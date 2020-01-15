رياضة

كهربا يقود الأهلي لاكتساح طنطا في الدوري

تحرير:علي الزيني ١٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٣ م
الأهلي
الأهلي
حقق فريق الأهلي، فوزًا كبيرًا على نظيره طنطا، بخمسة أهداف دون مقابل، في المباراة، التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد القاهرة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز. سجل حسين الشحات هدف التقدم، وأضاف كهربا الهدف الثاني، وأحمد الشيخ الهدف الثالث، وعزز مروان محسن بهدف رابع، واختتم كهربا خماسية الأحمر. الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 33 نقطة في صدارة جدول ترتيب البطولة، بفارق أربع نقاط عن المقاولون العرب، الذي يحتل المركز الثاني، ولعب مباراتين أكثر، في المقابل تجمد رصيد طنطا عند عشر نقاط في المركز السابع عشر.
الأهلي سيطر على مجريات اللعب، وفي الدقيقة العاشرة، حصل أحمد الشيخ على ركلة جزاء، نفذها حسين الشحات الشحات، وتصدى لها علي فرج، لترتد إلى الشحات، الذي تابعها في المرمى، مسجلًا هدف التقدم. وفي الدقيقة 66، قام فايلر بالدفع بأحمد فتحي في وسط الملعب، بدلًا من محمود متولي، الذي تعرض للإصابة، وبعد مرور عشر
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أليو بادجي

صحيفة نمساوية تكشف تفاصيل صفقة مهاجم الأهلي الجديد

أكدت صحيفة كورير النمساوية أن أليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوي، أصبح قريبا من الأهلي بعد اتفاق جميع الأطراف على تفاصيل الصفقة، موضحه أن الأحمر يريد تقديم لاعبه الجديد البالغ 23 عامًا للجماهير قبل نهاية الأسبوع الجاري، وسيكون الفحص الطبي هو الجزء الأخير من أجل إتمام التعاقد وتوديع جماهير الفريق النمساوي. وذكرت الصحيفة أن المفاوضات بين مسئولي النادي الأهلي ونظرائهم في رابيد فيينا استغرقت وقتًا طويلا حتى تم إقناع الأهلي بدفع أكثر من مليون يورو في اللاعب.
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شيكابالا يقود الزمالك للفوز على الجونة

حقق فريق الزمالك فوزًا ثمينًا على نظيره الجونة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب الأخير ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل محمود عبدالرازق شيكابالا هدف التقدم، وأضاف محمد أوناجم الهدف الثاني. الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 24 نقطة في المركز الثالث، بفارق خمس نقاط عن المقاولون العرب، الذي يحتل المركز الثاني، في المقابل تجمد رصيد الجونة عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر، بفارق نقطة عن نادي مصر صاحب المركز الخامس عشر، في جدول ترتيب مسابقة الدوري.
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اتحاد الكرة يعلن تفاصيل موقعة السوبر

وجه محمد فضل عضو اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الشكر لمجلس أبوظبي الرياضي ولشركة برزنتيشن على مساندة "للجبلاية" في تنظيم السوبر المصري، حيث يلتقي الأهلي والزمالك في السوبر يوم 20 فبراير المقبل بالإمارات، وعقد اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بتوقيع عقود السوبر، بأحد الفنادق بالقاهرة. وأضاف فضل في المؤتمر الصحفي أنه اختار ملعب محمد بن زايد والذى يسع إلى 37 ألف متفرج لاستضافة اللقاء، مشيرا إلى أنه من أفضل الملاعب في العالم، وأكد فضل تطبيق تقنية الفيديو في المباراة مشيرا إلى إقامة احتفالية خاصة بالسوبر بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.
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الزمالك- والجونة (1)

شيكابالا يقود الزمالك للفوز على الجونة

حقق فريق الزمالك فوزًا ثمينًا على نظيره الجونة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب الأخير ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل محمود عبدالرازق شيكابالا هدف التقدم، وأضاف محمد أوناجم الهدف الثاني. الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 24 نقطة في المركز الثالث، بفارق خمس نقاط عن المقاولون العرب، الذي يحتل المركز الثاني، في المقابل تجمد رصيد الجونة عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر، بفارق نقطة عن نادي مصر صاحب المركز الخامس عشر، في جدول ترتيب مسابقة الدوري.
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مروان محسن يقود الأهلي للفوز على نادي مصر في الدوري

حقق فريق الأهلي فوزًا ثيمنًا على نظيره نادي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل جونيور أجاي هدف التقدم، وأضاف مروان محسن الهدف الثاني والثالث، فيما أحرز هدف مصر أحمد الشيخ. الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 30 نقطة، في صدارة جدول ترتيب البطولة، محققًا العلامة الكاملة، في المقابل تجمد رصيد نادي مصر، عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر.
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لوزيرن السويسري عن صفقة الأهلي المنتظرة: مستمر معنا

أكد ريمو مياير المدير الرياضي لنادي لوزيرن السويسري، أن بليسنج إليكي مهاجم الفريق، لن يرحل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، جاء ذلك في تصريحات عبر صحيفة "بليك" السويسرية، مساء اليوم الجمعة، قائلًا:"لا يوجد أي مؤشرات لرحيل إليكي، فهو مستمر معنا في بداية الدور الثاني من الدوري". وكانت تقارير صحفية، ربطت اللاعب صاحب 23 عامًا، بالانتقال لصفوف الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد تمسك المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر، بالتعاقد مع اللاعب كخيار أول.
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فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة بالدورى

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق لمواجهة مصر المقاصة، التي تقام غدًا، الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز. وشهدت القائمة، انضمام صلاح محسن، الذي عاد بعد فترة من الغياب عن المباريات المحلية والإفريقية، بينما غاب النيجيري جونيور أجايي عن القائمة بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام بلاتينيوم الزيمبابوي في دوري أبطال إفريقيا، وكذلك شهدت غياب حسين الشحات، وأيمن أشرف.
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