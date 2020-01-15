اتحاد الكرة يعلن تفاصيل موقعة السوبر

١٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٧ م

الأهلي والزمالك

وجه محمد فضل عضو اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الشكر لمجلس أبوظبي الرياضي ولشركة برزنتيشن على مساندة "للجبلاية" في تنظيم السوبر المصري، حيث يلتقي الأهلي والزمالك في السوبر يوم 20 فبراير المقبل بالإمارات، وعقد اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بتوقيع عقود السوبر، بأحد الفنادق بالقاهرة. وأضاف فضل في المؤتمر الصحفي أنه اختار ملعب محمد بن زايد والذى يسع إلى 37 ألف متفرج لاستضافة اللقاء، مشيرا إلى أنه من أفضل الملاعب في العالم، وأكد فضل تطبيق تقنية الفيديو في المباراة مشيرا إلى إقامة احتفالية خاصة بالسوبر بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.

وأوضح فضل أنه تمت زيادة مكافآت السوبر، حيث سيحصل الفائز على 500 ألف درهم بدلا من 300 ألف، على أن يحصل الوصيف على 300 ألف درهم بدلا من 150 ألفا درهم.من جانبه قال عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة إن اللجنة المنظمة لمباراة السوبر اتفقت على حضور 37 ألف متفرج، مع الاستعانة بطاقم تحكيم أوروبي من الصفوة.من جانبه

وأوضح فضل أنه تمت زيادة مكافآت السوبر، حيث سيحصل الفائز على 500 ألف درهم بدلا من 300 ألف، على أن يحصل الوصيف على 300 ألف درهم بدلا من 150 ألفا درهم.



من جانبه قال عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة إن اللجنة المنظمة لمباراة السوبر اتفقت على حضور 37 ألف متفرج، مع الاستعانة بطاقم تحكيم أوروبي من الصفوة.



من جانبه عبر عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، عن سعادته البالغة باستضافة السوبر بحكم العلاقة الطيبة التي تجمع الشعبين وكذلك المسؤولين، خاصة في ظل تواجد الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في افتتاح قاعدة عسكرية.



ووعد العوان، الاتحاد المصري والجماهير بتنظيم مباراة رائعة للغاية، ووجه الشكر للجميع في مصر، وإداراتي ناديي الأهلي والزمالك، وأتم: "ستكون مباراة مميزة جدا وأفضل من التجارب السابقة".

