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الحريري: لن أقبل أن أكون شاهد زور على مهمات مشبوهة

تحرير:وكالات ١٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٢ م
الحريري
الحريري
دان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، سعد الحريري، أعمال التخريب التي طالت عددا من المصارف في بيروت أمس، مؤكدا أنه لن يقبل أن "يكون شاهد زور على مهمات مشبوهة يمكن أن تخرب البلد"، إذ قال الحريري في تصريحات صحفية له مساء اليوم الأربعاء، إن الهجمة التي تعرض لها شارع الحمرا في لبنان غير مقبولة، وهي هجمة لا أريد تحميلها لثورة الناس وغضبهم تجاه المصارف، ولكنها كانت لطخة سوداء في جبين أي جهة أو شخص يقوم بتبريرها وتغطيتها، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
وتابع الحريري: «الأمر لا يرتبط بالدفاع عن النظام المصرفي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي يتعرض لحملة اقتلاع معروفة الأهداف، بل يتعلق بهجمة تستهدف بيروت ودورها كعاصمة ومركز اقتصادي معني بأرزاق جميع اللبنانيين».وأضاف: «أنه إذا كان المطلوب تكسير أسواق وأحياء بيروت على صورة ما جرى في الحمرا وعلى صورة
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البرهان-يؤدى-اليمين-الدستورية (2)

البرهان: استقالة مدير المخابرات السودانية قيد النظر

أعلن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، اليوم، أن أبوبكر دمبلاب، مدير المخابرات العامة، تقدم باستقالته بعدما تصدى الجيش لحركة "تمرد" قام بها عناصر في الجهاز، رفضا لخطة لإعادة هيكلته، إذ قال البرهان، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي: «لقد اتصل (دمبلاب) تلفونيا للإبلاغ باستقالته، وطلبنا منه أن يأتي بها مكتوبة، وهي الآن قيد النظر». وكان البرهان قد قال، فجر اليوم: «قدرت القيادة اقتحام المواقع بأقل قوة لإزالة هذا التمرد، الأمور عادت إلى نصابها وجميع المقرات تحت سيطرة القوات المسلحة، احتسبنا شهيدين وأربعة جرحى بينهم ضابطان».
اردوغان (3)

بسبب أردوغان.. إسرائيل تدرج تركيا على قائمة التهديدات

أدرجت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تركيا، لأول مرة، على قائمة التهديدات في تقريرها السنوي للعام 2020، وذلك رغم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين الدولتين، إذ أفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، بأن الاستخبارات العسكرية لا تتوقع اندلاع نزاع مباشر بين تل أبيب وأنقرة في العام الجاري، غير أن تصاعد عدوانية أنشطة تركيا في المنطقة يجعل منها أحد أبرز التهديدات التي يتعين على الجيش الإسرائيلي متابعتها في 2020.
عبدالفتاح-البرهان

رئيس السيادة السوداني: احتواء «التمرد» بأقل الخسائر

أكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، اليوم الأربعاء، احتواء التمرد الذي اندلع في قاعدتين في الخرطوم، تابعتين لجهاز المخابرات العامة، بأقل الخسائر، إذ قال البرهان: «تم تشكيل لجنة تحقيق مشتركة من الأجهزة العدلية والقضائية لمعرفة حيثيات التمرد»، مؤكدا العمل لإخراج المواقع العسكرية من المناطق السكنية وضبط انتشار الأسلحة، بعدما شهدته العاصمة أمس، نافيًا رصد محاولة لاقتحام سجن كوبر، حيث يقبع الرئيس المعزول عمر البشير وقادة نظامه السابق، قائلًا: «نريد المحافظة على الفترة الانتقالية إلى حين الوصول إلى الانتخابات»، وفق
المتظاهرون والجيش السوداني

السودان بين الانقلاب والتمرد.. و«قوش» في قفص الاتهام

شهد السوادن تاريخ حافل من الانقلابات على مدار عشرات السنين، فمنذ الاستقلال عام 1956 شهد هذا البلد أكثر من 10 انقلابات، نجح منها 4 انقلابات، وأمس شهد السودان محاولة "تمرد" مخابراتية شهدتها العاصمة السودانية خلال الساعات الماضية، نفذها عناصر مما يعرف بهيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات السودانية. وبعد عدة ساعات من الاشتباكات بين الجيش وعناصر من هيئة العمليات في عدد من مقار الأخيرة، أعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني في خطاب في وقت مبكر اليوم الأربعاء، أن كل مباني المخابرات باتت تحت سيطرة الجيش.
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التظاهر -في -لبنان (6)

مع بداية العام.. المتظاهرون اللبنانيون يصعدون تحركاتهم

مع بداية العام الجديد 2020، يستعد المحتجون في لبنان لتصعيد تحركاتهم في الشارع، للتأكيد على مطالبهم، وفي مقدمتها تشكيل حكومة مستقلة عن أحزاب السلطة، إذ يأتي هذا التصعيد في وقت عاد الحديث عن إمكانية الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة نهاية الأسبوع، بعد الوعود التي أطلقها الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية بولادة الحكومة قبل نهاية العام. وأقدم المحتجون أمس على قطع عدد من الطرقات الرئيسية في البقاع شرقي البلاد، هذا إلى جانب بعض الطرقات في بيروت. ورغم الطقس الماطر، تحرّك المحتجون صباح الخميس، لإقفال مداخل المرفأ في بيروت وطرابلس شمالا، بحسب سكاي نيوز.
ميشال-عون

عون: مطالب المتظاهرين مشروعة.. وتعطي زخما للتغيير

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن المطالب التي يرفعها المحتجون في الانتفاضة الشعبية التي تشهدها البلاد، مشروعة وتساهم في تحقيق الأهداف الإصلاحية التي يسعى إليها، وتشجع من في الحكم وتعطيهم قوة التغيير، مضيفا أن معدلات الفساد مرتفعة في لبنان، وأن المجموعات الفاسدة متضامنة في ما بينها وتصطنع الخلافات لتغذية الانقسام بين الناس، وهناك أخطاء يرتكبها المحتجون أحيانا في أثناء التعبير عن آرائهم فيما يتعلق بتحديد هوية الفاسدين ومرتكبي جرائم الفساد، الأمر الذي يتطلب من الشباب أن يكونوا أكثر وعيا حتى يتسنى لهم تحديد هدفهم بشكل دقيق.
المتظاهرين- والشرطة -في -لبنان

اعتراضًا على «دياب».. المتظاهرون يقطعون عددا من الطرق في لبنان

احتشد المتظاهرون اللبنانيون في عدد من الميادين والساحات الرئيسية، وفي محيط مقر مجلس النواب بوسط العاصمة بيروت، كما لجأوا إلى قطع عدد من الطرق لاسيما في بعض مناطق بيروت ومدن الشمال اللبناني، وتنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية في مناطق متفرقة من محافظة جبل لبنان، وكذلك في الجنوب لاسيما مدينتي صيدا وصور، إذ ردد المحتجون الهتافات التي تؤكد استمرار الانتفاضة الشعبية حتى رحيل كافة الطبقة السياسية الحاكمة، والاعتراض على تكليف الدكتور حسان دياب برئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة، والمطالبة بإجراء انتخابات نيابية مبكرة.
حسان- دياب (3)

«معي دعم ولن أعتذر».. حسان دياب يعلن رؤيته لحكومة لبنان الجديدة

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف الدكتور حسان دياب، إنه سيعمل على تشكيل حكومة مصغرة من الاختصاصيين (تكنوقراط) المستقلين، تضم نحو 20 وزيرا، مشيرا إلى أنه لم تُطلب منه أو توضع عليه أي شروط من القوى السياسية داخل مجلس النواب، مؤكدا في مؤتمر صحفي عقده من داخل المجلس النيابي، مساء اليوم السبت، في ختام المشاورات النيابية غير الملزمة لتأليف الحكومة الجديدة، أنه وجد تجاوبا كبيرا من جميع النواب والكتل النيابية التي التقاها اليوم، مضيفا: "من يشكل الحكومة هو رئيسها، ولن أعتذر عن عدم التأليف الحكومي".
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