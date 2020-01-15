جريمة

الداخلية: ضبط لجنة إلكترونية تركية في باب اللوق

تحرير:محمد أبو زيد ١٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٥ م
لجنة اليكترونية بدعم تركيا
لجنة اليكترونية بدعم تركيا
أعلنت وزارة الداخلية، عن ضبط لجنة إلكترونية تركية في إحدى الشقق بمنطقة باب اللوق. ورصد قطاع الأمن الوطني إضطلاع إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية بإتخاذ إحدى الشقق بمنطقة باب اللوق كمركز لنشاطها المناوئ تحت غطاء شركة (سيتا) للدراسات التي أسستها جماعة الإخوان الإرهابية، بدعم من دولة تركيا، من خلال إعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والإقتصادية والأمنية والحقوقية وإرسالها لمقر الوكالة بتركيا بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والخارجي.
أكدت المعلومات تولي التركي أيدوغان عثمان قالا بلك، (هارب) وبعض العناصر التركية والإخوانية إدارة مقر اللجنة الإلكترونية بالبلاد. تم عقب إستئذان نيابة أمن الدولة العليا إستهداف المقر المشار إليه، حيث أمكن ضبط كلاً من: «التركي حلمي مؤمن مصطفى بلجي، المدير المالي، والإخواني حسين عبدالفتاح محمد عباس،
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تحقيقات موسعة في حادث ميكروباص أطباء المنيا

تحقيقات موسعة تجريها النيابة العامة في حادث تصادم سيارة ميكروباص على طريق الكريمات قرب منطقة حلوان الذي أسفر عن مصرع طبيبتين والسائق وإصابة 10 آخرين. فيما صرحت النيابة بإشراف المستشار يحيى الزارع، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، بدفن جثامين المتوفين، وأمرت النيابة بفحص مهندسين فنيين من المرور للسيارتين؛ لبيان مدى وجود أعطال بأي منهما، وطلبت تحريات إدارة البحث الجنائي حول سبب الحادث فريقًا من نيابة الصف لمستشفيات الصف و15 مايو والعياط لسماع أقوال المصابين ممن تسمح حالتهم.
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النائب العام: تشكيل فريق تحقيق جديد في قضية ريجيني

التقى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، وفريق التحقيق المصري في قضية وفاة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، اليوم الأربعاء، بعددٍ من المحققين الإيطاليين، ورحب النائب العام بالمحققين الإيطاليين، وأشار إلى تشكيل فريق تحقيق جديد يعكف على دراسة وترتيب أوراق القضية واتخاذ كل إجراءات التحقيق اللازمة، لاستجلاء الحقيقة في حيادية واستقلالية تامة، مؤكدا استمرار وتطوير التعاون القضائي بين النيابة العامة المصرية والنيابة العامة بروما، بغية الوصول إلى الحقيقة بموضوعية وشفافية تامة بعيدا عما يتم تداوله إعلاميا من معلوماتٍ مغلوطة عن القضية.
انقلاب ميكروباص

مصرع وإصابة 13 شخصا في انقلاب ميكروباص يحمل طلاب طب بحلوان

شهد طريق الكريمات قرب منطقة حلوان انقلاب سيارة ميكروباص، يستقلها طلاب بكلية الطب بجامعة المنيا، مما تسبب فى مصرع طالبتين والسائق وإصابة 10 آخرين، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى حلوان باعتبارها أقرب مستشفى إلى مكان الحادث، علاوة على نقل جثماني المتوفيتين إلى مشرحة المستشفى، وانتقل إلى مكان الحادث رجال المرور والنجدة، لرفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور لمنع التكدس، فيما تم نشر تعزيزات أمنية للرقابة على التزام السائقين بالسرعات المقررة على الطرق السريعة.
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انقلاب سيارة بفيصل وضبط 29 حالة تعاطي بالطرق السريعة

شهدت منطقة المساحة فى فيصل، انقلاب سيارة ملاكي، بسبب السرعة الزائدة لقائدها، الذى تعرض لإصابات بالغة من كسور وكدمات وجروح، وتبين أن قائد السيارة شاب فى العقد الثالث من العمر، اختلت عجلة القيادة فى يده، ولم يتمكن من السيطرة عليها وإيقاف السيارة بسبب السرعة المرتفعة التى كان يقود عليها، مما تسبب فى انقلاب السيارة، وعلى الفور تجمهر الأهالي حوله واتصلوا بالإسعاف وتم نقل المصاب إلى مستشفى الهرم باعتبارها الأقرب إلى مكان الحادث، فيما تولى رجال المرور رفع السيارة لتيسير الحركة ومنع التكدس فى تلك المنطقة الكثيفة.
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تفاح بالحشيش.. إحباط تهريب مخدرات بـ45 مليون (فيديو)

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية وتوجيهات اللواء محمود توفيق بمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط تجار وحائزى المواد المخدرة، وجه ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضربة موجعة لمروجي المواد المخدرة وتحديدا الحشيش بعد إحباط محاولة تهريب 3060 طربة لمخدر الحشيش داخل البلاد. تحريات ومعلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات أكدت وصول حاوية قادمة من ميناء بأحد الدول العربية إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد مشمولها المستندي تفاح لصالح إحدي الشركات، وأن الحاوية بداخلها شحنة كبيرة من مخدر الحشيش.
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ضبط عاطل بحوزته 40 ألف قرص تامول في البحيرة (فيديو)

ضربات أمنية ناجحة، استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تصنيعها وترويجها، حيث نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من القبض على "عاطل"، له معلومات جنائية مسجلة، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ، تخصص نشاطه فى مجال الاتجار بالأقراص المخدرة بكميات كبيرة، وترويجها على عملائه، مُتخذا من دائرة مركز شرطة كفر الدوار مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
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إحباط تهريب 3 أطنان بانجو وضبط كوكايين بـ7 ملايين جنيه

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في القبض على عنصرين إجراميين تخصصا فى الاتجار بمخدر الكوكايين وترويجه على عملائهما بكميات كبيرة وعلى نطاق واسع، متخذين من دائرة قسم شرطة الحمام بمديرية أمن مطروح، مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وهما عاطلين، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الحمام بمطروح، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، تم ضبطهما فى كمين بدائرة قسم شرطة الحمام، وبحوزتهما كمية من مخدر الكوكايين وزنت 3 كيلو جرام، مبلغ مالي، و2 هاتف محمول.
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بسبب الأمطار.. مصرع طالب هندسة صعقا بالكهرباء بالدقهلية

لم يكن يتخيل طالب كلية الهندسة، أن ملامسته عمود إنارة بالشارع ستنهي حياته صعقًا بالكهرباء، نتيجة هطول الأمطار الغزيرة، قبل أن يتلقى اللواء فاضل عمارة مدير امن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بني عبيد، بمصرع شاب بمنطقة ميزانية ميت فارس التابعة لمركز بنى عبيد بالدقهلية.
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