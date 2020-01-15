الداخلية: ضبط لجنة إلكترونية تركية في باب اللوق

تحرير:محمد أبو زيد ١٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٥ م

لجنة اليكترونية بدعم تركيا

أعلنت وزارة الداخلية، عن ضبط لجنة إلكترونية تركية في إحدى الشقق بمنطقة باب اللوق. ورصد قطاع الأمن الوطني إضطلاع إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية بإتخاذ إحدى الشقق بمنطقة باب اللوق كمركز لنشاطها المناوئ تحت غطاء شركة (سيتا) للدراسات التي أسستها جماعة الإخوان الإرهابية، بدعم من دولة تركيا، من خلال إعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والإقتصادية والأمنية والحقوقية وإرسالها لمقر الوكالة بتركيا بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والخارجي.

أكدت المعلومات تولي التركي أيدوغان عثمان قالا بلك، (هارب) وبعض العناصر التركية والإخوانية إدارة مقر اللجنة الإلكترونية بالبلاد. تم عقب إستئذان نيابة أمن الدولة العليا إستهداف المقر المشار إليه، حيث أمكن ضبط كلاً من: «التركي حلمي مؤمن مصطفى بلجي، المدير المالي، والإخواني حسين عبدالفتاح محمد عباس،