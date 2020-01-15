أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد: انخفاض الحرارة 6 درجات غدا

١٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٧ م

الأرصاد تعلن طقس الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة غدا الخميس، ليسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، مع سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا: الصغرى العظمى القاهرة 12 18 شبين الكوم 11 18 طنطا 11 17 دمنهور 12 18 الإسكندرية 12 18 بلطيم 12 18 مطروح 11 15 السلوم 10 15 سيوة 10 12 بورسعيد 15 21 دمياط 14 20 الزقازيق 10 20 الإسماعيلية 10 21 السويس 11 21 العريش 10 23 رفح 11 23 رأس سدر 12 20 نخل 05 22 نويبع 15 25 طابا 13