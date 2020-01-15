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البرهان: استقالة مدير المخابرات السودانية قيد النظر

تحرير:وكالات ١٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٣٣ م
البرهان
البرهان
أعلن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، اليوم، أن أبوبكر دمبلاب، مدير المخابرات العامة، تقدم باستقالته بعدما تصدى الجيش لحركة "تمرد" قام بها عناصر في الجهاز، رفضا لخطة لإعادة هيكلته، إذ قال البرهان، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي: «لقد اتصل (دمبلاب) تلفونيا للإبلاغ باستقالته، وطلبنا منه أن يأتي بها مكتوبة، وهي الآن قيد النظر». وكان البرهان قد قال، فجر اليوم: «قدرت القيادة اقتحام المواقع بأقل قوة لإزالة هذا التمرد، الأمور عادت إلى نصابها وجميع المقرات تحت سيطرة القوات المسلحة، احتسبنا شهيدين وأربعة جرحى بينهم ضابطان».
وقال البرهان: «لن نسمح بأن يحدث انقلاب على ثورة  الشعب السوداني».واندلع إطلاق نار كثيف أمس الثلاثاء، في قاعدتين في الخرطوم، تابعتين لجهاز المخابرات العامة الذي كان يعرف سابقا بجهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، بعد أن رفض عناصر من الجهاز خطة تتعلق بالتقاعد اقترحتها السلطات الجديدة.وكان خمسة
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الحريري: لن أقبل أن أكون شاهد زور على مهمات مشبوهة

دان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، سعد الحريري، أعمال التخريب التي طالت عددا من المصارف في بيروت أمس، مؤكدا أنه لن يقبل أن "يكون شاهد زور على مهمات مشبوهة يمكن أن تخرب البلد"، إذ قال الحريري في تصريحات صحفية له مساء اليوم الأربعاء، إن الهجمة التي تعرض لها شارع الحمرا في لبنان غير مقبولة، وهي هجمة لا أريد تحميلها لثورة الناس وغضبهم تجاه المصارف، ولكنها كانت لطخة سوداء في جبين أي جهة أو شخص يقوم بتبريرها وتغطيتها، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
اردوغان (3)

بسبب أردوغان.. إسرائيل تدرج تركيا على قائمة التهديدات

أدرجت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تركيا، لأول مرة، على قائمة التهديدات في تقريرها السنوي للعام 2020، وذلك رغم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين الدولتين، إذ أفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، بأن الاستخبارات العسكرية لا تتوقع اندلاع نزاع مباشر بين تل أبيب وأنقرة في العام الجاري، غير أن تصاعد عدوانية أنشطة تركيا في المنطقة يجعل منها أحد أبرز التهديدات التي يتعين على الجيش الإسرائيلي متابعتها في 2020.
عبدالفتاح-البرهان

رئيس السيادة السوداني: احتواء «التمرد» بأقل الخسائر

أكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، اليوم الأربعاء، احتواء التمرد الذي اندلع في قاعدتين في الخرطوم، تابعتين لجهاز المخابرات العامة، بأقل الخسائر، إذ قال البرهان: «تم تشكيل لجنة تحقيق مشتركة من الأجهزة العدلية والقضائية لمعرفة حيثيات التمرد»، مؤكدا العمل لإخراج المواقع العسكرية من المناطق السكنية وضبط انتشار الأسلحة، بعدما شهدته العاصمة أمس، نافيًا رصد محاولة لاقتحام سجن كوبر، حيث يقبع الرئيس المعزول عمر البشير وقادة نظامه السابق، قائلًا: «نريد المحافظة على الفترة الانتقالية إلى حين الوصول إلى الانتخابات»، وفق
المتظاهرون والجيش السوداني

السودان بين الانقلاب والتمرد.. و«قوش» في قفص الاتهام

شهد السوادن تاريخ حافل من الانقلابات على مدار عشرات السنين، فمنذ الاستقلال عام 1956 شهد هذا البلد أكثر من 10 انقلابات، نجح منها 4 انقلابات، وأمس شهد السودان محاولة "تمرد" مخابراتية شهدتها العاصمة السودانية خلال الساعات الماضية، نفذها عناصر مما يعرف بهيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات السودانية. وبعد عدة ساعات من الاشتباكات بين الجيش وعناصر من هيئة العمليات في عدد من مقار الأخيرة، أعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني في خطاب في وقت مبكر اليوم الأربعاء، أن كل مباني المخابرات باتت تحت سيطرة الجيش.
اقرأ المزيد من الأخبار
عبدالفتاح-البرهان

رئيس السيادة السوداني: احتواء «التمرد» بأقل الخسائر

أكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، اليوم الأربعاء، احتواء التمرد الذي اندلع في قاعدتين في الخرطوم، تابعتين لجهاز المخابرات العامة، بأقل الخسائر، إذ قال البرهان: «تم تشكيل لجنة تحقيق مشتركة من الأجهزة العدلية والقضائية لمعرفة حيثيات التمرد»، مؤكدا العمل لإخراج المواقع العسكرية من المناطق السكنية وضبط انتشار الأسلحة، بعدما شهدته العاصمة أمس، نافيًا رصد محاولة لاقتحام سجن كوبر، حيث يقبع الرئيس المعزول عمر البشير وقادة نظامه السابق، قائلًا: «نريد المحافظة على الفترة الانتقالية إلى حين الوصول إلى الانتخابات»، وفق
المتظاهرون والجيش السوداني

السودان بين الانقلاب والتمرد.. و«قوش» في قفص الاتهام

شهد السوادن تاريخ حافل من الانقلابات على مدار عشرات السنين، فمنذ الاستقلال عام 1956 شهد هذا البلد أكثر من 10 انقلابات، نجح منها 4 انقلابات، وأمس شهد السودان محاولة "تمرد" مخابراتية شهدتها العاصمة السودانية خلال الساعات الماضية، نفذها عناصر مما يعرف بهيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات السودانية. وبعد عدة ساعات من الاشتباكات بين الجيش وعناصر من هيئة العمليات في عدد من مقار الأخيرة، أعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني في خطاب في وقت مبكر اليوم الأربعاء، أن كل مباني المخابرات باتت تحت سيطرة الجيش.
السودان

النائب العام السوداني يطالب بإعادة هيكلة جهاز المخابرات

طالب النائب العام السوداني، تاج السر على الحبر، برفع الحصانات وتقديم المتهمين للمحكمة عن الجرائم التي ارتكبوها في حق المواطنين، إذ قال النائب العام: «نطالب برفع الحصانات وتقديم المتهمين للمحاكمات عن الجرائم التي ارتكبوها في حق المواطنين»، مشيرًا إلى أن ما حدث من منتسبي جهاز المخابرات العامة المسرحين يشكل جريمة تمرد بكامل أركانها، مؤكدا ضرورة إجراء تحقيقات للكشف عما حدث اليوم وإعادة هيكلة جهاز المخابرات وفقا للوثيقة الدستورية، وفقًا لسبوتنيك.
الجيش-السودانى (2)

الجيش السوداني يسيطر على «مقر المتمردين» في الخرطوم

أعلن الجيش السوداني، مساء الثلاثاء، فرض سيطرته على مقر هيئة العمليات بحي كافوري شمالي الخرطوم، بعد تجدد الاشتباكات مع العناصر المتمردة. وسبق ذلك إرسال الجيش السوداني لدبابات إلى منطقة كافوري شمالي الخرطوم للسيطرة على الأوضاع، بعد إطلاق نار كثيف و"تمرد" عناصر من جهاز المخابرات العامة السوداني ضد خطة إعادة هيكلة، ما أدى إلى إغلاق مطار الخرطوم. واندلع إطلاق النار في قاعدة الرياض القريبة من مطار الخرطوم، وقاعدة بحري شمال العاصمة التابعتين لجهاز المخابرات العامة، الذي كان يعرف سابقا بجهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، وكان مثيرا للجدل خلال عهد الرئيس السابق عمر البشير.
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