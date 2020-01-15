جريمة

تحقيقات موسعة في حادث ميكروباص أطباء المنيا

تحرير:محمد أبو زيد ١٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٦ م
الحادث
الحادث
تحقيقات موسعة تجريها النيابة العامة في حادث تصادم سيارة ميكروباص على طريق الكريمات قرب منطقة حلوان الذي أسفر عن مصرع طبيبتين والسائق وإصابة 10 آخرين. فيما صرحت النيابة بإشراف المستشار يحيى الزارع، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، بدفن جثامين المتوفين، وأمرت النيابة بفحص مهندسين فنيين من المرور للسيارتين؛ لبيان مدى وجود أعطال بأي منهما، وطلبت تحريات إدارة البحث الجنائي حول سبب الحادث فريقًا من نيابة الصف لمستشفيات الصف و15 مايو والعياط لسماع أقوال المصابين ممن تسمح حالتهم.
فيما تم نقل المتوفين إلى مستشفى 15 مايو وهم دكتورة سماح نبيل، دكتورة رانيا محرم، وسائق السيارة وائل كمال. فيما تم نقل المصابين إلى معهد ناصر وحالتهم حرجة وهم كل من: نورا كمال عبد اللطيف، ونوارة نبيل حمدان، وإيمان عاطف سيف، وراعوس القيس أشعياء، كما تم نقل بعض المصابين من الأطباء إلى مستشفى 15 مايو
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النائب- العام- المستشار- حماده -الصاوي

النائب العام: تشكيل فريق تحقيق جديد في قضية ريجيني

التقى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، وفريق التحقيق المصري في قضية وفاة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، اليوم الأربعاء، بعددٍ من المحققين الإيطاليين، ورحب النائب العام بالمحققين الإيطاليين، وأشار إلى تشكيل فريق تحقيق جديد يعكف على دراسة وترتيب أوراق القضية واتخاذ كل إجراءات التحقيق اللازمة، لاستجلاء الحقيقة في حيادية واستقلالية تامة، مؤكدا استمرار وتطوير التعاون القضائي بين النيابة العامة المصرية والنيابة العامة بروما، بغية الوصول إلى الحقيقة بموضوعية وشفافية تامة بعيدا عما يتم تداوله إعلاميا من معلوماتٍ مغلوطة عن القضية.
انقلاب ميكروباص

مصرع وإصابة 13 شخصا في انقلاب ميكروباص يحمل طلاب طب بحلوان

شهد طريق الكريمات قرب منطقة حلوان انقلاب سيارة ميكروباص، يستقلها طلاب بكلية الطب بجامعة المنيا، مما تسبب فى مصرع طالبتين والسائق وإصابة 10 آخرين، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى حلوان باعتبارها أقرب مستشفى إلى مكان الحادث، علاوة على نقل جثماني المتوفيتين إلى مشرحة المستشفى، وانتقل إلى مكان الحادث رجال المرور والنجدة، لرفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور لمنع التكدس، فيما تم نشر تعزيزات أمنية للرقابة على التزام السائقين بالسرعات المقررة على الطرق السريعة.
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انقلاب سيارة بفيصل وضبط 29 حالة تعاطي بالطرق السريعة

شهدت منطقة المساحة فى فيصل، انقلاب سيارة ملاكي، بسبب السرعة الزائدة لقائدها، الذى تعرض لإصابات بالغة من كسور وكدمات وجروح، وتبين أن قائد السيارة شاب فى العقد الثالث من العمر، اختلت عجلة القيادة فى يده، ولم يتمكن من السيطرة عليها وإيقاف السيارة بسبب السرعة المرتفعة التى كان يقود عليها، مما تسبب فى انقلاب السيارة، وعلى الفور تجمهر الأهالي حوله واتصلوا بالإسعاف وتم نقل المصاب إلى مستشفى الهرم باعتبارها الأقرب إلى مكان الحادث، فيما تولى رجال المرور رفع السيارة لتيسير الحركة ومنع التكدس فى تلك المنطقة الكثيفة.
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«الشهم والأندال».. مصرع شاب طارد لصوص أثناء سرقة سيدة بالدقهلية

وقف "محمد" يمارس عمله بـ"الكافتيريا"، لم يقطع لحظات إنشغاله بالعمل سوى صوت لسيدة تثتغيث بالمارة من شابين يستقلان «توكتوك» خطفا حقيبة يدها من أمام شارع العوضي بطلخا، ما دعاه لإستقلال "موتوسيكل"، ومطاردة الشابين، إلا أنه لقي مصرعه دهسا تحت عجلات سيارة ربع نقل. اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مركز طلخا، يفيد بمصرع شاب يدعى «محمد العزيزي»، 31 عاما، مقيم ميت عنتر التابعة لمركز طلخا، إثر دهس سيارة له أثناء مطاردة لصوص سرقوا حقيبة من إحدى السيدات.
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انتحار

انتحار شاب من أعلى كوبري النيل بالمنيا

وقف شاب جامعي أعلى كوبري النيل في مدينة المنيا، وفي لحظات ألقى بنفسه في مياه النيل ليلقى مصرعه غرقا في الوقت الذي لم ينجح فيه الأهالي من إنقاذه وتم انتشال الجثة. تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من قسم شرطة المنيا بعثور أهالي مدينة المنيا على جثة شاب ملقاه بنهر النيل.
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بالأسماء.. تعرف على ضحايا انهيار عقار الإسكندرية

تواصل فرق الإنقاذ ورجال الحماية المدنية، بمديرية أمن الإسكندرية، مجهوداتها للبحث عن جثث عالقة أسفل عقار منطقة العطارين، بوسط محافظة الإسكندرية، وذلك بعد استخراج 5 جثث وأخر مصاب، جراء انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق على مقهى "العمال" بشارع عبد المنعم بدائرة قسم شرطة العطارين، بينما تحرر محضر بالواقعة، فيما تقرر تشكيل لجنة هندسية لبدء معاينة أسباب انهيار العقار والمتسبب في انهياره، وسرعة طلب تحريات المباحث، واستعجال ملف العقار من الحي والاستماع لشهادة أقوال الشهود، وتم نقل المتوفيين إلى مشرحة كوم الدكة والشخص المصاب إلى مستشفى الأميري.
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مصرع 5 أشخاص وإصابة آخر في انهيار عقار بالإسكندرية

لقي 5 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب آخر أثر وقوع حادث انهيار عقار قديم مأهول بالسكان في منطقة العطارين وسط محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الإثنين، وسقط على مقهى أسفله وأودى بحياة 5 من رواد المقهى، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث ورافقتها سيارات الإسعاف ورجال الحماية المدنية، وبدأت عملية استخراج الجثث تباعا بالتزامن مع بدء عملية رفع الأنقاض، ومازالت عملية البحث من قبل رجال الإنقاذ والإسعاف والحماية المدنية عن وجود جثث أخرى أو مصابين تحت الأنقاض مستمرة.
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«علاقة محرمة وجثة».. مسجل خطر يقتل ربة منزل بالسيدة

جثة لفتاة في العقد الثالث من العمر ملفوفة بملاءة سرير وملقاة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لغز تمكن ضباط المباحث من كشف غموضه سريعا، إذ تبين أن المتهم مسجل خطر تربطه بالمجني عليها علاقة غير شرعية. قسم شرطة السيدة زينب تلقى بلاغًا من الأهالى بوجود جثة لفتاة ملفوفة بملاءة سرير وملقاة بأحد الشوارع، انتقل على الفور رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبفحص الجثة تبين وجود كدمات وآثار ضرب بأنحاء متفرقة من الجسد. التحريات دلت أن الجثة لربة منزل، وعلى علاقة غير مشروعة بشاب كانت تتردد عليه في شقته، وأنه مرتكب الواقعة.
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