تحقيقات موسعة في حادث ميكروباص أطباء المنيا

تحرير:محمد أبو زيد ١٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٦ م

الحادث

تحقيقات موسعة تجريها النيابة العامة في حادث تصادم سيارة ميكروباص على طريق الكريمات قرب منطقة حلوان الذي أسفر عن مصرع طبيبتين والسائق وإصابة 10 آخرين. فيما صرحت النيابة بإشراف المستشار يحيى الزارع، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، بدفن جثامين المتوفين، وأمرت النيابة بفحص مهندسين فنيين من المرور للسيارتين؛ لبيان مدى وجود أعطال بأي منهما، وطلبت تحريات إدارة البحث الجنائي حول سبب الحادث فريقًا من نيابة الصف لمستشفيات الصف و15 مايو والعياط لسماع أقوال المصابين ممن تسمح حالتهم.

فيما تم نقل المتوفين إلى مستشفى 15 مايو وهم دكتورة سماح نبيل، دكتورة رانيا محرم، وسائق السيارة وائل كمال. فيما تم نقل المصابين إلى معهد ناصر وحالتهم حرجة وهم كل من: نورا كمال عبد اللطيف، ونوارة نبيل حمدان، وإيمان عاطف سيف، وراعوس القيس أشعياء، كما تم نقل بعض المصابين من الأطباء إلى مستشفى 15 مايو