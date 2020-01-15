رياضة

الزمالك يواجه مازيمبي 24 يناير في دوري الأبطال

تحرير:كريم أحمد ١٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٤ م
الزمالك
الزمالك
وافق الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، على تقديم مباراة الزمالك ومازيمبي في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لمدة 24 ساعة، حيث قرر الكاف إقامة المباراة يوم 24 يناير الجاري بدلا من يوم 25 بناء على طلب اتحاد الكرة المصري. وكان قرر الاتحاد الإفريقي تأجيل مباراة الأهلي ونظيره النجم الساحلي التونسي، ضمن مواجهات نفس الجولة من دور المجموعات، حيث أبلغت الجهات الأمنية اتحاد الكرة بصعوبة إقامة المباراة يوم 24 يناير كما هو كان مقرر لها وطلب تأجيلها بعد يوم 25 يناير.
وأخطر اتحاد الكرة فاكسا رسميا بصعوبة إقامة المباراة يوم 24 يناير، ووافق الكاف على تأجيلها 48 ساعة لتقام يوم 26 من الشهر ذاته. يشار إلى أن استاد الجونة، يحتضن اليوم، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي الجونة أمام الزمالك، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020
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الاهلي- والنجم (4)

رسميًا.. تأجيل موقعة الأهلي والنجم الساحلي 48 ساعة

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره النجم الساحلي التونسي، ضمن مواجهات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، 48 ساعة وذلك بناءا على طلب الجهات الأمنية المصرية. وابلغت الجهات الأمنية اتحاد الكرة بصعوبة إقامة المباراة يوم 24 يناير كما هو كان مقرر لها وطلب تأجيلها بعد يوم 25 يناير، بدوره أخطر اتحاد الكرة فاكسا رسميا بصعوبة إقامة المباراةيوم 24 يناير، ووافق الكاف على تأجيلها 48 ساعة لتقام يوم 26 من الشهر ذاته.
حازم-امام

حازم إمام عن عودة الزمالك للمنافسة: «كل شيء وارد»

أكد حازم إمام عضو اتحاد الكرة السابق، أن بطولة الدوري لم تحسم رغم البداية القوية من الأهلي، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته عبر شاشة "إم بي سي مصر". وقال نجم الزمالك السابق: "الأهلي يمر بفترة رائعة بعد فوزه في أول عشر جولات، وكل شيء وارد حول عودة الزمالك للمنافسة، وفي الموسم الماضي الزمالك كان متفوقًا طوال المسابقة وفي النهاية الأهلي توّج باللقب". وحول أداء فريق الزمالك مؤخرًا، قال: "الفريق أمامه العديد من المباريات الصعبة في الفترة المقبلة محليًا وقاريًا ومع هذه المباريات سيضتح لنا أسلوب باتريس كارتيرون وتعامله مع المباريات الثقيلة".
شوقي غريب (1)

محمد شوقي يطالب اللاعبين بالقتال من أجل الأولمبياد

يرى محمد شوقي المدرب المساعد لمنتخب مصر الأولمبي، أن أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان المعارين للجونة من النادي الأهلي، قادران على اللعب بشكل أساسي في القلعة الحمراء، وذلك حسبما أفاد لقناة "أون سبورت". وقال نجم الأهلي السابق: "فاجأني أكثر من لاعب خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية مثل رمضان صبحي وأكرم توفيق وأحمد فتوح، بالإضافة إلى عمار حمدي الذي كان يُطلب منه أدوارا مختلفة عن مركزه الأصلي، وأكرم توفيق يستطيع اللعب أساسيا في الأهلي، والأمر متروك لما يطلبه منه المدير الفني".
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كارتيرون

كارتيرون بعد التعادل مع زيسكو: فرصتنا جيدة في التأهل

وجه المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشكر للاعبي الفريق بعد التعادل مع زيسكو يونايتد، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، على ملعب استاد ليفي موانا ياسا بمدينة ندولا الزامبية، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب نهاية اللقاء، قائلا: "فخور باللاعبين كانوا مقاتلين في أرض الملعب ومعهم حارس المرمى، وخاصة أن الفريق يخوض المباريات بصورة مضغوطة".
منتخب مصر الأولمبي

ذهبية المنتخب الأولمبي وتألق صلاح.. إنجازات الكرة المصرية في 2019

شهد عام 2019 أحداثا واستحقاقات متنوعة، وكان شاهدا على إنجازات عديدة لكرة القدم المصرية، لعل أبرزها تتويج المنتخب الأولمبي بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما لأول مرة في تاريخ الفراعنة الصغار، ليحجز عن جدارة واستحقاق مقعده في دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو. المنتخب الأوليمبي تحت قيادة مديره الفني شوقي غريب، نجح في تحقيق خمسة انتصارات متتالية في بطولة إفريقيا تحت 23 عاما التي أقيمت مبارياتها في نوفمبر الماضي على ملعبي القاهرة والسلام بمشاركة 8 منتخبات، إذ نجح في تحقيق ثلاثة انتصارات في دور المجموعات على كل من منتخب مالي بهدف نظيف، وعلى غانا بنتيجة 3-2، والكاميرون بنتيجة 2-1.
الزمالك- والشرقية (2)

الزمالك يصطدم بزيسكو الزامبي بدوري أبطال إفريقيا

في اختبار إفريقي صعب ومعقد، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفًا على نظيره فريق زيسكو الزامبي، في تمام الثالثة عصر اليوم السبت، في العاصمة الزامبية لوساكا، ضمن منافسات الجولة الثالثة في مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ويبحث نادي الزمالك عن انتصار يصالح به جماهيره، في ظل موقف الفريق المعقد محليًا مؤخرًا، وسلسلة الخسائر والتعادلات المستمرة خلال آخر ثلاثة مواجهات بمسابقة الدوري الممتاز. خاض الأبيض 7 مباريات على الأراضي الزامبية، حقق فوز وحيد، وخسر مباراتين، وتعادل في 4 مباريات.
مران الزمالك في زامبيا

الزمالك في زامبيا.. جلستان لـ«كارتيرون» وحضور السفير

عقد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة مع لاعبي فريقه قبل انطلاق مران الفريق، الذي أقيم اليوم الجمعة، على ملعب استاد ليفي موانا ياسا بمدينة ندولا الزامبية، استعدادًا لمواجهة نظيره زيسكو، في الثالثة عصر السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمنافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، وعقد كارتيرون جلسة أخرى مع المدرب العام سامي الشيشيني أثناء عملية الإحماء، للتشاور معه حول بعض الأمور الخاصة بخطة المباراة أمام زيسكو التي سيتم تنفيذها في المران.
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