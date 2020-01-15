البرهان: استقالة مدير المخابرات السودانية قيد النظر

تحرير:وكالات ١٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٣٣ م

البرهان

أعلن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، اليوم، أن أبوبكر دمبلاب، مدير المخابرات العامة، تقدم باستقالته بعدما تصدى الجيش لحركة "تمرد" قام بها عناصر في الجهاز، رفضا لخطة لإعادة هيكلته، إذ قال البرهان، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي: «لقد اتصل (دمبلاب) تلفونيا للإبلاغ باستقالته، وطلبنا منه أن يأتي بها مكتوبة، وهي الآن قيد النظر». وكان البرهان قد قال، فجر اليوم: «قدرت القيادة اقتحام المواقع بأقل قوة لإزالة هذا التمرد، الأمور عادت إلى نصابها وجميع المقرات تحت سيطرة القوات المسلحة، احتسبنا شهيدين وأربعة جرحى بينهم ضابطان».

وقال البرهان: «لن نسمح بأن يحدث انقلاب على ثورة الشعب السوداني».واندلع إطلاق نار كثيف أمس الثلاثاء، في قاعدتين في الخرطوم، تابعتين لجهاز المخابرات العامة الذي كان يعرف سابقا بجهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، بعد أن رفض عناصر من الجهاز خطة تتعلق بالتقاعد اقترحتها السلطات الجديدة.وكان خمسة