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100 حالة تسمم في 14 يوما بالإسكندرية بسبب الدفايات وسخانات الغاز

تحرير:محمد مجلي ١٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٤ م
تسمم بسبب سخانات الغاز
تسمم بسبب سخانات الغاز
يلجأ المواطنون خلال فصل الشتاء إلى استخدام الدفايات للتغلب على برودة الطقس، والاعتماد على سخانات الغاز للحصول على مياه ساخنة، إلا أن مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، حذر المواطنين من استخدام السخانات والدفايات دون التأكد من أنها تعمل بكفاءة كبيرة، والحرص على صيانتها وعدم انسدادها، مع وجود مصادر للتهوية والكشف عنها بصفة دورية عن طريق عمال الصيانة بالشركات المتخصصة، والتأكد من أنها تعمل بكفاءة تامة.
وكشف مركز السموم، استقباله ما يقرب من 100 حالة تسمم خلال أسبوعين، وتزايد أعداد حالات التسمم الناتجة عن استنشاق غاز أول أكسيد الكربون، بسبب عدم وجود أمان لسخانات المياه التي تعمل بالغاز وكذلك الدفايات. ودعا المركز، خلال بيان رسمي، إلى ضرورة عدم تركيب سخانات الغاز فى دورات المياه أو في أي مكان مغلق عديم
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