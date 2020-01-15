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قصرت في تحقيق الأهداف.. «بوتين» يوافق على استقالة الحكومة

تحرير:وكالات ١٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٥١ م
بوتين
بوتين
أفادت وكالة "تاس" الإخبارية الروسية، بأن رئيس الوزراء الروسي ديميتري ميدفيديف، تقدم باستقالته للرئيس فلاديمير بوتن، اليوم الأربعاء، لافته إلى أن بوتن شكر ميدفيديف على خدماته، لكنه نوّه إلى أن حكومة رئيس الوزراء قصرت في تحقيق الأهداف المحددة لها. وقالت وسائل الإعلام الروسية، إن بوتن يعتزم تكليف ميدفيديف بمنصب نائب مجلس الأمن الرئاسي، بحسب سكاي نيوز.
وتولى ميدفيديف الصديق المقرب لبوتن، منصب رئاسة الوزراء منذ عام 2012، كما تولى قبلها رئاسة روسيا لمدة أربعة أعوام 2008- 2012.وطلب بوتن من مجلس وزراء ميدفيديف الاستمرار في العمل حتى تشكيل مجلس وزراء جديد.وجاءت استقالة ميدفيديف بعد إلقاء بوتن خطابه السنوي للأمة في وقت سابق الأربعاء.وخلال الخطاب اقترح الرئيس
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إصابة 7 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة بالعراق

انفجار في مصنع للبتروكيماويات بإسبانيا

وقع انفجار قوي في مصنع للبتروكيماويات مساء اليوم الثلاثاء، في مقاطعة تاراجونا، التابعة للحكم الذاتي في كاتالونيا بإسبانيا، وذلك بحسب بيان لهيئة الحماية المدنية التابعة للعموميات، إذ قالت الهيئة في بيان لها نقلته عنها وسائل إعلام عالمية: «ليس معروفا حاليا ما إذا كان هناك جرحى»، وأوصت الهيئة بأن يبقى السكان المحليون في منازلهم وأن يغلقوا جميع النوافذ والأبواب الخاصة بمنازلهم، ووفقًا للسلطات المحلية، ?تم نشر ثمانية فرق لمكافحة الحرائق لمواجهة الحريق والسيطرة عليه، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
دي-مايو-وسالفيني

إيطاليا: إعلان موعد مؤتمر برلين عن ليبيا خطوة مهمة

أشاد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الثلاثاء، بتحديد موعد مؤتمر برلين في 19 يناير الجاري، موضحا أنه خطوة مهمة لمواجهة الأزمة الليبية. وقال دي مايو في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "إن إعلان موعد مؤتمر برلين في 19 يناير الجاري والذي سيجمع بين الأطراف الفاعلة الرئيسية في الأزمة الليبية هو خبر سار ويمثل خطوة مهمة إلى الأمام في الاتجاه الذي تمنته إيطاليا".
قاسم سليماني

إيران تسعى لمقاضاة أمريكا وترامب على خلفية مقتل سليماني

أفادت وسائل إعلام إيرانية شبه رسمية اليوم الثلاثاء، بأن طهران تعمل على تقديم قضية جنائية ضد الجيش الأمريكي والرئيس دونالد ترامب وحكومته في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية مقتل القائد الإيراني قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية في بغداد. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي - في تصريحات لتلك الوسائل حول مقتل سليماني نقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "ترامب اعترف بنفسه إصدار الأمر لتنفيذ هذا العمل الجنائي، وهذا أقوى دليل يمكن أن تحصل عليه محكمة"، مضيفا: "أنه ليس هناك مجال للشك أن العمل العسكري الأمريكي يعد عملا إرهابيا".
نتنياهو

إسرائيل ردا على كييف: تمجيد قتلة اليهود ليس شأنا داخليا لأي بلد

أصدرت الخارجية الإسرائيلية بيانا ردت فيه على دعوة أوكرانيا لإسرائيل للامتناع عن التدخل في شؤونها، بعد مسيرة مشاعل نظمت في كييف تمجيدا لزعيم القوميين الأوكرانيين، ستيبان بانديرا. وقالت الوزارة الإسرائيلية، في بيان، إن "الأشخاص المسؤولين عن مقتل اليهود أثناء الهولوكوست وأعمال العنف ضدهم، وكذلك دعاة معاداة السامية من مفكري الحركة القومية الأوكرانية، أصبحوا مؤخرا موضع تمجيد علني في أوكرانيا. وردا على ذلك وعلى منشورات في الصحافة الأوكرانية، تعرب وزارة الخارجية الإسرائيلية عن إدانتها لهذه الظواهر، بحسب "روسيا اليوم".
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بوتين: المقاتلون الروس في ليبيا لا يمثلون دولتنا

نفى الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، أي علاقة للدولة الروسية بالمرتزقة التابعين لشركة فانجر، الذين يقاتلون في ليبيا، قائلا: "إنه إذا كان هناك مثل هؤلاء فإنهم لا يمثلون الدولة الروسية ولا تمولهم الدولة"، وجاء ذلك في أعقاب تقارير إعلامية، تفيد بمشاركة متعاقدين عسكريين روس سرا في دعم القوات الروسية في سوريا وأوكرانيا، وتقوم بتشغيل المتعاقدين شركة خاصة معروفة باسم فاجنر معظم أفرادها من الجنود السابقين، بحسب رويترز.
-سيرجي-لافروف

روسيا: الضربات الأمريكية على مواقع سوريا والعراق غير مقبولة

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الضربات الأمريكية على مواقع في غرب العراق وشرق سوريا غير مقبولة. وأعربت الوزارة في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الإثنين، عن قلق موسكو الشديد إزاء "تبادل الضربات" بين "كتائب حزب الله" العراقي ووحدات القوات الأمريكية المتمركزة في أراضي العراق. واعتبرت أن هذه التصرفات غير مقبولة وضارة، داعية جميع الأطراف إلى الامتناع عن خطوات جديدة من شأنها زعزعة الوضع العسكري والسياسي في العراق وسوريا ودول جوارهما بشكل حاد.
السيسى-والرئيس-الروسى-بوتن-فى-الصين

السيسي يؤكد تطلع مصر لتعميق العلاقات مع روسيا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطلع مصر لتعميق العلاقات المصرية الروسية في المجالات كافة. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس السيسي اليوم الجمعة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في تصريح اليوم، إن الرئيس السيسي أشاد بالمشروعات التنموية الهامة التى يتعاون البلدان في تنفيذها بمصر، ومن بينها مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس.
بوتين (3)

بوتين: روسيا متمسكة بإبرام اتفاق الغاز مع أوكرانيا

أكد الرئيس فلاديمير بوتين، تمسك بلاده بإبرام اتفاق الغاز مع أوكرانيا، مشددا على أن الاتفاقات يجب أن تكون مقبولة للطرفين وغير محفوفة بالمخاطر. وقال بوتين، في تصريح نقلته قناة "روسيا اليوم" اليوم: "سنسعى جاهدين لتحقيق ذلك، لكن شروط الاتفاق يجب أن تكون مقبولة للطرفين، دون خلق أي مخاطر للجانبين"، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن التوقيع على اتفاق ترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا.
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