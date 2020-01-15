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أول ربط مباشر.. تسيير خط طيران بين القاهرة ودبلن

١٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:١٢ م
مصر للطيران
مصر للطيران
أعلن سفير جمهورية مصر العربية لدى أيرلندا خالد ثروت، التوصل لاتفاق بين شركة مصر للطيران والسلطات الأيرلندية لتسيير خط طيران مباشر بين القاهرة ودبلن بواقع أربع رحلات أسبوعية أيام الثلاثاء، والخميس، والسبت، والأحد، ابتداءً من 5 /6 /2020، في أول ربط مباشر بين العاصمتين، مشيرا إلى أن السفارة المصرية في دبلن بذلت جهدا متواصلا على مدار السنوات الماضية في التنسيق بين شركة مصر للطيران والسلطات الأيرلندية المعنية للعمل على تدشين هذا الخط، والذي من شأنه تنشيط حركة السياحة الأيرلندية إلى مصر، وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
وأوضح السفير ثروت، أن هذا الخط يأتي تسهيلا على المواطنين المصريين المقيمين بأيرلندا، حيث سيوفر لهم رحلات أسرع وأسهل إلى مصر من خلال الطيران المباشر إلى القاهرة، بدلا من طيران غير مباشر يستغرق عدد ساعات أطول.وأشار إلى أن هذا الاتفاق سيكون له أبلغ الأثر في زيادة السياحة الأيرلندية إلى مصر، معربا عن تفاؤله
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