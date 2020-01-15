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أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد: انخفاض الحرارة 6 درجات غدا

١٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٧ م
الأرصاد تعلن طقس الخميس
الأرصاد تعلن طقس الخميس
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة غدا الخميس، ليسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، مع سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة غدا: الصغرى العظمى القاهرة 12 18 شبين الكوم 11 18 طنطا 11 17 دمنهور 12 18 الإسكندرية 12 18 بلطيم 12 18 مطروح 11 15 السلوم 10 15 سيوة 10 12 بورسعيد 15 21 دمياط 14 20 الزقازيق 10 20 الإسماعيلية 10 21 السويس 11 21 العريش 10 23 رفح 11 23 رأس سدر 12 20 نخل 05 22 نويبع 15 25 طابا 13
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طائرة- مصر -للطيران (2)

أول ربط مباشر.. تسيير خط طيران بين القاهرة ودبلن

أعلن سفير جمهورية مصر العربية لدى أيرلندا خالد ثروت، التوصل لاتفاق بين شركة مصر للطيران والسلطات الأيرلندية لتسيير خط طيران مباشر بين القاهرة ودبلن بواقع أربع رحلات أسبوعية أيام الثلاثاء، والخميس، والسبت، والأحد، ابتداءً من 5 /6 /2020، في أول ربط مباشر بين العاصمتين، مشيرا إلى أن السفارة المصرية في دبلن بذلت جهدا متواصلا على مدار السنوات الماضية في التنسيق بين شركة مصر للطيران والسلطات الأيرلندية المعنية للعمل على تدشين هذا الخط، والذي من شأنه تنشيط حركة السياحة الأيرلندية إلى مصر، وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
اختناق- من -الغاز

100 حالة تسمم في 14 يوما بالإسكندرية بسبب الدفايات وسخانات الغاز

يلجأ المواطنون خلال فصل الشتاء إلى استخدام الدفايات للتغلب على برودة الطقس، والاعتماد على سخانات الغاز للحصول على مياه ساخنة، إلا أن مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، حذر المواطنين من استخدام السخانات والدفايات دون التأكد من أنها تعمل بكفاءة كبيرة، والحرص على صيانتها وعدم انسدادها، مع وجود مصادر للتهوية والكشف عنها بصفة دورية عن طريق عمال الصيانة بالشركات المتخصصة، والتأكد من أنها تعمل بكفاءة تامة.
مصطفى-مدبولى

ميكنة وتدريب موظفين.. الحكومة تستعد للانتقال إلى العاصمة الجديدة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمتابعة الإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها بشأن ميكنة العمل بالوزارات والجهات الحكومية مع انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، والعميد توفيق عبد الرحيم ممثلا عن إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

ليست آية قرآنية.. التعليم تحقق مع المسؤول عن امتحان العربي بالبحيرة

رصدت لجنة متابعة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطأ لغويًا في سؤال بامتحان مادة اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي بمحافظة البحيرة، إذ ذكر السؤال عبارة "مصر مهد الحضارة وكنانة الله في أرضه"، مسبوقة بكلمة "قوله تعالى" وهي ليست من آيات القرآن الكريم، وأوضحت الوزارة أنه قد تم تحويل المسؤول عن وضع الامتحان للتحقيق للوقوف على مسئولية الخطأ، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسئول سواء فنيًا أو إداريًا.
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طقس-حار (1)

ارتفاع الحرارة 5 درجات.. الأرصاد تُعلن طقس الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة غدا الأربعاء ليسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد وأمطار على غرب البلاد والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة، وتتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفة تصل لحد الضباب على بعض المناطق. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.
طقس (3)

«الأرصاد» تُعلن موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

يشهد طقس غد السبت حالة من الاستقرار للأحوال الجوية، حيث تنتهي موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بنهاية اليوم الجمعة وحلول الظلام. وترتفع درجات الحرارة غدًا السبت لتسجل القاهرة 18 درجة مئوية، وسط انعدام فرص سقوط الأمطار على جميع الأنحاء، مع سطوع الشمس أغلب أوقات النهار وهدوء تام لحركة الرياح، ويستمر استقرار الطقس لعدة أيام بدءًا من السبت حتى الاثنين المقبل.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (13)

الأرصاد: غدا طقس غير مستقر شديد البرودة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الاثنين طقس غير مستقر حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق وتؤدى إلى اضطراب شديد الملاحة البحرية على البحر المتوسط وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويتكون الصقيع ليلا فى وسط سيناء وشمال الصعيد وأمطار على السواحل الغربية تمتد خفيفة إلى مناطق من الوجه البحرى. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه يتراوح من 3 إلى 4 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية .
أمطار-غزيرة (1)

طقس الغد.. صقيع وأمطار ورياح مثيرة للأتربة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا ويتكون الصقيع ليلا فى وسط سيناء وشمال الصعيد بالإضافة إلى سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الوجه البحرى، ونشاط الرياح الجنوبية الغربية على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.
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