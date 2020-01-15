رئيس السيادة السوداني: احتواء «التمرد» بأقل الخسائر

تحرير:وكالات ١٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٦ م

عبد الفتاح البرهان

أكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، اليوم الأربعاء، احتواء التمرد الذي اندلع في قاعدتين في الخرطوم، تابعتين لجهاز المخابرات العامة، بأقل الخسائر، إذ قال البرهان: «تم تشكيل لجنة تحقيق مشتركة من الأجهزة العدلية والقضائية لمعرفة حيثيات التمرد»، مؤكدا العمل لإخراج المواقع العسكرية من المناطق السكنية وضبط انتشار الأسلحة، بعدما شهدته العاصمة أمس، نافيًا رصد محاولة لاقتحام سجن كوبر، حيث يقبع الرئيس المعزول عمر البشير وقادة نظامه السابق، قائلًا: «نريد المحافظة على الفترة الانتقالية إلى حين الوصول إلى الانتخابات»، وفق

واندلع أمس الثلاثاء، إطلاق نار كثيف في قاعدتين في الخرطوم، تابعتين لجهاز المخابرات العامة الذي كان يعرف سابقا بجهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، بعد أن رفض عناصر من الجهاز خطة تتعلق بالتقاعد اقترحتها السلطات الجديدة، وفي ساعة متأخرة الثلاثاء، اقتحم عناصر من الجيش ومن قوات الدعم السريع القاعدتين