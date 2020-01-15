10 شركات جديدة تطلب الاستثمار في السوق المصرية

١٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٧ م

رئيس الحكومة مصطفى مدبولي

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء، التي عرضت خلال الاجتماع ما تم من إجراءات لمتابعة توصيات الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مع مجموعة تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، الأسبوع الماضي، وما أثاره المستثمرون خلال الاجتماع من طلبات ومقترحات من شأنها تيسير إجراءات الاستثمار، وإزالة عدد من المعوقات التي تؤثر على البيئة الاستثمارية.

وأشارت المنشاوي إلى ما قامت به الوحدة المعنية بحل مشكلات المستثمرين فى مجلس الوزراء من اتصالات مع الجهات المعنية، للاتفاق على آليات حل تلك المشكلات، وفق توقيتات زمنية محددة، بحسب تصريحات المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء. واستعرض المستشار محمد عبد الوهاب، عددًا من الطلبات من شركات