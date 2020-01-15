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الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع داخل قطاع غزة

تحرير:وكالات ١٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٣ م
قصف غزة-أرشيفية
قصف غزة-أرشيفية
قصف الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، عدة مواقع داخل قطاع غزة، وذلك ردًا على إطلاق عدة صواريخ على المناطق الحدودية في جنوب إسرائيل في وقت سابق، وذلك وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها قبل قليل. وفي وقت سابق، أطلقت 3 صواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات إسرائيلية، إذ اعترضت بطارية «القبة الحديدية» صاروخين منها على إثر ذلك، أطلقت صفارات الإنذار في مستوطنات محيطة بقطاع غزة، بينما سادت حالة من الذعر في صفوف سكان إحدى المستوطنات الحدودية..
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان له: "تم تفعيل صافرات الإنذار في منطقة ياد مردخاي بعد الحديث عن رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".وأضاف أدرعي: "ردا على الاعتداء الصاروخي من القطاع قصفت دبابة قبل قليل موقعين عسكريين تابعين لمنظمة حماس في شمال قطاع غزة، وذلك
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المظاهرات- في- لبنان (7)

إطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في بيروت

أصيب عددًا من المتظاهرين، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهاتهم مع قوات الأمن اللبنانية أمام ثكنة الحلو في العاصمة بيروت، ما دعا قوات الأمن إطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين لتفريقهم، وذلك بحسب ما ذكرته سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل لها قبل قليل. وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، سعد الحريري، قد أدان في وقت سابق، أعمال التخريب التي طالت عددا من المصارف في بيروت أمس، مؤكدا أنه لن يقبل أن "يكون شاهد زور على مهمات مشبوهة يمكن أن تخرب البلاد".
البرهان-يؤدى-اليمين-الدستورية (2)

البرهان: استقالة مدير المخابرات السودانية قيد النظر

أعلن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، اليوم، أن أبوبكر دمبلاب، مدير المخابرات العامة، تقدم باستقالته بعدما تصدى الجيش لحركة "تمرد" قام بها عناصر في الجهاز، رفضا لخطة لإعادة هيكلته، إذ قال البرهان، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي: «لقد اتصل (دمبلاب) تلفونيا للإبلاغ باستقالته، وطلبنا منه أن يأتي بها مكتوبة، وهي الآن قيد النظر». وكان البرهان قد قال، فجر اليوم: «قدرت القيادة اقتحام المواقع بأقل قوة لإزالة هذا التمرد، الأمور عادت إلى نصابها وجميع المقرات تحت سيطرة القوات المسلحة، احتسبنا شهيدين وأربعة جرحى بينهم ضابطان».
الحريري

الحريري: لن أقبل أن أكون شاهد زور على مهمات مشبوهة

دان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، سعد الحريري، أعمال التخريب التي طالت عددا من المصارف في بيروت أمس، مؤكدا أنه لن يقبل أن "يكون شاهد زور على مهمات مشبوهة يمكن أن تخرب البلد"، إذ قال الحريري في تصريحات صحفية له مساء اليوم الأربعاء، إن الهجمة التي تعرض لها شارع الحمرا في لبنان غير مقبولة، وهي هجمة لا أريد تحميلها لثورة الناس وغضبهم تجاه المصارف، ولكنها كانت لطخة سوداء في جبين أي جهة أو شخص يقوم بتبريرها وتغطيتها، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
اردوغان (3)

بسبب أردوغان.. إسرائيل تدرج تركيا على قائمة التهديدات

أدرجت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تركيا، لأول مرة، على قائمة التهديدات في تقريرها السنوي للعام 2020، وذلك رغم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين الدولتين، إذ أفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، بأن الاستخبارات العسكرية لا تتوقع اندلاع نزاع مباشر بين تل أبيب وأنقرة في العام الجاري، غير أن تصاعد عدوانية أنشطة تركيا في المنطقة يجعل منها أحد أبرز التهديدات التي يتعين على الجيش الإسرائيلي متابعتها في 2020.
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اردوغان (3)

بسبب أردوغان.. إسرائيل تدرج تركيا على قائمة التهديدات

أدرجت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تركيا، لأول مرة، على قائمة التهديدات في تقريرها السنوي للعام 2020، وذلك رغم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين الدولتين، إذ أفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، بأن الاستخبارات العسكرية لا تتوقع اندلاع نزاع مباشر بين تل أبيب وأنقرة في العام الجاري، غير أن تصاعد عدوانية أنشطة تركيا في المنطقة يجعل منها أحد أبرز التهديدات التي يتعين على الجيش الإسرائيلي متابعتها في 2020.
الغاز

تفاصيل بدء ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر

صرح مصدر مسؤول بالشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، بأن مصر عبر خط الأنابيب المملوك لشركة غاز الشرق سوف تبدأ تلقي 200 مليون قدم مكعب يوميًّا من الغاز الإسرائيلي لمدة 6 أشهر، ثم يتم زيادتها إلى 450 مليون قدم مكعب يوميًّا. وأضاف المسئول فى تصريحات خاصة "التحرير"، أنه بعد مرور عامين ونصف من بدء توريد 450 مليون قدم مكعب يوميًّا سترتفع الكميات إلى 600 مليون قدم مكعب يوميًّا لمدة تنفيذ الاتفاق. وبموجب الاتفاق، تشتري شركة دولفينوس القابضة 85 مليار متر مكعب من الغاز بقيمة 19.5 مليار دولار من حقلي لوثيان وتمار الإسرائيليين على مدى 15 عامًا.
خط الغاز بين الأردن وإسرائيل

مصر تعلن بدء إستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل

أعلن وزير البترول طارق الملا ونظيره الإسرائيلي يوفال شتاينس، عن البدء رسميا في استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل، وهو ما يأتي بعد عامين من توقيع البلدين اتفاقية تصدير الغاز بقيمة 15 مليار دولار. وتنص الاتفاقية، التي وقعت في فبراير 2018 وجرى تعديلها أواخر العام الماضي، على أن تقوم إسرائيل بضخ ما يزيد عن 85 مليار قدم مكعب من الغاز إلى مصر على مدار الـ 14 عاما المقبلة. وسيقوم كلا الوزيرين المهندس طارق الملا وزير البترول المصري والدكتور شتاينس بإعلان هذا التطور أثناء المؤتمر الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط والذي سيعقدي وم الخميس في القاهرة.
نتنياهو

فلسطين: نتنياهو يسعى للبقاء في الحكم والهروب من تهم الفساد

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو يسعى بشتى السبل والحيل والخدع للبقاء في سدة الحكم بدولة الاحتلال، والهروب من تهم الفساد التي تلاحقه، عبر إعلان المزيد من المواقف اليمينية المتطرفة المعادية للسلام والداعية إلى تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان وتسريع عمليات الضم التدريجي لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، كمدخل أساسي نحو تحشيد اليمين الإسرائيلي من حوله تحت راية المواقف التي يطلقها.
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