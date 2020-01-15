سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

أحمد موسى: «قادر 2020» جعلت وزير دفاع تركيا مرشد سياحي

تحرير:محمد فتحي ١٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٤ م
أحمد موسى
أحمد موسى
قال الإعلامي أحمد موسى، إن العالم فوجئ بالقدرة القتالية العالية للجيش المصري التي ظهرت بوضوح في مناورة قادر 2020، مشيرا إلى أن أجهزة الاستخبارات العالمية تحلل قوة الجيش خلال المناورة، قائلًا: «لك أن تفخر بجيشنا العظيم وأبطال مصر». وقال «موسى»، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء: «إن المناورة جعلت وزير دفاع تركيا يتحول إلى مرشد سياحي وأستاذ في الجغرافيا»، معقبا ساخرًا: «جالوا هلاوس».
وكشفت المؤسسة العسكرية في وقت سابق، عن تنفيذ القوات المسلحة المصرية مناورة عسكرية بمشاركة الأسلحة المنضمة حديثا للقوات المسلحة، وهي المناورة الثالثه من نوعها منذ اندلاع فتيل التصعيد العسكري في المنطقة، وحملت اسم كودي (قادر 2020)، وتم تنفيذها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.وأوضح بيان عسكري، أن
اقرأ المزيد
وحيد -حامد (3)

وحيد حامد: التحرش من ثقافة الرعاع وتصرفات بهيمية

قال الكاتب الكبير وحيد حامد، إن جوهر الدين الأساسي هو الأخلاق والتربية، وهذا هو ما يصنع الإنسان المتحضر، مؤكدًا أن التحرش من ثقافة الرعاع، ومن التصرفات البهيمية غير المسئولة، مؤكدًا أن هذه الثقافات والتصرفات جديدة على المصريين. وأضاف «حامد»، خلال حواره مع برنامج «حديث المساء»، المذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الأربعاء، أن التحرش له أسباب كثيرة جدًا، أهمها التدين غير حقيقي، قائلًا: «عيب، إحنا مجتمع محافظ، أنا مش عارف إيه إللي جرا للمجتمع المصري».
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (8)

أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد: انخفاض الحرارة 6 درجات غدا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة غدا الخميس، ليسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، مع سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.
طائرة- مصر -للطيران (2)

أول ربط مباشر.. تسيير خط طيران بين القاهرة ودبلن

أعلن سفير جمهورية مصر العربية لدى أيرلندا خالد ثروت، التوصل لاتفاق بين شركة مصر للطيران والسلطات الأيرلندية لتسيير خط طيران مباشر بين القاهرة ودبلن بواقع أربع رحلات أسبوعية أيام الثلاثاء، والخميس، والسبت، والأحد، ابتداءً من 5 /6 /2020، في أول ربط مباشر بين العاصمتين، مشيرا إلى أن السفارة المصرية في دبلن بذلت جهدا متواصلا على مدار السنوات الماضية في التنسيق بين شركة مصر للطيران والسلطات الأيرلندية المعنية للعمل على تدشين هذا الخط، والذي من شأنه تنشيط حركة السياحة الأيرلندية إلى مصر، وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
اختناق- من -الغاز

100 حالة تسمم في 14 يوما بالإسكندرية بسبب الدفايات وسخانات الغاز

يلجأ المواطنون خلال فصل الشتاء إلى استخدام الدفايات للتغلب على برودة الطقس، والاعتماد على سخانات الغاز للحصول على مياه ساخنة، إلا أن مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، حذر المواطنين من استخدام السخانات والدفايات دون التأكد من أنها تعمل بكفاءة كبيرة، والحرص على صيانتها وعدم انسدادها، مع وجود مصادر للتهوية والكشف عنها بصفة دورية عن طريق عمال الصيانة بالشركات المتخصصة، والتأكد من أنها تعمل بكفاءة تامة.
اقرأ المزيد من الأخبار
مناورة قادر 2020

أنشطة قتالية وتدعيم.. تشكيلات الجيش المصري تواصل الفتح الاستراتيجي

تتواصل أعمال المناورة قادر 2020 بتحركات مكثفة لوحدات وتشكيلات الجيوش والمناطق بريا فى إطار تنفيذ الأنشطة التدريبية للمناورة، حيث نفذت عناصر من الجيشين الثانى والثالث الميدانيين والمنطقتين المركزية والجنوبية عددا من الأنشطة القتالية بالتعاون مع كافة الأفرع الرئيسية وأجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة. وركزت الأنشطة القتالية علي عمليات مكافحة الاٍرهاب ومداهمة البؤر والأوكار الإرهابية وكذلك أعمال تأمين المرافق الحيوية والمصالح الاقتصادية وامتدت العمليات لتغطي محافظات الدلتا وشمال وجنوب سيناء ومدن القناة والبحر الأحمر.
القوات- المسلحة- المصرية (1)

«قادر 2020».. مناورة عسكرية شاملة لحماية مقدرات وثروات الوطن

«إن شاء الله جيشنا قادر على حماية مقدرات الوطن»، هكذا جاءت الرسالة الثالثة من جيش مصر العظيم لكل من يلوح بذراع القوة والبلطجة السياسية، إذ كشفت المؤسسة العسكرية قبل قليل، عن تنفيذ القوات المسلحة المصرية مناورة عسكرية بمشاركة الأسلحة المنضمة حديثا للقوات المسلحة، وهي المناورة الثالثه من نوعها منذ اندلاع فتيل التصعيد العسكري في المنطقة، وحملت اسم كودي (قادر 2020)، وتم تنفيذها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.
احمد -موسى

أحمد موسى: أردوغان يسعى لنشر «الجرب» في العالم

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الاقتصاد التركي يشهد انهيارًا كبيرًا وبدأت الأوبئة تنتشر في كافة أنحاء البلاد كون أردوغان يحصل على أموال بلاده، وأصبح يمول بها الإرهابيين، موضحًا: «أردوغان مش فاضي يشوف صحة ومصالح الناس». وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، أن مرض الجرب يضرب المدن التركية وينتشر في مختلف أنحاء الدولة، وهناك تسليط ضوء عليه في صحف تركية وعربية ومصرية، حيث حذرت تلك الصحف من انتشار الجرب في تركيا.
اردوغان والسراج - ليبيا

من يدفع فاتورة التدخل التركي في ليبيا؟

تصر تركيا على الاستمرار في التدخل بالشأن الليبي بكافة الأشكال، ويبدو أن دافع أنقرة إلى المبادرة بالتحرك في ليبيا هو تطلعها للحصول على صفقات من الدولة الغنية بالنفط، وإحياء عقود عمل كانت جمدت بعد الإطاحة بالرئيس الليبي الراحل معمر القذافي. يأتي الإصرار التركي على هذا التدخل في الوقت الذي دخلت مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري بين تركيا وليبيا التي تم توقعيها مؤخرا بين الجانبين، حيز التنفيذ، بعد نشرها في الجريدة الرسمية التركية أول أمس الخميس.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]