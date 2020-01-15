قصرت في تحقيق الأهداف.. «بوتين» يوافق على استقالة الحكومة

تحرير:وكالات ١٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٥١ م

بوتين

أفادت وكالة "تاس" الإخبارية الروسية، بأن رئيس الوزراء الروسي ديميتري ميدفيديف، تقدم باستقالته للرئيس فلاديمير بوتن، اليوم الأربعاء، لافته إلى أن بوتن شكر ميدفيديف على خدماته، لكنه نوّه إلى أن حكومة رئيس الوزراء قصرت في تحقيق الأهداف المحددة لها. وقالت وسائل الإعلام الروسية، إن بوتن يعتزم تكليف ميدفيديف بمنصب نائب مجلس الأمن الرئاسي، بحسب سكاي نيوز.

وتولى ميدفيديف الصديق المقرب لبوتن، منصب رئاسة الوزراء منذ عام 2012، كما تولى قبلها رئاسة روسيا لمدة أربعة أعوام 2008- 2012.وطلب بوتن من مجلس وزراء ميدفيديف الاستمرار في العمل حتى تشكيل مجلس وزراء جديد.وجاءت استقالة ميدفيديف بعد إلقاء بوتن خطابه السنوي للأمة في وقت سابق الأربعاء.وخلال الخطاب اقترح الرئيس