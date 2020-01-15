الحريري: لن أقبل أن أكون شاهد زور على مهمات مشبوهة

تحرير:وكالات ١٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٢ م

الحريري

دان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، سعد الحريري، أعمال التخريب التي طالت عددا من المصارف في بيروت أمس، مؤكدا أنه لن يقبل أن "يكون شاهد زور على مهمات مشبوهة يمكن أن تخرب البلد"، إذ قال الحريري في تصريحات صحفية له مساء اليوم الأربعاء، إن الهجمة التي تعرض لها شارع الحمرا في لبنان غير مقبولة، وهي هجمة لا أريد تحميلها لثورة الناس وغضبهم تجاه المصارف، ولكنها كانت لطخة سوداء في جبين أي جهة أو شخص يقوم بتبريرها وتغطيتها، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.

وتابع الحريري: «الأمر لا يرتبط بالدفاع عن النظام المصرفي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي يتعرض لحملة اقتلاع معروفة الأهداف، بل يتعلق بهجمة تستهدف بيروت ودورها كعاصمة ومركز اقتصادي معني بأرزاق جميع اللبنانيين».وأضاف: «أنه إذا كان المطلوب تكسير أسواق وأحياء بيروت على صورة ما جرى في الحمرا وعلى صورة