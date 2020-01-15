شيكابالا يقود الزمالك للفوز على الجونة

تحرير:علي الزيني ١٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٨ م

الزمالك

حقق فريق الزمالك فوزًا ثمينًا على نظيره الجونة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب الأخير ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل محمود عبدالرازق شيكابالا هدف التقدم، وأضاف محمد أوناجم الهدف الثاني. الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 24 نقطة في المركز الثالث، بفارق خمس نقاط عن المقاولون العرب، الذي يحتل المركز الثاني، في المقابل تجمد رصيد الجونة عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر، بفارق نقطة عن نادي مصر صاحب المركز الخامس عشر، في جدول ترتيب مسابقة الدوري.

بداية المباراة جاءت سريعة، ونجح الزمالك في تسجيل هدف التقدم عن طريق شيكابالا في الدقيقة الخامسة عشرة بعدما استقبل الكرة وتوغل داخل منطقة الجزاء، وأطلق تسديدة أرضية سكنت شباك محمود الغرباوي. وفي الدقيقة 19 تصدى محمد أبو جبل لفرصة هدف محقق، بعدما انطلق باسم علي وراوغ محمود علاء، وسدد كرة من داخل منطقة