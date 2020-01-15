صحيفة نمساوية تكشف تفاصيل صفقة مهاجم الأهلي الجديد

تحرير:علي الزيني ١٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٤ م

أليو بادجي

أكدت صحيفة كورير النمساوية أن أليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوي، أصبح قريبا من الأهلي بعد اتفاق جميع الأطراف على تفاصيل الصفقة، موضحه أن الأحمر يريد تقديم لاعبه الجديد البالغ 23 عامًا للجماهير قبل نهاية الأسبوع الجاري، وسيكون الفحص الطبي هو الجزء الأخير من أجل إتمام التعاقد وتوديع جماهير الفريق النمساوي. وذكرت الصحيفة أن المفاوضات بين مسئولي النادي الأهلي ونظرائهم في رابيد فيينا استغرقت وقتًا طويلا حتى تم إقناع الأهلي بدفع أكثر من مليون يورو في اللاعب.

وأكدت الصحيفة النمساوية أن اللاعب السنغالي سيحصل على مليون دولار راتبًا سنويًّا مع الأهلي، خلال مدة التعاقد. وسبق أن اعترض اللاعب على عدم اعتماد المدير الفني على خدماته بشكل أساسي مقابل مشاركة فونتاس والعائد من الإصابة كيتاجاوا. وظهرت خلال الأيام الماضية عدد من الأسماء التي تفاوض معهم الأهلي، أبرزهم