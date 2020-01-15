النائب العام: تشكيل فريق تحقيق جديد في قضية ريجيني

تحرير:محمد أبو زيد ١٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٦ م

النائب العام

التقى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، وفريق التحقيق المصري في قضية وفاة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، اليوم الأربعاء، بعددٍ من المحققين الإيطاليين، ورحب النائب العام بالمحققين الإيطاليين، وأشار إلى تشكيل فريق تحقيق جديد يعكف على دراسة وترتيب أوراق القضية واتخاذ كل إجراءات التحقيق اللازمة، لاستجلاء الحقيقة في حيادية واستقلالية تامة، مؤكدا استمرار وتطوير التعاون القضائي بين النيابة العامة المصرية والنيابة العامة بروما، بغية الوصول إلى الحقيقة بموضوعية وشفافية تامة بعيدا عما يتم تداوله إعلاميا من معلوماتٍ مغلوطة عن القضية.

واستمع فريق التحقيق المصري، خلال الاجتماعات المشتركة التي دارت خلال يومي 14 و15 يناير الجاري، إلى رؤى المحققين الإيطاليين، وتبادلا المعلومات ووجهات النظر. واتفق الطرفان على استمرار التعاون القضائي المثمر بين النيابتين، وأكدا تنفيذ كل جانب كل إجراءات التحقيق المطلوبة من الجانب الآخر مع احترام قوانين