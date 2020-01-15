كهربا يقود الأهلي لاكتساح طنطا في الدوري

تحرير:علي الزيني ١٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٣ م

الأهلي

حقق فريق الأهلي، فوزًا كبيرًا على نظيره طنطا، بخمسة أهداف دون مقابل، في المباراة، التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد القاهرة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز. سجل حسين الشحات هدف التقدم، وأضاف كهربا الهدف الثاني، وأحمد الشيخ الهدف الثالث، وعزز مروان محسن بهدف رابع، واختتم كهربا خماسية الأحمر. الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 33 نقطة في صدارة جدول ترتيب البطولة، بفارق أربع نقاط عن المقاولون العرب، الذي يحتل المركز الثاني، ولعب مباراتين أكثر، في المقابل تجمد رصيد طنطا عند عشر نقاط في المركز السابع عشر.

الأهلي سيطر على مجريات اللعب، وفي الدقيقة العاشرة، حصل أحمد الشيخ على ركلة جزاء، نفذها حسين الشحات الشحات، وتصدى لها علي فرج، لترتد إلى الشحات، الذي تابعها في المرمى، مسجلًا هدف التقدم. وفي الدقيقة 66، قام فايلر بالدفع بأحمد فتحي في وسط الملعب، بدلًا من محمود متولي، الذي تعرض للإصابة، وبعد مرور عشر

الأهلي سيطر على مجريات اللعب، وفي الدقيقة العاشرة، حصل أحمد الشيخ على ركلة جزاء، نفذها حسين الشحات الشحات، وتصدى لها علي فرج، لترتد إلى الشحات، الذي تابعها في المرمى، مسجلًا هدف التقدم.



وفي الدقيقة 66، قام فايلر بالدفع بأحمد فتحي في وسط الملعب، بدلًا من محمود متولي، الذي تعرض للإصابة، وبعد مرور عشر دقائق، نجح كهربا في تسجيل أول أهدافه مع الأهلي، مسجلًا ثاني أهداف الأهلي في المباراة.



وفي الدقيقة 80، عزز الأهلي تقدمه بهدف ثالث، بعد تمريرة أرضية من علي معلول، استقبلها أحمد الشيخ، بتسديدة صاروخية سكنت الشباك، وبعد مرور ثمان دقائق، سجل مروان محسن، الهدف الرابع للأهلي، بعد تمريرة من كهربا.



وفي الدقيقة 89، اختتم كهربا، خماسية الأهلي، بعدما استقبل تمريرة عمرو السولية، بتسديدة في شباك طنطا، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بنتيجة ( 5 - 0 ).