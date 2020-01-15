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بسبب أردوغان.. إسرائيل تدرج تركيا على قائمة التهديدات

تحرير:وكالات ١٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:١٣ م
أردوغان
أردوغان
أدرجت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تركيا، لأول مرة، على قائمة التهديدات في تقريرها السنوي للعام 2020، وذلك رغم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين الدولتين، إذ أفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، بأن الاستخبارات العسكرية لا تتوقع اندلاع نزاع مباشر بين تل أبيب وأنقرة في العام الجاري، غير أن تصاعد عدوانية أنشطة تركيا في المنطقة يجعل منها أحد أبرز التهديدات التي يتعين على الجيش الإسرائيلي متابعتها في 2020.
ولا يكشف التقرير، حسب "تايمز أوف إسرائيل"، طبيعة "الخطر" الذي تشكله تركيا على الدولة العبرية، ويشير إلى أن بواعث القلق الإسرائيلي تعود إلى السياسات التي ينتهجها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي يعد حزبه "العدالة والتنمية" الحاكم على صلة بجماعة "الإخوان المسلمين". ويتصاعد التوتر بين إسرائيل وتركيا
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البرهان-يؤدى-اليمين-الدستورية (2)

البرهان: استقالة مدير المخابرات السودانية قيد النظر

أعلن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، اليوم، أن أبوبكر دمبلاب، مدير المخابرات العامة، تقدم باستقالته بعدما تصدى الجيش لحركة "تمرد" قام بها عناصر في الجهاز، رفضا لخطة لإعادة هيكلته، إذ قال البرهان، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي: «لقد اتصل (دمبلاب) تلفونيا للإبلاغ باستقالته، وطلبنا منه أن يأتي بها مكتوبة، وهي الآن قيد النظر». وكان البرهان قد قال، فجر اليوم: «قدرت القيادة اقتحام المواقع بأقل قوة لإزالة هذا التمرد، الأمور عادت إلى نصابها وجميع المقرات تحت سيطرة القوات المسلحة، احتسبنا شهيدين وأربعة جرحى بينهم ضابطان».
الحريري

الحريري: لن أقبل أن أكون شاهد زور على مهمات مشبوهة

دان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، سعد الحريري، أعمال التخريب التي طالت عددا من المصارف في بيروت أمس، مؤكدا أنه لن يقبل أن "يكون شاهد زور على مهمات مشبوهة يمكن أن تخرب البلد"، إذ قال الحريري في تصريحات صحفية له مساء اليوم الأربعاء، إن الهجمة التي تعرض لها شارع الحمرا في لبنان غير مقبولة، وهي هجمة لا أريد تحميلها لثورة الناس وغضبهم تجاه المصارف، ولكنها كانت لطخة سوداء في جبين أي جهة أو شخص يقوم بتبريرها وتغطيتها، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
عبدالفتاح-البرهان

رئيس السيادة السوداني: احتواء «التمرد» بأقل الخسائر

أكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، اليوم الأربعاء، احتواء التمرد الذي اندلع في قاعدتين في الخرطوم، تابعتين لجهاز المخابرات العامة، بأقل الخسائر، إذ قال البرهان: «تم تشكيل لجنة تحقيق مشتركة من الأجهزة العدلية والقضائية لمعرفة حيثيات التمرد»، مؤكدا العمل لإخراج المواقع العسكرية من المناطق السكنية وضبط انتشار الأسلحة، بعدما شهدته العاصمة أمس، نافيًا رصد محاولة لاقتحام سجن كوبر، حيث يقبع الرئيس المعزول عمر البشير وقادة نظامه السابق، قائلًا: «نريد المحافظة على الفترة الانتقالية إلى حين الوصول إلى الانتخابات»، وفق
المتظاهرون والجيش السوداني

السودان بين الانقلاب والتمرد.. و«قوش» في قفص الاتهام

شهد السوادن تاريخ حافل من الانقلابات على مدار عشرات السنين، فمنذ الاستقلال عام 1956 شهد هذا البلد أكثر من 10 انقلابات، نجح منها 4 انقلابات، وأمس شهد السودان محاولة "تمرد" مخابراتية شهدتها العاصمة السودانية خلال الساعات الماضية، نفذها عناصر مما يعرف بهيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات السودانية. وبعد عدة ساعات من الاشتباكات بين الجيش وعناصر من هيئة العمليات في عدد من مقار الأخيرة، أعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني في خطاب في وقت مبكر اليوم الأربعاء، أن كل مباني المخابرات باتت تحت سيطرة الجيش.
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رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-05

هربا من أردوغان.. تضاعف عدد الأتراك اللاجئين في ألمانيا

كشف تقرير ألمانى رسمى، تضاعف عدد الأتراك الذين قدموا طلبات للجوء فى البلاد منذ حملة القمع التى شنها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بعد محاولة الانقلاب التى يتهم حركة جولن بالوقوف وراءها، وذكرت الإذاعة الألمانية، أن ما مجموعه 11,423 من الأتراك طلبوا اللجوء بألمانيا فى العام الماضى، مقارنة بـ 5,742 فى 2016. وأضاف التقرير، أن الأتراك قدموا أكبر عدد من طلبات اللجوء فى ألمانيا فى 2019 بعد المواطنين السوريين والعراقيين، حيث كانت نسبة 80% من الطلبات من مواطنين أتراك من أصل كردى قبل 2016، بينما بلغت نسبة مقدمى الطلبات من تركيا ممن عرفوا أنفسهم بأنهم أتراك فقط، 50% عام 2019.
اردوغان (3)

كاتب لبناني: أردوغان يرسل ميليشيات إرهابية مسلحة إلى ليبيا

أكد الكاتب الصحفي اللبناني، يحيى أحمد الكعكي، أن إرسال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقوات عسكرية وميليشيات إرهابية مسلحة إلى ليبيا، يأتي في سياق مؤامرة تستهدف إضعاف مصر، وفرض أردوغان لنفسه والمساومة للحصول على ما يريده من غاز البحر المتوسط. وأشار الكاتب، في مقال بعنوان "ليبيا لليبيين" بصحيفة الشرق اللبنانية في عددها الصادر اليوم، إلى أنه في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود السياسية، خصوصا من جانب مصر لمواجهة تداعيات الموقف سعيا لاحتواء الأوضاع في ليبيا في إطار تسوية سياسية شاملة، فإن الرئيس التركي يعمل على تقويض تلك الجهود، عبر إرسال قواته العسكرية وفلول تنظيمي الإخوان وداعش الإرهابيين المهزومين في سوريا.
سعيد قيس

تونس ترفض طلب أردوغان استخدام أراضيها للهجوم على ليبيا

قالت المستشارة الإعلامية لرئيس الجمهورية التونسية، رشيدة النيفر، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب من الرئيس قيس سعيد، أن تكون تونس متعاونة معه في ما يخص نقل عتاد والسماح للقوات التركية بالعبور عبر تونس، جاء ذلك خلال زيارة قام بها أردوغان إلى تونس قبل أسبوعين، ركزت بشكل خاص على الأوضاع في ليبيا بعد إعلان الرئيس التركي أنه سيرسل قوات إلى هناك لمقاتلة الجيش الوطني الليبي الذي يسعى لاستعادة العاصمة طرابلس من الميليشيات المتحالفة مع أنقرة، وفقًا لسكاي نيوز.
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