بسبب أردوغان.. إسرائيل تدرج تركيا على قائمة التهديدات

تحرير:وكالات ١٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:١٣ م

أردوغان

أدرجت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تركيا، لأول مرة، على قائمة التهديدات في تقريرها السنوي للعام 2020، وذلك رغم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين الدولتين، إذ أفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، بأن الاستخبارات العسكرية لا تتوقع اندلاع نزاع مباشر بين تل أبيب وأنقرة في العام الجاري، غير أن تصاعد عدوانية أنشطة تركيا في المنطقة يجعل منها أحد أبرز التهديدات التي يتعين على الجيش الإسرائيلي متابعتها في 2020.

ولا يكشف التقرير، حسب "تايمز أوف إسرائيل"، طبيعة "الخطر" الذي تشكله تركيا على الدولة العبرية، ويشير إلى أن بواعث القلق الإسرائيلي تعود إلى السياسات التي ينتهجها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي يعد حزبه "العدالة والتنمية" الحاكم على صلة بجماعة "الإخوان المسلمين". ويتصاعد التوتر بين إسرائيل وتركيا