أحمد موسى: «قادر 2020» جعلت وزير دفاع تركيا مرشد سياحي

تحرير:محمد فتحي ١٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٤ م

أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن العالم فوجئ بالقدرة القتالية العالية للجيش المصري التي ظهرت بوضوح في مناورة قادر 2020، مشيرا إلى أن أجهزة الاستخبارات العالمية تحلل قوة الجيش خلال المناورة، قائلًا: «لك أن تفخر بجيشنا العظيم وأبطال مصر». وقال «موسى»، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء: «إن المناورة جعلت وزير دفاع تركيا يتحول إلى مرشد سياحي وأستاذ في الجغرافيا»، معقبا ساخرًا: «جالوا هلاوس».

وكشفت المؤسسة العسكرية في وقت سابق، عن تنفيذ القوات المسلحة المصرية مناورة عسكرية بمشاركة الأسلحة المنضمة حديثا للقوات المسلحة، وهي المناورة الثالثه من نوعها منذ اندلاع فتيل التصعيد العسكري في المنطقة، وحملت اسم كودي (قادر 2020)، وتم تنفيذها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.وأوضح بيان عسكري، أن