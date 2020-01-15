الزمالك يواجه مازيمبي 24 يناير في دوري الأبطال

تحرير:كريم أحمد ١٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٤ م

الزمالك

وافق الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، على تقديم مباراة الزمالك ومازيمبي في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لمدة 24 ساعة، حيث قرر الكاف إقامة المباراة يوم 24 يناير الجاري بدلا من يوم 25 بناء على طلب اتحاد الكرة المصري. وكان قرر الاتحاد الإفريقي تأجيل مباراة الأهلي ونظيره النجم الساحلي التونسي، ضمن مواجهات نفس الجولة من دور المجموعات، حيث أبلغت الجهات الأمنية اتحاد الكرة بصعوبة إقامة المباراة يوم 24 يناير كما هو كان مقرر لها وطلب تأجيلها بعد يوم 25 يناير.

وأخطر اتحاد الكرة فاكسا رسميا بصعوبة إقامة المباراة يوم 24 يناير، ووافق الكاف على تأجيلها 48 ساعة لتقام يوم 26 من الشهر ذاته. يشار إلى أن استاد الجونة، يحتضن اليوم، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي الجونة أمام الزمالك، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020