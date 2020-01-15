رياضة

صحيفة نمساوية تكشف تفاصيل صفقة مهاجم الأهلي الجديد

تحرير:علي الزيني ١٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٤ م
أليو بادجي
أليو بادجي
أكدت صحيفة كورير النمساوية أن أليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوي، أصبح قريبا من الأهلي بعد اتفاق جميع الأطراف على تفاصيل الصفقة، موضحه أن الأحمر يريد تقديم لاعبه الجديد البالغ 23 عامًا للجماهير قبل نهاية الأسبوع الجاري، وسيكون الفحص الطبي هو الجزء الأخير من أجل إتمام التعاقد وتوديع جماهير الفريق النمساوي. وذكرت الصحيفة أن المفاوضات بين مسئولي النادي الأهلي ونظرائهم في رابيد فيينا استغرقت وقتًا طويلا حتى تم إقناع الأهلي بدفع أكثر من مليون يورو في اللاعب.
وأكدت الصحيفة النمساوية أن اللاعب السنغالي سيحصل على مليون دولار راتبًا سنويًّا مع الأهلي، خلال مدة التعاقد. وسبق أن اعترض اللاعب على عدم اعتماد المدير الفني على خدماته بشكل أساسي مقابل مشاركة فونتاس والعائد من الإصابة كيتاجاوا. وظهرت خلال الأيام الماضية عدد من الأسماء التي تفاوض معهم الأهلي، أبرزهم
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الأهلى- وطنطا (3)

كهربا يقود الأهلي لاكتساح طنطا في الدوري

حقق فريق الأهلي، فوزًا كبيرًا على نظيره طنطا، بخمسة أهداف دون مقابل، في المباراة، التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد القاهرة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز. سجل حسين الشحات هدف التقدم، وأضاف كهربا الهدف الثاني، وأحمد الشيخ الهدف الثالث، وعزز مروان محسن بهدف رابع، واختتم كهربا خماسية الأحمر. الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 33 نقطة في صدارة جدول ترتيب البطولة، بفارق أربع نقاط عن المقاولون العرب، الذي يحتل المركز الثاني، ولعب مباراتين أكثر، في المقابل تجمد رصيد طنطا عند عشر نقاط في المركز السابع عشر.
الزمالك- والجونة (1)

شيكابالا يقود الزمالك للفوز على الجونة

حقق فريق الزمالك فوزًا ثمينًا على نظيره الجونة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب الأخير ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل محمود عبدالرازق شيكابالا هدف التقدم، وأضاف محمد أوناجم الهدف الثاني. الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 24 نقطة في المركز الثالث، بفارق خمس نقاط عن المقاولون العرب، الذي يحتل المركز الثاني، في المقابل تجمد رصيد الجونة عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر، بفارق نقطة عن نادي مصر صاحب المركز الخامس عشر، في جدول ترتيب مسابقة الدوري.
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (9)

اتحاد الكرة يعلن تفاصيل موقعة السوبر

وجه محمد فضل عضو اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الشكر لمجلس أبوظبي الرياضي ولشركة برزنتيشن على مساندة "للجبلاية" في تنظيم السوبر المصري، حيث يلتقي الأهلي والزمالك في السوبر يوم 20 فبراير المقبل بالإمارات، وعقد اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بتوقيع عقود السوبر، بأحد الفنادق بالقاهرة. وأضاف فضل في المؤتمر الصحفي أنه اختار ملعب محمد بن زايد والذى يسع إلى 37 ألف متفرج لاستضافة اللقاء، مشيرا إلى أنه من أفضل الملاعب في العالم، وأكد فضل تطبيق تقنية الفيديو في المباراة مشيرا إلى إقامة احتفالية خاصة بالسوبر بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.
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الأهلى -واف -سي -مصر (6)

مروان محسن يقود تشكيل الأهلي المتوقع أمام طنطا

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة طنطا مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الـ13 من مسابقة الدوري المصري الممتاز. ويخوض الأهلي هذه المباراة ويطمح في مواصلة سلسلة انتصاراته في المسابقة المحلية ليصل للفوز رقم 11 على التوالي حيث خاض المارد الأحمر 10 مباريات فاز في جميعهم، سجل 28 هدفًا وتلقت شباكه هدفين فقط، متصدرًا جدول ترتيب الدوري العام برصيد 30 نقطة.
الأهلي- يفوز -على -إف- سي -مصر (4)

الأهلي يسعى لمواصلة سلسلة الانتصارات أمام طنطا

يستضيف النادي الأهلي، نظيره طنطا مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الـ13 من مسابقة الدوري الممتاز. ويخوض الأهلي هذه المباراة ويطمح في مواصلة سلسلة انتصاراته في المسابقة المحلية ليصل للفوز رقم 11 على التوالي حيث خاض المارد الأحمر 10 مباريات فاز في جميعهم، سجل 28 هدفًا وتلقت شباكه هدفين فقط، متصدرًا جدول ترتيب الدوري العام برصيد 30 نقطة. ويأمل الأهلي لمصالحة جماهيره خاصة بعد أن تعادل المارد الأحمر أمام بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي بهدفا لكلا منهما ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
أليو بادجي

وكيل أليو بادجي: المقابل المادي يحسم انتقاله للأهلي

كشف إيفو تشي وكيل اللاعب السنغالي أليو بادجي، مهاجم فريق رابيد فيينا النمساوي، عن وجود مفاوضات مع الأهلي من أجل الحصول على خدمات اللاعب، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وقال تشي في تصريحات صحفية مساء اليوم الثلاثاء، أن الأهلي تواصل معه خلال الأيام الماضية، بشأن ضم أليو من رابيد فيينا، لكن اللاعب يريد الاستمرار في أوروبا، وما يزيد الأمر صعوبة، أن الأهلي فريق كبير في إفريقيا وبالتالي العودة منه لأوروبا لن تكون سهلة لأن الأهلي سيطلب أرقاما كبيرة في حال وصول عروض أوروبية للاعب.
حسين الشحات

قائمة الأهلي.. عودة الشحات وياسر واستمرار غياب جمعة

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة طنطا التي تقام في السابعة والنصف مساء غد الأربعاء على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز. وشهدت قائمة الأهلي تواجد ياسر إبراهيم بعد تعافيه من الإصابة وجاهزيته الفنية، وعودة حسين الشحات بعد تعافيه من آلام العضلة الضامة، بالإضافة لتواجد محمود وحيد الذي تعافى من كدمة في مشط القدم.
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