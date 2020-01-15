رياضة

اتحاد الكرة يعلن تفاصيل موقعة السوبر

١٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٧ م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
وجه محمد فضل عضو اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الشكر لمجلس أبوظبي الرياضي ولشركة برزنتيشن على مساندة "للجبلاية" في تنظيم السوبر المصري، حيث يلتقي الأهلي والزمالك في السوبر يوم 20 فبراير المقبل بالإمارات، وعقد اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بتوقيع عقود السوبر، بأحد الفنادق بالقاهرة. وأضاف فضل في المؤتمر الصحفي أنه اختار ملعب محمد بن زايد والذى يسع إلى 37 ألف متفرج لاستضافة اللقاء، مشيرا إلى أنه من أفضل الملاعب في العالم، وأكد فضل تطبيق تقنية الفيديو في المباراة مشيرا إلى إقامة احتفالية خاصة بالسوبر بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.
وأوضح فضل أنه تمت زيادة مكافآت السوبر، حيث سيحصل الفائز على 500 ألف درهم بدلا من 300 ألف، على أن يحصل الوصيف على 300 ألف درهم بدلا من 150 ألفا درهم.من جانبه قال عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة إن اللجنة المنظمة لمباراة السوبر اتفقت على حضور 37 ألف متفرج، مع الاستعانة بطاقم تحكيم أوروبي من الصفوة.من جانبه
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الزمالك- والجونة (1)

شيكابالا يقود الزمالك للفوز على الجونة

حقق فريق الزمالك فوزًا ثمينًا على نظيره الجونة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب الأخير ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل محمود عبدالرازق شيكابالا هدف التقدم، وأضاف محمد أوناجم الهدف الثاني. الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 24 نقطة في المركز الثالث، بفارق خمس نقاط عن المقاولون العرب، الذي يحتل المركز الثاني، في المقابل تجمد رصيد الجونة عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر، بفارق نقطة عن نادي مصر صاحب المركز الخامس عشر، في جدول ترتيب مسابقة الدوري.
مران الزمالك (1)

الزمالك يواجه مازيمبي 24 يناير في دوري الأبطال

وافق الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، على تقديم مباراة الزمالك ومازيمبي في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لمدة 24 ساعة، حيث قرر الكاف إقامة المباراة يوم 24 يناير الجاري بدلا من يوم 25 بناء على طلب اتحاد الكرة المصري. وكان قرر الاتحاد الإفريقي تأجيل مباراة الأهلي ونظيره النجم الساحلي التونسي، ضمن مواجهات نفس الجولة من دور المجموعات، حيث أبلغت الجهات الأمنية اتحاد الكرة بصعوبة إقامة المباراة يوم 24 يناير كما هو كان مقرر لها وطلب تأجيلها بعد يوم 25 يناير.
الاهلي- والنجم (4)

رسميًا.. تأجيل موقعة الأهلي والنجم الساحلي 48 ساعة

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره النجم الساحلي التونسي، ضمن مواجهات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، 48 ساعة وذلك بناءا على طلب الجهات الأمنية المصرية. وابلغت الجهات الأمنية اتحاد الكرة بصعوبة إقامة المباراة يوم 24 يناير كما هو كان مقرر لها وطلب تأجيلها بعد يوم 25 يناير، بدوره أخطر اتحاد الكرة فاكسا رسميا بصعوبة إقامة المباراةيوم 24 يناير، ووافق الكاف على تأجيلها 48 ساعة لتقام يوم 26 من الشهر ذاته.
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حازم-امام

حازم إمام عن عودة الزمالك للمنافسة: «كل شيء وارد»

أكد حازم إمام عضو اتحاد الكرة السابق، أن بطولة الدوري لم تحسم رغم البداية القوية من الأهلي، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته عبر شاشة "إم بي سي مصر". وقال نجم الزمالك السابق: "الأهلي يمر بفترة رائعة بعد فوزه في أول عشر جولات، وكل شيء وارد حول عودة الزمالك للمنافسة، وفي الموسم الماضي الزمالك كان متفوقًا طوال المسابقة وفي النهاية الأهلي توّج باللقب". وحول أداء فريق الزمالك مؤخرًا، قال: "الفريق أمامه العديد من المباريات الصعبة في الفترة المقبلة محليًا وقاريًا ومع هذه المباريات سيضتح لنا أسلوب باتريس كارتيرون وتعامله مع المباريات الثقيلة".
حسام غالي

حسام غالي مطلوب في لجنة الانضباط لهذا السبب

تقدمت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة جمال الغندور، بمذكرة رسمية إلى لجنة الانضباط والأخلاق، تطالب خلالها بالتحقيق مع حسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة، بسبب ما بدر منه في حق أحمد الغندور، حكم مباراة فريقه أمام أسوان ببطولة الدوري الممتاز، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. وتضمن تقرير أحمد الغندور حكم مباراة أسوان و الجونة بالدوري، دخول غالي في مشادة قوية مع الحكم وتطاوله عليه بالألفاظ، ما دفعه إلى طرده من المباراة، وطالبت لجنة الحكام، بمعاقبة غالي وأي عنصر من عناصر كرة القدم يتطاول على الحكام، من أجل فرض الانضباط خلال الفترة المقبلة.
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (3)

اتحاد الكرة يحدد موعد السوبر المصري وقمة الدوري

اعتمدت لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها اليوم برئاسة عمرو الجنايني الاتفاق الذي توصل إليه محمد فضل عضو اللجنة لإقامة مباراة السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك ، وذلك تنفيذا لتكليفه بهذا الملف من قبل اللجنة. ? وكان فضل قد توجه إلى الإمارات يوم 3 يناير الحالي على رأس وفد من الاتحاد المصري لكرة القدم ضم حسام الزناتي منسق عام مباراة السوبر وعمرو البرتقالي ويسرا شرة من إدارة التسويق بالاتحاد ، حيث قام الوفد بزيارات تفقدية لثلاثة ملاعب هي ستادات هزاع بن زايد بمدينة العين ومحمد بن زايد والمدينة الرياضية بأبو ظبي.
كهربا

الزمالك يشكو كهربا للجبلاية ويتهمه بالهروب

علم «التحرير»، اليوم الأربعاء، أن اتحاد الكرة تلقى خطابا رسميًا من نادى الزمالك يشكو فيه محمود عبد المنعم "كهربا"، نجم النادي الأهلى الجديد، يتهمه فيه بالهروب من الأبيض والسفر للبرتغال دون علم القلعة البيضاء، إلى جانب التعاقد مع المارد الأحمر، كما تضمن الخطاب المرسل من أبناء ميت عقبة ضرورة التحقيق فى واقعة هروب اللاعب إلى البرتغال وقانونية تعاقده مع نادي القرن الإفريقي. وكان قد أنهى مسؤولو النادي الأهلي، أزمة قيد محمود عبد المنعم "كهربا"، أحدث صفقات الفريق الشتوية، بعد أن تلقى الأحمر بطاقته الدولية من ناديه السابق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.
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