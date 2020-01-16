دراسة: الإفراط في تناول البروتين يؤدي إلى السرطان!

تحرير:إسراء سليمان ١٦ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ ص

البروتين

يحتاج الجسم إلى المعادن والفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة، على سبيل المثال البروتين من أكثر العناصر التي يتطلبها الجسم، حيث تعمل على تكوين إنزيمات الجسم وبناء الأنسجة بشكل صحي، كما أن تناقص معدلاتها يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية، مثل الشعور الدائم بالتوتو، إضافة إلى ظهور مشكلات بالنمو والكبد، على الجانب الآخر، أثبتت الدراسات أن الإفراط في تناول البروتين يؤدي إلى الإصابة بأشكال متنوعة للسرطان، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".

البروتين هو جزء أساسي من أي نظام غذائي صحي، حيث يساعد في بناء العضلات، ويعزز فقدان الوزن ، كما يزيد من معدلات الشبع ويقلل الدهون، ومع ذلك، فقد ارتبطت النظم الغذائية عالية البروتين التي تتجاوز الكمية اليومية الموصى بها مع العديد من المخاطر الصحية بما في ذلك السرطان، وخاصة البروتين الذي يوجد باللحوم