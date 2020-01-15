100 حالة تسمم في 14 يوما بالإسكندرية بسبب الدفايات وسخانات الغاز
تحرير:محمد مجلي
١٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٤ م
تسمم بسبب سخانات الغاز
يلجأ المواطنون خلال فصل الشتاء إلى استخدام الدفايات للتغلب على برودة الطقس، والاعتماد على سخانات الغاز للحصول على مياه ساخنة، إلا أن مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، حذر المواطنين من استخدام السخانات والدفايات دون التأكد من أنها تعمل بكفاءة كبيرة، والحرص على صيانتها وعدم انسدادها، مع وجود مصادر للتهوية والكشف عنها بصفة دورية عن طريق عمال الصيانة بالشركات المتخصصة، والتأكد من أنها تعمل بكفاءة تامة.
وكشف مركز السموم، استقباله ما يقرب من 100 حالة تسمم خلال أسبوعين، وتزايد أعداد حالات التسمم الناتجة عن استنشاق غاز أول أكسيد الكربون، بسبب عدم وجود أمان لسخانات المياه التي تعمل بالغاز وكذلك الدفايات.
ودعا المركز، خلال بيان رسمي، إلى ضرورة عدم تركيب سخانات الغاز فى دورات المياه أو في أي مكان مغلق عديم
وكشف مركز السموم، استقباله ما يقرب من 100 حالة تسمم خلال أسبوعين، وتزايد أعداد حالات التسمم الناتجة عن استنشاق غاز أول أكسيد الكربون، بسبب عدم وجود أمان لسخانات المياه التي تعمل بالغاز وكذلك الدفايات.
ودعا المركز، خلال بيان رسمي، إلى ضرورة عدم تركيب سخانات الغاز فى دورات المياه أو في أي مكان مغلق عديم التهوية، مشيرا إلى وجود مصادر عديدة لاستنشاق غاز أول الكربون وهي:
- "سخانات الغاز" أثناء الاستحمام أو عمل "حمام البخار المغربي" داخل المنزل.
- "البوتاجازات" وبعض وسائل التدفئة مثل إشعال الخشب أو الفحم في الأماكن المغلقة عديمة التهوية.
- "عوادم السيارات" والاستنشاق المكثف لها.
وشدد المركز على ضرورة التوجه إلى أقرب مركز سموم حالة حدوث: "صداع، غثيان، دوخة، تشنجات"، لتلقي العلاج السريع، والتشديد على ضرورة فتح النوافذ والأبواب سريعًا، وإخراج المصابين ونقلهم إلى المستشفى.