدنية التابعة للعموميات، إذ قالت الهيئة في بيان لها نقلته عنها وسائل إعلام عالمية: «ليس معروفا حاليا ما إذا كان هناك جرحى»، وأوصت الهيئة بأن يبقى السكان المحليون في منازلهم وأن يغلقوا جميع النوافذ والأبواب الخاصة بمنازلهم، ووفقًا للسلطات المحلية، ?تم نشر ثمانية فرق لمكافحة الحرائق لمواجهة الحريق والسيطرة عليه، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
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