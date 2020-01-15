استعدادا لبدء المحاكمة.. إحالة ملف عزل ترامب لمجلس الشيوخ

تحرير:وكالاات ١٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٠ م

ترامب

وافق مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، على إحالة قرار الاتهام بحق الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ، استعدادا لبدء المحاكمة عزله التي يرتقب أن تبدأ، مطلع الأسبوع المقبل، إذ حظي القرار بتأييد 228 نائبا وعارضه 193 عضوا في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي. وكان مجلس النواب قد باشر التحقيقات بحقّ ترامب في سبتمبر الماضي، قبل أن يوجه إليه تهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس، في غضون ذلك، رجح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، ألا تستغرق محاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ أكثر من أسبوعين، وفقًا لسكاي نيوز.

ونقلت «فرانس برس» عن المسؤول: «استبعد جدا أن يستمر الأمر أكثر من أسبوعين»، لافتا إلى أن البيت الأبيض يتوقع أن يبرىء مجلس الشيوخ ذو الغالبية الجمهورية الرئيس سريعا».ومن المقرر أن تبدأ الثلاثاء محاكمة ترامب بتهمة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.وصار ترامب الشهر الماضي ثالث رئيس أمريكي يواجه المساءلة